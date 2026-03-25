Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên ở đâu, trên kênh nào?

TPO - Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên lúc 14h00 ngày 25/3 trên kênh nào, ở đâu? Cập nhật kênh trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam mới nhất hôm nay.

Thông tin trước trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên

Chiều nay, U23 Việt Nam sẽ ra quân ở giải CFA Team China 2026 - gặp U23 Triều Tiên. Đây được đánh giá là trận đấu khó lường với thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh, bởi lẽ chúng ta có rất ít thông tin về đối thủ.

Sau Asiad 2023 tại Hàng Châu Trung Quốc, U23 Triều Tiên không thi đấu quốc tế. Họ rút lui khỏi vòng loại các giải châu Á. Đây có thể xem là lần đầu tiên đội bóng này “tái xuất”, và người ta gần như không thể tìm thấy thông tin các cầu thủ, thậm chí HLV của U23 Triều Tiên trên internet.

Dù sao, đây cũng chỉ là trận đấu giao hữu và không có quá nhiều áp lực với U23 Việt Nam. Với tư cách HLV tạm quyền, HLV Đinh Hồng Vinh cũng xác định sẽ thử nghiệm cầu thủ trẻ nhằm xây dựng lực lượng kế cận cho đội bóng. Mục tiêu chính của U23 Việt Nam vì vậy là tích lũy kinh nghiệm và tìm ra các nhân tố mới có thể bổ sung cho lực lượng của HLV Kim Sang-sik ở các giải đấu chính thức.

Bên cạnh U23 Triều Tiên, U23 Việt Nam còn gặp hai đối thủ nhiều duyên nợ khác là U23 Thái Lan và U23 Trung Quốc. Đây đều là những “thuốc thử” quý giá cho dàn cầu thủ trẻ mà HLV Đinh Hồng Vinh mang theo.

Hiện tại, không có đài truyền hình nào ở Việt Nam sở hữu bản quyền phát sóng CFA Team China 2026. Vì vậy, trận U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên sẽ không được trực tiếp trên các đài truyền hình quen thuộc như VTV, FPT Play hay TV360. Người hâm mộ phải tìm xem trận đấu này thông qua đài truyền hình Trung Quốc trên các nền tảng miễn phí như Youtube hoặc Facebook.