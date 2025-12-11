Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Lộ diện ‘của để dành’ của bóng chuyền nữ Việt Nam sau chiến thắng thuyết phục trước Myanmar

Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiến thắng 3-0 trước Myanmar ở ngày ra quân SEA Games 33 đánh dấu khởi đầu mỹ mãn của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Sự chú ý không dồn vào những ngôi sao lớn mà lại là cái tên còn mới mẻ, Bùi Thị Ánh Thảo.

anh-chup-man-hinh-2025-12-11-luc-070245.png
Ánh Thảo sở hữu phong cách chơi được ví với ngôi sao Ngọc Hoa của bóng chuyền nữ Việt Nam trước đây (ảnh TTO)

SEA Games 33 khởi tranh với những dự báo đầy thách thức với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Chủ nhà Thái Lan không giấu tham vọng giữ vững vị trí số 1, trong khi đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vắng tay đập Bích Tuyền.

Và thay vì gọi một gương mặt tên tuổi khác, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã dành cơ hội cho một cái tên mới toanh, Bùi Thị Ánh Thảo. Báo chí Thái Lan, vốn theo sát bóng chuyền Việt Nam, cũng phải ngạc nhiên với quyết định này.

Tuy nhiên, trận mở màn trước Myanmar hôm 10/12 phần nào cho thấy bóng chuyền nữ đang thực hiện những bước đi đầy ý đồ. Ánh Thảo đã thể hiện những phẩm chất đầy tiềm năng ở trận đấu BHL đội tuyển bóng chuyền trao cơ hội cho cô, đồng thời giữ sức trụ cột gồm cả chủ công Trần Thị Thanh Thuý.

anh-chup-man-hinh-2025-12-11-luc-070220.png
Ánh Thảo (giữa) đánh dấu kỳ SEA Games đầu tiên với màn ra mắt chất lượng trước Myanmar (ảnh M.D)

VĐV đang khoác áo Hà Nội Tasco đã có màn trình diễn ấn tượng (ghi 9 điểm), be chắn, bắt bước một tốt. So với độ tuổi 16, Ánh Thảo sở hữu khả năng bật nhảy tốt, những cú đập uy lực.

Điểm đáng ngạc nhiên nhất trong cách chơi của Ánh Thảo, bên cạnh tư duy nhạy bén là sự tự tin, vững vàng trên sân. Cô hoà nhập rất nhanh với các “đàn chị” dày dạn kinh nghiệm.

Trên thực tế dù còn trẻ, Ánh Thảo đã sớm được cọ xát qua các giải đấu tầm cỡ như Vô địch châu Á U20 hay Vô địch thế giới U21 và mới đây vừa góp sức đưa CLB bóng chuyền nữ Hà Nội vô địch giải hạng A, thăng hạng VĐQG.

597661416-2750262975321204-6929819679746511216-n.jpg

Dĩ nhiên, Myanmar là đối thủ dưới cơ so với đội tuyển Việt Nam và phía trước Ánh Thảo còn cần nhiều thời gian để trưởng thành. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng cho biết Ánh Thảo cần tiếp tục tập trung cho chuyên môn để tích luỹ thêm kinh nghiệm. Nhưng sự xuất hiện của các gương mặt trẻ cho thấy đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã sẵn “của để dành” cho tương lai.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Tiểu Phùng
#SEA Games 33 #đội tuyển bóng chuyền nữ #Bùi Thị Ánh Thảo #Thái Lan #Trần Thị Thanh Thuý #Bích Tuyền

Xem thêm

Cùng chuyên mục