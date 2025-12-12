Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Campuchia cho biết, rút khỏi SEA Games 33 là 'chiến lược được chuẩn bị trước'

Thanh Hải
TPO - Sau khi rút lui hoàn toàn khỏi SEA Games 33, Campuchia tiết lộ đây là kế hoạch được lên một cách tỉ mỉ.

1000040166.jpg

Sau khi tuyên bố rút khỏi SEA Games 33, toàn bộ đoàn thể thao Campuchia đã về nước an toàn vào đêm 10/12. Theo tờ Thmeythmey, ông Vath Chamroeun, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Quốc gia Campuchia (NOCC), cho biết quyết định rời Thái Lan đã nhận được sự ủng hộ của tất cả các đoàn thể thao tham dự đại hội, bao gồm cả nước chủ nhà.

Ông giải thích, việc đoàn thể thao Campuchia rút lui do lo ngại về sự an toàn của các vận động viên. Mặc dù nhận được sự đón tiếp nồng hậu của Thái Lan với tư cách chủ nhà, nhưng không loại trừ khả năng một số phần tử cực đoan ảnh hưởng tới các vận động viên trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai nước.

1000040165.jpg
Ông Vath Chamroeun, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Quốc gia Campuchia.

Ông Vath Chamroeun cũng chia sẻ thêm, sự rút lui của các vận động viên Campuchia gây ra một số vấn đề về lịch thi đấu, nhưng không vi phạm các quy định thể thao của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á. Ông khẳng định "đây là chiến lược đã được chuẩn bị trước, tỉ mỉ và chính xác, sao cho vừa giữ hình ảnh của Campuchia vừa không vi phạm quy định thể thao, lại nhận được sự ủng hộ".

"Đoàn thể thao Campuchia đã hoàn thành tốt vai trò và nhiệm vụ của mình", Tổng thư ký NOCC tuyên bố tại sân bay quốc tế Techo.

1000040167.jpg
Võ sỹ Piyachat Chariwan của Thái Lan giành HCV taekwondo chỉ sau 1 trận.

Còn với SEA Games 33, các nội dung thi đấu vẫn diễn ra, thay vì hủy, khi các vận động viên Campuchia rút lui. Ngày 11/12, Thái Lan giành thêm 1 HCV taekwondo chỉ sau một trận đấu.

Ở hạng cân dưới 67 kg, do chỉ có 3 vận động viên tranh tài, sau đó vận động viên Campuchia lại rút lui, tấm HCV được quyết định sau một trận duy nhất. Võ sỹ Piyachat Chariwan của Thái Lan đã đánh bại đối thủ người Myanmar với tỷ số 2-0 giành HCV chóng vánh.

Thanh Hải
#Campuchia rút khỏi SEA Games 33 #lịch thi đấu SEA Games 33 #trực tiếp SEA Games 33 #tin SEA Games 33 #kết quả SEA Games 33 #đoàn thể thao Việt Nam SEA Games 33 #thành tích đoàn thể thao Việt Nam #BXH huy chương SEA Games 33 #bóng đá SEA Games 33 #chủ nhà Thái Lan #chủ nhà SEA Games 33 #bê bối SEA Games 33 #sai sót SEA Games 33 #Sea game 33

