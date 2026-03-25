Phim tài liệu 'Thể thao Việt Nam – 80 năm khát vọng vươn mình': Hành trình nhìn lại để bước tiếp

Những khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đấu trường quốc tế, khi Quốc ca vang lên giữa hàng vạn ánh nhìn, luôn là niềm tự hào chung của hàng triệu người Việt Nam. Nhưng phía sau những giây phút vinh quang ấy là cả một hành trình dài với biết bao câu chuyện chưa từng được kể trọn vẹn.

Bộ phim tài liệu “Thể thao Việt Nam – 80 năm khát vọng vươn mình” sẽ chính thức lên sóng lúc 21h00 ngày 26/3/2026 trên kênh ON Sports News/VTVcab, mở ra một dòng chảy lịch sử giàu cảm xúc của thể thao nước nhà – từ những ngày đầu gian khó đến hiện tại đầy kỳ vọng.

Không chỉ đơn thuần là một bộ phim nhìn lại các cột mốc, tác phẩm dẫn dắt người xem trở về thời điểm đất nước vừa giành độc lập – khi thể thao bắt đầu từ những phong trào rèn luyện giản dị nhưng mang ý nghĩa lớn lao. Trong bối cảnh muôn vàn thiếu thốn, chính tinh thần ấy đã góp phần tạo nên sức mạnh thể chất và ý chí cho cả dân tộc.

Xuyên suốt 80 năm, thể thao Việt Nam đã đi qua nhiều chặng đường: từ những buổi tập luyện trong khói lửa chiến tranh, đến lần đầu tiên mang màu cờ sắc áo ra đấu trường quốc tế, rồi từng bước khẳng định vị thế tại các kỳ SEA Games, ASIAD và Olympic. Mỗi dấu mốc không chỉ là thành tích, mà còn là câu chuyện của sự hy sinh, bền bỉ và khát vọng vươn lên.

Điểm đặc biệt của bộ phim nằm ở những lát cắt chân thực, được kể lại bởi chính những người trong cuộc. Những chia sẻ lần đầu xuất hiện trên sóng, những chi tiết phía sau ánh hào quang sẽ giúp khán giả hiểu rõ hơn hành trình đầy thử thách của thể thao Việt Nam – nơi mỗi tấm huy chương đều được đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, thậm chí là cả tuổi trẻ.

Không dừng lại ở quá khứ, bộ phim còn mở ra góc nhìn về tương lai. Trong bối cảnh khoa học – công nghệ ngày càng đóng vai trò quan trọng, cùng với sự xuất hiện của thế hệ vận động viên trẻ đầy tài năng và khát vọng, thể thao Việt Nam đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

“Thể thao Việt Nam – 80 năm khát vọng vươn mình” không chỉ là một bộ phim để xem, mà còn là một hành trình để cảm nhận. Ở đó, ký ức, hiện tại và tương lai được kết nối trong một dòng chảy xuyên suốt – nơi mỗi người xem đều có thể tìm thấy niềm tự hào và niềm tin vào chặng đường phía trước của thể thao nước nhà.

Bộ phim hứa hẹn là một tác phẩm giàu cảm xúc, đáng xem với không chỉ người yêu thể thao, mà với bất kỳ ai quan tâm đến hành trình phát triển của Việt Nam.