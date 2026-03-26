Việt Nam đấu Bangladesh: Sẽ thế nào nếu Hoàng Hên chạm trán cựu tiền vệ Ngoại hạng Anh?

Hương Ly
TPO - Hamza Dewan Choudhury, tiền vệ đang khoác áo CLB Leicester City, là nhân tố đáng xem nhất ở đội hình Bangladesh hiện tại. Đêm nay, các tiền vệ của tuyển Việt Nam sẽ đương đầu với Choudhury trong cuộc chiến kiểm soát khu trung tuyến.

Choudhury từng khoác áo U21 Anh, sau đó chọn đội tuyển Bangladesh vì nhận thấy có ít cơ hội lên tuyển "Tam sư".

Bangladesh, đối thủ của tuyển Việt Nam ở trận giao hữu vào tối nay, đang đứng hạng 181 FIFA. Trong lịch sử bóng đá Bangladesh, đội tuyển này chưa từng góp mặt ở tốp 100. So với tuyển Việt Nam, thứ hạng của Bangladesh thấp hơn nhiều. Thế nhưng, nếu so sánh giá trị đội hình theo số liệu của Transfermarkt, Bangladesh (7,7 triệu euro) mới là đội nhỉnh hơn Việt Nam (6,38 triệu euro).

Bangladesh là đội tuyển chỉ ở tầm trung bình yếu tại châu Á. Tuy nhiên, đội bóng Trung Á đang sở hữu một tuyển thủ đang thi đấu cho CLB Leicester City ở giải hạng Nhất Anh, là Choudhury. Một mình Choudhury đã có giá 5 triệu euro, trong khi cầu thủ đắt nhì đội hình Bangladesh là Mohammad Ridoy chỉ có giá 250.000 euro.

Sự hiện diện của Choudhury là thứ đáng trông chờ nhất khi tuyển Việt Nam đá giao hữu với Bangladesh.

Choudhury có thể chơi tốt ở 2 vị trí là hậu vệ phải và tiền vệ trung tâm. Tại giải hạng Nhất Anh 2025/26, Choudhury đã ra sân 25 trận cho Leicester. Tuyển thủ Bangladesh thường xuyên chơi ở vai trò hậu vệ phải trong đội hình "Bầy cáo". Choudhury được chấm trung bình 6,78 điểm cho màn trình diễn từ đầu mùa.

Khi khoác áo đội tuyển, hậu vệ sinh năm 1997 được HLV Javier Cabrera bố trí ở vai trò tiền vệ trung tâm. Ở trận đấu gần nhất tại vòng loại Asian Cup 2027, Bangladesh chơi với hệ thống 4-3-3. Choudhury chơi ở vai trò tiền vệ phòng ngự, cùng Rana và Shome tạo nên bộ ba tiền vệ của Bangladesh.

Choudhury chơi quyết liệt, sẽ khiến tuyến giữa Việt Nam vất vả.

Thống kê chỉ ra Choudhury làm rất tốt nhiệm vụ phòng ngự. Anh có 4 lần đánh chặn đường chuyền của đối thủ, 2 lần phá bóng giải nguy, 11 lần thu hồi bóng và chiến thắng 6/8 tình huống tranh chấp trên không. Trong số đó, 11 lần thu hồi bóng là chỉ số ấn tượng của Choudhury, thể hiện đúng phong cách chơi của cầu thủ này.

Choudhury mạnh mẽ và tranh chấp quyết liệt ở từng đường bóng. Khi còn là "ngọc thô" ở lò trẻ Leicester, Choudhury xuất phát ở vị trí tiền vệ trung tâm. Đến mùa giải 2025/26, tiền vệ sinh năm 1997 được kéo xuống hàng thủ và chơi cố định ở vị trí hậu vệ phải. Khi lên tuyển, Choudhury trở lại vị trí sở trường vì đó là vai trò giúp anh cống hiến tối đa khả năng cho Bangladesh.

Cuộc chiến khu vực trung tuyến ở trận giao hữu giữa Việt Nam và Bangladesh sẽ là tâm điểm. Tổng thể sức mạnh của Bangladesh có thể dưới cơ Việt Nam. Nhưng Choudhury là cầu thủ đẳng cấp nhất trên sân, hứa hẹn làm nên "bài test" nặng đô cho sức mạnh tuyến giữa của "Chiến binh sao vàng".

Hoàng Hên sẽ đá chính và đối đầu trực tiếp với Choudhury?

Ở đợt tập trung lần này, HLV Kim gọi tên 4 cầu thủ có thể chơi ở trung tuyến, là Hoàng Đức, Quang Hải, Lê Phạm Thành Long và Nguyễn Hoàng Hên. Theo cách bố trí của HLV Kim ở các trận gần nhất, Thành Long (tiền vệ phòng ngự) và Hoàng Đức (box-to-box) gần như cố định một suất đá chính. Nếu tuyển Việt Nam vẫn chơi với sơ đồ 4-1-4-1, cần thêm một tiền vệ sáng tạo và Hoàng Hên/Quang Hải sẽ cạnh tranh suất đá chính còn lại.

Trong trận đấu đầu tiên khoác áo tuyển Việt Nam, Hoàng Hên chạm trán tiền vệ từng cùng Leicester vô địch FA Cup và đoạt Siêu cúp Anh. Khi bên kia phần sân là một Choudhury ở đẳng cấp cao và dạn dày kinh nghiệm, đây là cơ hội tốt để tất cả cùng kiểm chứng liệu Hoàng Hên tỏa sáng tới đâu khi chơi trong hệ thống của HLV Kim ở tuyển Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, HLV Kim cho biết đã xem kỹ băng ghi hình của Bangladesh và nắm qua thông tin cầu thủ Choudhury đang chơi bóng tại Anh. Để đánh bại Bangladesh, một trong những nhiệm vụ quan trọng của tuyển Việt Nam là làm giảm tầm ảnh hưởng của Choudhury ở khu vực trung tuyến.

