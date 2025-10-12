Lộ danh tính ngoại binh Mỹ đội bóng chuyền nữ Hà Nội vừa tuyển mộ

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Chủ công Adora Anae (Mỹ) chính thức gia nhập đội bóng chuyền nữ Hà Nội để tham dự vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2025.

anh-chup-man-hinh-2025-10-12-luc-182424.png
CLB bóng chuyền nữ Hà Nội đặt mục tiêu thăng hạng và đang tích cực bổ sung lực lượng

Tay đập Adora Anae đã tới Việt Nam khoác áo đội bóng này vào ngày 11/10 để sẵn sàng tham dự vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2025, theo thông tin từ đội bóng chuyền nữ Hà Nội. HLV Nguyễn Hữu Bình của đội nữ Hà Nội cho biết: “Chúng tôi có thêm sự bổ sung VĐV ngoại để hoàn thiện hơn chuyên môn và quyết tâm thi đấu tốt tại vòng chung kết giải hạng A toàn quốc năm nay”.

Adora Anae sở hữu chiều cao 1m85. Tay đập này đã có kinh nghiệm thi đấu ở nhiều đội bóng tại Mỹ và châu Âu. Cô từng có thời gian thi đấu tại Hàn Quốc. Theo kế hoạch, Adora Anae và các đồng đội mới sẽ có khoảng 2 tuần tập luyện để hoàn thiện lối chơi trước khi di chuyển đến Hà Tĩnh, nơi sẽ diễn ra vòng chung kết giải hạng A vào cuối tháng 10. Mục tiêu của CLB Hà Nội là giành suất thăng hạng lên chơi tại giải vô địch quốc gia mùa tới.

979ce8baa160c8fffaa62961aaeb44df-1760248412953673556458.jpg

Năm nay, đội bóng chuyền nữ Hà Nội đặt mục tiêu thăng hạng tham dự giải vô địch quốc gia 2026. Điều lệ giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2025 quy định đội vô địch nội dung nam và nội dung nữ sẽ được suất thăng hạng. Do vậy, đội nữ Hà Nội phải vô địch giải hạng A toàn quốc năm nay mới đạt được mục tiêu này.

Hiện tại, đội bóng có 2 cầu thủ đang tham dự giải vô địch quốc gia 2025 trong đội hình nữ Ninh Bình là Bùi Thị Ánh Thảo và Vi Thị Yến Nhi.

Nội dung nữ giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025 đã ghi nhận các đội vào vòng chung kết gồm Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, trẻ Binh chủng Thông tin, trẻ VTV Bình Điền Long An.

Vĩnh Xuân
