SEA Games 33: Trung vệ U22 Việt Nam thận trọng trước trận quyết định gặp U22 Malaysia

TPO - Theo trung vệ Nhật Minh, bóng đá khó có thể nói trước điều gì, vì vậy cơ hội vào bán kết SEA Games 33 của U22 Malaysia và U22 Việt Nam đang là 50-50.

(Ảnh: Anh Thắng)

Chiều 7/12, U22 Việt Nam tiếp tục có buổi tập chuẩn bị cho trận gặp U22 Malaysia cuối bảng B, môn bóng đá nam SEA Games 33. Buổi tập diễn ra vào lúc 16h tại Bangkok nên trời rất nắng nóng, tuy nhiên toàn đội vẫn thể hiện quyết tâm cao nhất.

Trước đó, toàn đội đã đến sân Rajamangala dự khán trận đấu giữa U22 Malaysia và U22 Lào để có cái nhìn tổng quan về đối thủ sắp tới. Trao đổi với báo giới, trung vệ Nhật Minh đánh giá U22 Malaysia đang nắm giữ lợi thế hơn U22 Việt Nam sau màn ngược dòng và ghi 4 bàn vào lưới U22 Lào. Anh cũng cho rằng Những chú hổ Malaya dựa nhiều vào sức mạnh, nên các cầu thủ U22 Việt Nam phải đặc biệt chú ý.

"Chúng tôi đã trực tiếp xem trận U22 Malaysia gặp U22 Lào. Họ thắng với tỉ số đậm và cũng chơi rất tốt. U22 Malaysia cũng khỏe nữa, nên chúng tôi tập trung hơn trong các buổi tập. Hiện tại huấn luyện viên Kim Sang-sik chưa chia sẻ với đội, nhưng thầy sẽ phân tích kỹ hơn ở các buổi tập để U22 Việt Nam cải thiện trong trận đấu tới", cầu thủ đang khoác áo Hải Phòng nói.

Các cầu thủ U22 tập luyện dưới cái nắng ở Bangkok. (Ảnh: Anh Thắng)

Mặc dù vậy, Nhật Minh cho rằng cơ hội vẫn đang chia đều cho hai đội. Anh chia sẻ: "U22 Việt Nam cùng U22 Malaysia đều đang có 3 điểm, nên cơ hội là 50-50 cho suất đứng đầu bảng đấu. Tôi nghĩ ai thể hiện tốt hơn trong trận đấu tới sẽ giành vé vào bán kết SEA Games 33".

Nhật Minh cho biết thêm, U22 Việt Nam chuẩn bị rất kỹ lưỡng và toàn đội cũng rất tự tin bởi các kết quả tốt gần đây khi đối đầu với Malaysia. Vậy nên tất cả đang hướng đến một chiến thắng vào ngày 9/12 tới.

Ở một diễn biến khác, trong trưa ngày 7/12, các cầu thủ U22 Việt Nam đã tới hỏi thăm sức khỏe và động viên đội trưởng Phetdavanh của U22 Lào, đội ở cùng khách sạn. Phút 85 trận đấu với U22 Malaysia, Phetdavanh có pha vào bóng nguy hiểm với cầu thủ đối phương và nhận thẻ vàng thứ 2, đồng thời rời sân bằng cáng. Sau đó trung vệ sinh năm 2001 được xác định gãy chân phải và lên xe cứu thương tới bệnh viện.

Nhật Minh cùng các đồng đội chúc Phetdavanh sớm hồi phục để trở lại sân cỏ. “Trước khi đội U22 Lào rời khách sạn về nước, chúng tôi có động viên cầu thủ Lào bị chấn thương nặng. Mọi người cũng đồng cảm và chia sẻ, gửi một chút tình cảm đến bạn ấy để nhanh phục hồi chấn thương hơn", trung vệ Nhật Minh Minh cho biết.

Một số hình ảnh tập luyện của U22 Việt Nam:

(Ảnh: Anh Thắng)

(Ảnh: Anh Thắng)

(Ảnh: Anh Thắng)

(Ảnh: Anh Thắng)

(Ảnh: Anh Thắng)