U22 Việt Nam cứu Indonesia, đẩy Malaysia vào cửa sinh tử

TPO - Cục diện ở bảng B đảo chiều khi U22 Việt Nam thắng U22 Malaysia 2-0 ở trận đấu chiều 11/12. Thầy trò HLV Kim Sang-sik tiến vào bán kết với vị trí nhất bảng, trong khi U22 Malaysia phải nín thở chờ các trận còn lại.

Ảnh: ﻿Hữu Phạm.

U22 Malaysia bị U22 Việt Nam đẩy xuống thứ 2 bảng B. Thầy trò HLV Nafazi giữ nguyên 3 điểm nhưng hiệu số giảm còn +1. U22 Malaysia giờ mất quyền tự quyết, phải chờ 2 trận đấu cuối ở bảng A và C để xác định mình có là đội nhì bảng đạt thành tích tốt nhất hay không.

Tại bảng C, U22 Indonesia đang có 0 điểm và hiệu số -1. Đội bóng xứ vạn đảo sẽ đại chiến U22 Myanmar ở trận cuối. U22 Indonesia cần thắng U22 Myanmar 3-0 để nắm 99% cơ hội vào bán kết. Nếu U22 Indonesia thắng 2-0, họ và U22 Malaysia cùng có 3 điểm và hiệu số +1 nhưng vẫn bị loại vì xét đến tiêu chí phụ tiếp theo (tổng bàn thắng ghi được) kém hơn đối thủ.

Chiến thắng của U22 Việt Nam còn mở ra hy vọng cho U22 Singapore. Trận cuối, U22 Singapore đối đầu U22 Thái Lan. U22 Singapore cần thắng 4-0 để vượt qua thành tích của U22 Malaysia, thậm chí là kết quả rất đậm để đảm bảo đánh bại cả 2 đội ở bảng C nhưng điều này rất khó xảy ra.

Sau cùng, quyền tự quyết cho suất nhì bảng vào bán kết giờ rơi vào tay U22 Indonesia. Nhà đương kim vô địch cần thắng đậm U22 Myanmar, đội đã thua U22 Philippines để định đoạt số phận của mình.

Truyền thông Indonesia đã phấn khích khi U22 Việt Nam thắng U22 Malaysia. Bola gọi chiến thắng của U22 Việt Nam mở ra cánh cửa rộng cho U22 Indonesia vượt qua vòng bảng. Trước đó, truyền thông xứ vạn đảo ái ngại kịch bản U22 Việt Nam và U22 Malaysia bắt tay đi tiếp với trận hòa.

Ngược lại, truyền thông Malaysia đang run sợ về kịch bản xấu cho đội nhà. Trang New Straits Times nói số phận của họ giờ nằm trong tay U22 Indonesia. The Star thể hiện sự thất vọng khi đội nhà thua U22 Việt Nam, từ thế thượng phong ở bảng B nay phải mong đợi U22 Indonesia không thắng đậm U22 Myanmar.