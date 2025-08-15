Thành lập Liên đoàn Bóng chuyền Hà Nội lần I nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 15/8/2025, tại Hà Nội, Đại hội thành lập Liên đoàn Bóng chuyền thành phố Hà Nội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã diễn ra thành công, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử cho sự phát triển của bóng chuyền Thủ đô. Bà Trần Thuỳ Chi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại và nội dung Số Việt, được bầu làm Chủ tịch.

Việc thành lập Liên đoàn Bóng chuyền thành phố Hà Nội được kỳ vọng sẽ chuyên nghiệp hoá công tác quản lý, đồng bộ hoá hệ thống đào tạo và khai phá, phát triển tiềm năng to lớn của bóng chuyền Hà Nội từ phong trào tới đỉnh cao.

Đại hội có sự tham dự của của các lãnh đạo Uỷ ban Olympic Việt Nam, Cục TDTT Việt Nam, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội, Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Hà Nội, Ban Vận động thành lập Liên đoàn Bóng chuyền thành phố Hà Nội và các hội viên.

Trong những năm qua, bóng chuyền Hà Nội đã cho thấy sức sống mạnh mẽ với một nền tảng phong trào rộng khắp. Thủ đô hiện là nơi luyện tập và thi đấu của 8 đội bóng chuyền chuyên nghiệp (4 nam, 4 nữ), những con số rất tiềm năng. Đặc biệt, phong trào bóng chuyền hơi của Hà Nội đang đứng đầu cả nước.

Về thành tích cao, bóng chuyền Hà Nội đã có những dấu ấn đáng ghi nhận như tấm HCĐ dành cho nam tại Giải vô địch quốc gia năm 2022 và suất thăng hạng của đội nữ năm 2024. Đội tuyển trẻ nam cũng vừa giành HCB tại Giải vô địch trẻ quốc gia vào tháng 5 năm 2025. Hàng năm, bóng chuyền Hà Nội đều có VĐV được triệu tập lên ĐTQG.

Bà Trần Thuỳ Chi được tín nhiệm giữ vị trí Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Hà Nội nhiệm kỳ I (2025-2030)

Tuy nhiên, những thành tựu này chưa phản ánh hết tiềm năng của bóng chuyền Thủ đô. Hoạt động bóng chuyền vẫn còn tồn tại những thách thức lớn:

Hệ thống đào tạo trẻ: Công tác đào tạo trẻ chưa có hệ thống, chưa có sự liên kết chặt chẽ giữa các tuyến từ học đường, CLB đến đội tuyển chuyên nghiệp.

Nguồn lực hạn chế: Cơ sở vật chất chưa đáp ứng được nhu cầu. Thậm chí, đội tuyển Hà Nội phải thuê địa điểm tập luyện. Nguồn lực tài chính đang phụ thuộc lớn vào ngân sách, trong khi công tác xã hội hoá chưa hiệu quả. Điều này thể hiện qua việc các đội tuyển Hà Nội là đội duy nhất không có ngoại binh tại Giải vô địch quốc gia.

Trong bối cảnh đó, Liên đoàn bóng chuyền thành phố Hà Nội ra đời, gánh vác sứ mệnh lịch sử: trở thành cầu nối, kiến tạo một hệ sinh thái phát triển bền vững, giải quyết các tồn tại và đưa bóng chuyền Thủ đô vươn tầm cao mới.

Đại hội hôm nay đã bầu Ban Chấp hành khóa I gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí. Bà Trần Thuỳ Chi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại và nội dung Số Việt, được bầu làm Chủ tịch; ông Nguyễn Việt Hoà, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao, Đại học Quốc gia Hà Nội được bầu làm Phó chủ tịch thường trực; Ông Bùi Đình Lợi, Trưởng Bộ môn Bóng chuyền Hà Nội được bầu làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký.

Phát biểu bế mạc, bà Trần Thuỳ Chi, Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền thành phố Hà Nội, chia sẻ: "Với vinh dự và trách nhiệm của Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền thành phố Hà Nội, tôi xin cam kết cùng Ban Chấp hành khóa I đoàn kết, đổi mới, phát huy trí tuệ tập thể để hoàn thành trọng trách mà Đại hội tin tưởng giao phó".

Sự ra đời của Liên đoàn Bóng chuyền thành phố Hà Nội không chỉ là một sự kiện hành chính, mà là cam kết của một tập thể tâm huyết, có tầm nhìn chiến lược vì tương lai bóng chuyền Thủ đô. Đây là cũng là bước tiến tích cực của bóng chuyền Việt Nam, giúp các đội tuyển bóng chuyền nam và nữ thêm nguồn lực chất lượng, hướng đến những mục tiêu lớn như SEA Games, giải châu Á...