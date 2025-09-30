“Thể thao Hà Nội phải hướng tới khu vực và thế giới”

TPO - Đó là phát biểu của bà Bạch Liên Hương-Giám đốc Sở Văn hoá-Thể thao Hà Nội tại lễ ra mắt CLB bóng chuyền nữ Hà Nội-Tasco Auto sáng 30/9.

CLB bóng chuyền nữ Hà Nội hướng đến dấu mốc mới khi có thêm nhà đồng hành

Theo thoả thuận, Tasco Auto sẽ đồng hành cùng CLB bóng chuyền nữ Hà Nội trong 5 năm, hỗ trợ đội nâng cao chất lượng chuyên môn, phát triển bền vững.

Bóng chuyền nữ Hà Nội là cái tên quen thuộc trong làng bóng chuyền quốc nội. Năm 2023, đội vô địch giải hạng A toàn quốc và giành quyền lên chơi giải VĐQG năm 2024. Tuy nhiên do lực lượng trẻ, ít kinh nghiệm nên 1 năm sau, đội lại trở lại hạng A.

Phát biểu tại buổi lễ ra ra mắt CLB bóng chuyền nữ Hà Nội-Tasco Auto, Giám đốc Sở Văn hoá-Thể thao Hà Nội Bạch Liên Hương cho biết, đây là bước đệm quan trọng, đưa đội phát triển và hướng đến các mục tiêu cao hơn trong tương lai. Theo bà Bạch Liên Hương, bóng chuyền nói riêng và thể thao Hà Nội nói chung cần hướng đến các đấu trường khu vực và thế giới.

Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Bạch Liên Hương khẳng định thể thao sẽ được tạo điều kiện phát triển, qua đó thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khoẻ trong cộng đồng

Thời gian qua, địa phương đã tạo điều kiện về cơ chế, chính sách và sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nhằm giúp thể thao phát triển, qua đó lan toả hình ảnh đẹp tới quốc tế, đồng thời khuyến khích phong trào rèn luyện sức khoẻ trong cộng đồng, nâng tầm vóc người Việt.

Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Hà Nội, bà Trần Thuỳ Chi cho biết đây là lần đầu tiên bóng chuyền nữ Hà Nội có sự đồng hành chính thức và dài hạn từ một doanh nghiệp lớn. Đây là dấu mốc giúp đội có thêm nền tảng vững chắc để phát triển chuyên môn.

Trước mắt, Liên đoàn bóng chuyền Hà Nội sẽ thúc đẩy công tác vận động tài trợ, hỗ trợ CLB nâng cao chất lượng.

Trong kế hoạch phát triển môn bóng chuyền cả nam và nữ, Hà Nội sẽ tăng tập huấn, thi đấu trong nước và cả ngoài nước, có thể ở những quốc gia mạnh về bóng chuyền như Thái Lan, Hàn Quốc.