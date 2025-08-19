Vì sao Bích Tuyền phải chia tay đội tuyển bóng chuyền nữ trước giải thế giới ở Thái Lan?

Ngày 19/8, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) thông báo về kế hoạch đội tuyển bóng chuyền Nữ Quốc gia Việt Nam tham dự Giải Vô địch bóng chuyền Nữ Thế giới 2025 (FIVB Volleyball Women's World Championship 2025), dự kiến diễn ra từ ngày 22 tháng 8 đến ngày 7 tháng 9 năm 2025 tại Thái Lan.

Đây là lần đầu đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam góp mặt tại sân chơi danh giá nhất hành tinh. Theo kế hoạch, ngày mai 20/8, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cùng các học trò sẽ lên đường sang Phuket, Thái Lan. Thông qua giải đấu, các VĐV sẽ được tiếp cận và cọ xát các nền bóng chuyền lớn, từ đó tích luỹ kinh nghiệm, phát triển chuyên môn chuẩn bị cho mục tiêu lớn nhất trong năm là SEA Games 33.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm tại bảng G cùng các đội tuyển Ba Lan (hạng 3 thế giới), Đức (hạng 11 thế giới) và Kenya (hạng 22 thế giới). Theo lịch thi đấu, Việt Nam sẽ mở màn gặp ĐT Ba Lan (23/8), và sau đó gặp Đức (25/8), Kenya (27/8).

Tham dự giải lần này, Việt Nam sẽ có đủ các quân bài quan trọng như Trần Thị Thanh Thuý, Lâm Oanh, Bích Thuỷ. Sự vắng mặt đáng tiếc nhất là Nguyễn Thị Bích Tuyền. VFV cho biết vì lý do cá nhân, Bích Tuyền đã có nguyện vọng không tham gia đợt thi đấu lần này. “Ban huấn luyện tôn trọng quyết định của VĐV. Chúng tôi khẳng định Bích Tuyền luôn là một thành viên quan trọng và luôn chào đón sự trở lại cống hiến của cô cho ĐTQG trong tương lai khi cô đã sẵn sàng”-thông báo của VFV cho biết.