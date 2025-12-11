Những chiến binh MMA và tấm huy chương Vàng của tinh thần bất khuất

TPO - Các võ sỹ MMA Việt Nam đã làm nên lịch sử khi giành hai tấm huy chương Vàng trong lần đầu tiên môn võ này xuất hiện tại đấu trường SEA Games. Tất cả sẽ càng ngưỡng mộ hơn nếu biết về những khó khăn mà họ phải trải qua trên hành trình tới vinh quang.

Quàng Văn Minh và Trần Ngọc Lượng đã rơi nước mắt. Những thành viên của đội tuyển MMA Việt Nam cũng rưng rưng nước mắt khi quốc ca Việt Nam cất lên tại MMC Hall, địa điểm thi đấu môn MMA của SEA Games 33. Là những võ sỹ MMA, tất cả đã mong chờ khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Trong lần đầu tiên MMA được đưa vào SEA Games, họ đã tập luyện, chiến đấu cho giây phút ngắm nhìn lá quốc kỳ cất cao, trong tiếng nhạc Tiến quân ca hùng tráng.

Với thân thủ nhanh nhẹn, trong trận chung kết hạng cân 60kg thể thức hiện đại, Trần Ngọc Lượng luôn né được các cú đấm của đối thủ trước khi phản đòn. Nhìn lại trận đấu, anh hoàn toàn nắm quyền kiểm soát, tạo nên cơn mưa đấm trong hiệp một và tóm được lưng, khống chế đối thủ trong hiệp hai để kết thúc với chiến thắng xứng đáng.

Trước đó, Quàng Văn Minh cũng đánh bại đối thủ Malaysia khi đẩy đối thủ nằm sân và liên tiếp tung ra những cú đấm hạng nặng, sau đó lên ngôi ở hạng cân 65kg thể thức hiện đại.



Khoảnh khắc chiến thắng của Quàng Văn Minh. (Ảnh: Đức Cường)

Trước các trận chung kết, ngồi trên khán đài cổ vũ các đàn em, "độc cô cầu bại" Nguyễn Trần Duy Nhất nói rằng cơ hội dành cho tất cả. Rõ ràng nhận định này hàm chứa rất nhiều sự tôn trọng đối với các đối thủ, khi Ngọc Lượng và Văn Minh đều có màn trình diễn khá dễ dàng. Như chính người trong cuộc chia sẻ, họ trên trình các đối thủ.

Mặc dù vậy, trên hành trình tới tấm huy chương Vàng, các võ sỹ MMA không chỉ đối mặt với đối thủ. Họ còn phải vượt qua rất nhiều khó khăn khác. Như ở trận đấu diễn ra ngày 10/12, võ sỹ Phạm Văn Nam buộc phải dừng bước trước võ sỹ Thái Lan trong tranh cãi. Hoặc ngay trước các trận chung kết, Dương Thị Thanh Bình, Ngọc Lượng và Văn Minh phải cắt cân vô cùng mệt mỏi.

"Đến tận sáng nay, Lượng phải cắt cân tới 9 rưỡi mới xong, sau đó phải di chuyển ngay tới địa điểm thi đấu", võ sỹ Phạm Văn Nam chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong. Bình thường các võ sỹ cần đến 36 tiếng để phục hồi và thi đấu, nhưng Lượng cùng đồng đội không có nhiều thời gian đến thế. Họ buộc phải ra sàn đấu ngay.

Trần Ngọc Lượng lên ngôi xứng đáng. Ảnh: Bùi Lượng

"Võ sỹ mà, khắc nghiệt nhưng chúng tôi phải quen với việc đó. Hơn nữa được thi đấu tại SEA Games, chiến đấu trong vinh dự và niềm tự hào là điều vô cùng hạnh phúc. Anh em cùng bảo nhau quyết tâm, cố gắng mang vinh quang về cho Tổ quốc", Phạm Văn Nam nói trong xúc động.

"Thực sự mà nói, cắt cân là nỗi ám ảnh và mang đến sự mệt mỏi tột độ", Ngọc Lượng chia sẻ với tấm huy chương Vàng trên tay, "Tuy nhiên tôi nghĩ rằng mình đang thi đấu dưới lá cờ Tổ quốc. Khi đứng trước niềm tự hào đại diện cho đất nước, mọi thứ đều nhỏ bé. Vì vậy tôi phải cố gắng hết sức, chiến thắng bản thân và chiến thắng đối thủ".

Chính tinh thần cống hiến hết mình, luôn hướng về lá cờ đỏ sao vàng phía trước của các chiến sỹ MMA đã dẫn dắt họ tới vinh quang. Một vinh quang rực rỡ, xứng đáng.