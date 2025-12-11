Màn ‘song kiếm hợp bích’ đưa điền kinh Việt Nam thăng hoa với cú đúp HCV SEA Games 33

TPO - Bùi Thị Ngân và Nguyễn Khánh Linh lập cú đúp huy chương 1.500m nữ, mang về niềm tự hào rực rỡ cho điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33. Từ những vòng chạy đầu, bộ đôi đã áp đảo toàn bộ đối thủ, tạo nên màn “song kiếm hợp bích” khiến khán giả vỡ òa phấn khích.

Không khí tại Nhà thi đấu Suphachalasai tối 11/12 như bùng nổ khi hai VĐV Việt Nam Bùi Thị Ngân và Nguyễn Khánh Linh cùng tạo nên một màn đua “song mã” đầy kịch tính ở chung kết 1.500m nữ. Ngay từ những vòng chạy đầu tiên, bộ đôi của điền kinh Việt Nam đã chủ động đẩy tốc độ, tách tốp sớm và bỏ xa toàn bộ đối thủ, tạo thế trận áp đảo.

Vòng cuối, Ngân tung cú nước rút dứt khoát, băng băng lao về đích với thời gian 4 phút 27 giây 34, mang về tấm HCV danh giá. Ngay phía sau, Khánh Linh kiên cường giữ nhịp, về nhì với 4 phút 29 giây 36, hoàn tất cú đúp huy chương rực rỡ cho điền kinh Việt Nam. Khoảnh khắc hai cô gái ôm nhau ở vạch đích khiến khán giả không khỏi xúc động - một hình ảnh đẹp về tinh thần đồng đội, khát khao chiến thắng và niềm tự hào dân tộc.

Chia sẻ sau cuộc đua, Ngân xúc động: “Em thực sự vỡ òa hạnh phúc khi mang về HCV cho đội tuyển Việt Nam. Hành trình đến tấm huy chương này đầy thử thách. Sau chấn thương nặng, em phải điều trị dài và sát thời điểm thi đấu mới có thể bước ra đường chạy với trạng thái tốt nhất, quyết tâm nhất. Và hôm nay, dốc hết sức vì màu cờ sắc áo, em đã làm được điều mình mơ ước".

Đây là lần thứ hai Ngân dự SEA Games, sau lần đầu năm 2023 để thua đàn chị Nguyễn Thị Oanh - người nhiều năm liền thống trị cự ly này. Khi được hỏi về áp lực, cô thừa nhận: “Áp lực là rất lớn. Nhưng chính điều đó khiến em phải mạnh mẽ, phải chiến đấu hết mình".

Bùi Thị Ngân và Nguyễn Khánh Linh bỏ xa các đối thủ.

Khác với Ngân, Nguyễn Khánh Linh bước vào SEA Games lần đầu nhưng kết quả vượt ngoài mong đợi. Cô chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên em dự SEA Games, mọi thứ đều mới mẻ, em còn non kinh nghiệm. Trên đường chạy, em chỉ biết cố gắng hết sức. Sức em đến đâu thì chạy đến đó. Về nhì và đóng góp huy chương hôm nay, em cảm thấy tự hào và có thêm động lực để cố gắng hơn trong những giải đấu tới".

Về chiến thuật, hai VĐV đã chia nhau dẫn đầu từng vòng, và đến vòng cuối, thời điểm quyết định, Nguyễn Khánh Linh chia sẻ rằng lúc đó, ai còn sức hơn thì người đó lao lên.

Bằng màn “song kiếm hợp bích” ấn tượng, Ngân và Khánh Linh không chỉ mang về cú đúp huy chương, mà còn thắp lên niềm cảm hứng cho điền kinh Việt Nam ngay trong ngày xuất trận.