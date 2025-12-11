Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

U22 Việt Nam cứu Indonesia, đẩy Malaysia vào cửa sinh tử

Hương Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cục diện ở bảng B đảo chiều khi U22 Việt Nam thắng U22 Malaysia 2-0 ở trận đấu chiều 11/12. Thầy trò HLV Kim Sang-sik tiến vào bán kết với vị trí nhất bảng, trong khi U22 Malaysia phải nín thở chờ các trận còn lại.

z7316109203055-07cc2b862ed26a6914f700cd9fe87e80.jpg
Ảnh: ﻿Hữu Phạm.

U22 Malaysia bị U22 Việt Nam đẩy xuống thứ 2 bảng B. Thầy trò HLV Nafazi giữ nguyên 3 điểm nhưng hiệu số giảm còn +1. U22 Malaysia giờ mất quyền tự quyết, phải chờ 2 trận đấu cuối ở bảng A và C để xác định mình có là đội nhì bảng đạt thành tích tốt nhất hay không.

Tại bảng C, U22 Indonesia đang có 0 điểm và hiệu số -1. Đội bóng xứ vạn đảo sẽ đại chiến U22 Myanmar ở trận cuối. U22 Indonesia cần thắng U22 Myanmar 3-0 để nắm 99% cơ hội vào bán kết. Nếu U22 Indonesia thắng 2-0, họ và U22 Malaysia cùng có 3 điểm và hiệu số +1 nhưng vẫn bị loại vì xét đến tiêu chí phụ tiếp theo (tổng bàn thắng ghi được) kém hơn đối thủ.

Chiến thắng của U22 Việt Nam còn mở ra hy vọng cho U22 Singapore. Trận cuối, U22 Singapore đối đầu U22 Thái Lan. U22 Singapore cần thắng 4-0 để vượt qua thành tích của U22 Malaysia, thậm chí là kết quả rất đậm để đảm bảo đánh bại cả 2 đội ở bảng C nhưng điều này rất khó xảy ra.

Sau cùng, quyền tự quyết cho suất nhì bảng vào bán kết giờ rơi vào tay U22 Indonesia. Nhà đương kim vô địch cần thắng đậm U22 Myanmar, đội đã thua U22 Philippines để định đoạt số phận của mình.

Truyền thông Indonesia đã phấn khích khi U22 Việt Nam thắng U22 Malaysia. Bola gọi chiến thắng của U22 Việt Nam mở ra cánh cửa rộng cho U22 Indonesia vượt qua vòng bảng. Trước đó, truyền thông xứ vạn đảo ái ngại kịch bản U22 Việt Nam và U22 Malaysia bắt tay đi tiếp với trận hòa.

Ngược lại, truyền thông Malaysia đang run sợ về kịch bản xấu cho đội nhà. Trang New Straits Times nói số phận của họ giờ nằm trong tay U22 Indonesia. The Star thể hiện sự thất vọng khi đội nhà thua U22 Việt Nam, từ thế thượng phong ở bảng B nay phải mong đợi U22 Indonesia không thắng đậm U22 Myanmar.

Highlights U22 Việt Nam 2-0 U22 Malaysia.
Hương Ly
#U22 Việt Nam #U22 Malaysia #Indonesia #bán kết #bóng đá U22 #bảng B #giải đấu #highlight u22 việt nam #kết quả u22 việt nam #video u22 việt nam #highlight sea games #video sea games

Xem thêm

Cùng chuyên mục