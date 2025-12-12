Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

U22 Việt Nam khởi động chậm nhưng càng vào sâu càng 'chắc chân'

Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiến thắng 2-0 trước U22 Malaysia không quá mãn nhãn nhưng nó tiếp tục cho thấy phẩm chất quen thuộc của các đội bóng do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt, đó là càng đá càng trở nên chắc chắn và hay hơn.

anh-chup-man-hinh-2025-12-12-luc-052735.png
HLV Kim Sang-sik tiếp tục cho thấy khả năng đọc vị trận đấu và xây dựng chiến thuật hợp lý trước các đối thủ khác nhau (ảnh Hữu Phạm)

Sự tiến bộ của Đình Bắc

Tiền đạo Đình Bắc rõ ràng là cái tên ấn tượng nhất ở vòng bảng của U22 Việt Nam. Ở trận ra quân, anh ghi cả 2 bàn trong chiến thắng 2-1 trước U22 Lào. Tới trận đấu với U22 Malaysia, Đình Bắc ghi dấu ấn là người kiến tạo ở cả hai bàn thắng của U22 Việt Nam.

Đó đều là những tình huống đánh xuống nách của đối thủ và Đình Bắc đã cho thấy tốc độ, kỹ thuật cực tốt cùng nhãn quan chiến thuật sắc bén. Nếu so với 2 giải đấu U22 Việt Nam trải qua trong năm nay gồm Vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và Vòng loại U23 châu Á 2026, Đình Bắc có sự thay đổi đáng kể.

anh-chup-man-hinh-2025-12-12-luc-052820.png
Đình Bắc đang trưởng thành hơn trong màu áo U22 Việt Nam (ảnh Hữu Phạm)

Anh xử lý gọn gàng và đồng đội hơn, gần như không có động tác thừa khi kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Đây là một "may mắn" của U22 Việt Nam và HLV Kim Sang-sik bởi dù tiềm năng, Đình Bắc vẫn bị đánh giá là thiếu một chút kỷ luật và độ điềm tĩnh để trở nên xuất sắc hơn.

Sự toả sáng của Đình Bắc cũng rất đúng lúc, khi U22 Việt Nam mới bước vào phần "chạy đà", cả hệ thống còn chưa thực sự mượt mà. Đây là bước đệm quan trọng để các cầu thủ thích ứng với nhịp độ cuộc đua ở SEA Games, vốn đầy áp lực.

Khởi động chậm, nhưng càng đá càng chắc

Hai bàn thắng đến rất sớm với U22 Việt Nam trong cuộc đối đầu U22 Malaysia. Nó là sự khác biệt khi trước đó, U22 Việt Nam thường bỏ lỡ khá nhiều cơ hội tạo ra. Đây bị xem là nhược điểm đội bóng do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt.

Chiến thắng trước U22 Malaysia cũng làm vơi bớt lo ngại với U22 Việt Nam sau màn trình diễn kém ấn tượng trước đó với U22 Lào. Nó dường như cũng lặp lại một "thói quen" cũ của U22 Việt Nam, khởi động chậm nhưng càng về sau càng chắc chắn và hiệu quả.

anh-chup-man-hinh-2025-12-12-luc-052840.png
U22 Việt Nam chơi không màu mè nhưng luôn hiệu quả khi cần thiết (ảnh Hữu Phạm)

Các đội bóng do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt thường không màu mè, nhưng luôn đi đúng hướng. Tại giải Vô địch U23 Đông Nam Á 2025, U22 Việt Nam cũng khởi đầu khá chệch choạc nhưng sau đó đi một mạch tới chức vô địch.

Một ưu điểm khác của U22 Việt Nam, đó là khả năng ghi bàn đa dạng của các vị trí khác nhau. Hàng tấn công U22 Việt Nam sở hữu nhiều cái tên nổi bật như Khuất Văn Khang, Viktor Lê, Đình Bắc...nhưng khi cần thiết, các cầu thủ khác đều sẵn sàng toả sáng. Đó có thể là Phạm Lý Đức, Công Phương hay hôm qua là Hiểu Minh và Minh Phúc. Chính điều này khiến cho các đối thủ của U22 Việt Nam khó phòng bị.

Phía trước, hành trình tới tấm HCV SEA Games 33 vẫn còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên có thể tin nếu tiếp tục giữ được sự tập trung và tinh thần chiến đấu, thầy trò HLV Kim Sang-sik hoàn toàn có thể làm nên chuyện.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Tiểu Phùng
#SEA Games 33 #U22 Việt Nam #Kim Sang-sik #Đình Bắc #Thái Lan #U22 Malaysia

Xem thêm

Cùng chuyên mục