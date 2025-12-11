Một kỷ lục SEA Games bị phá

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Trong ngày thi đấu đầu tiên của môn điền kinh SEA Games 33, vận động viên 19 tuổi "Bew" Phuripol Boonsorn đã giành huy chương Vàng ở nội dung chạy 100m với thời gian 10 giây.

597885699-1390957382387697-32442.jpg

Tối ngày 11/12 tại Sân vận động Supachalasai, "Thep Bew" Puripol Boonsorn, vận động viên điền kinh Thái Lan đã xuất sắc cán đích đầu tiên, giành huy chương Vàng nội dung chạy 100m nam với thời gian 10 giây (con số chính thức, không phải 9,99 giây).

Ở vòng loại, Puripol đã có màn trình diễn ngoạn mục khi hoàn thành lượt chạy số 1 với thời gian 9,94 giây. Con số này đã đưa anh vào lịch sử điền kinh Thái Lan cũng như SEA Games khi trở thành người đầu tiên chạy 100m với thời gian dưới 10 giây. Kỷ lục cũ của SEA Games là 10,17 giây do vận động viên người Indonesia, Seryo Agung Wibobo thiết lập năm 2009; trong khi kỷ lục quốc gia Thái Lan trước đây là 10,06 giây của chính... Puripol.

Tới chung kết, Puripol tiếp tục duy trì phong độ xuất sắc, dẫn đầu ngay từ đầu trước khi giành chiến thắng chung cuộc.Những vận động viên cán đích sau là người Indonesia với thời gian 10,25 giây, và Malaysia với 10,26 giây.

Đây là tấm huy chương Vàng thứ hai của anh ở nội dung này, sau chiến thắng tại SEA Games 31 năm 2022 tổ chức tại Việt Nam. Kỳ SEA Games 32 anh vắng mặt vì chấn thương. Tới kỳ này, Puripol tham gia cả ba nội dung: 100m, 200m và tiếp sức 4x100m nam. Puripol cũng đang nắm giữ kỷ lục SEA Games ở nội dung chạy 200m nam với thời gian 20,37 giây (tại SEA Games 31).

Puripol năm nay mới 19 tuổi và đang theo học tại trường Đại học Bangkok Thonburi. Cách đây không lâu, ở tuổi 17 và 260 ngày, Puripol trở thành vận động viên dưới 18 tuổi chạy nhanh nhất thế giới ở cự ly 100m (cùng chia sẻ kỷ lục với Christian Miller với thời gian 10,06 giây). Trước SEA Games 33, Puripol có khoảng thời gian 4 tháng tập luyện khắc nghiệt với HLV người Mỹ, và như anh nói, chính điều này giúp anh lập nên kỷ lục.

Thanh Hải
