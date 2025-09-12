Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam lên tiếng về án cấm với Đặng Thị Hồng

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) khẳng định những vận động viên không đủ điều kiện thi đấu do Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) xác định, sẽ không được góp mặt tại các giải đấu trong nước thuộc hệ thống chính thức.

1-7511.jpg

Trong thông báo ngày 12/9, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) khẳng định: “Các giải đấu chính thức của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và các câu lạc bộ (CLB) đều nằm trong hệ thống đăng ký của FIVB. Do đó, những VĐV không đủ điều kiện do FIVB xác định sẽ không được tham gia cho tới khi có quyết định khác”.

Trước đó, chủ công Đặng Thị Hồng bị FIVB đưa ra án cấm tại Giải U21 thế giới ở Indonesia, sau khi bị xác định không đủ tư cách thi đấu. Sự cố khiến đội tuyển U21 Việt Nam bị xử thua 4 trận vòng bảng (có sự góp mặt của Đặng Thị Hồng), qua đó mất cơ hội vào vòng 16 đội.

Ngay sau khi nhận thông tin, VFV đã tổ chức cuộc họp khẩn và quyết định đình chỉ Đặng Thị Hồng khỏi giai đoạn hai Giải vô địch quốc gia 2025 cũng như các giải đấu thuộc hệ thống chính thức kể từ tháng 9/2025.

screen-shot-2025-09-12-at-115514.png

Liên quan đến vấn đề kiểm tra giới tính VĐV mà dư luận đặc biệt quan tâm, VFV cho biết quy trình này sẽ được triển khai đồng bộ từ mùa giải 2026. “Việc xác định rối loạn giới tính cho VĐV sẽ thực hiện theo hướng dẫn cụ thể của FIVB, các đơn vị chức năng và đảm bảo tính chính xác”, VFV nêu rõ.

Như vậy, trong năm 2025, một số VĐV vướng nghi ngờ vẫn được phép thi đấu bình thường cho đến hết mùa giải.

Với các tuyển thủ tham dự SEA Games, VFV cho biết quy trình kiểm tra tư cách sẽ tuân theo quy định của Ban tổ chức và hướng dẫn của Cục Thể dục Thể thao.

Trọng Đạt
#Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam #FIVB #VĐV không đủ điều kiện #giải bóng chuyền #đình chỉ vận động viên #kiểm tra giới tính bóng chuyền #SEA Games

