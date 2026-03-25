Thêm lựa chọn đồng hồ chuyên cho runner, mở bán tại Việt Nam từ 2/4

Sau khi ra mắt tại sự kiện toàn cầu ở Madrid và xuất hiện tại Mobile World Congress (MWC), Huawei nhanh chóng mang phiên bản HUAWEI WATCH GT Runner 2 về Việt Nam. Động thái này cho thấy định hướng đẩy mạnh các thiết bị đeo phục vụ luyện tập chuyên sâu, trong bối cảnh thị trường chạy bộ đang tăng trưởng.

Kết hợp chuyên môn công nghệ với kinh nghiệm từ vận động viên chuyên nghiệp

Trong hơn một thập kỷ phát triển thiết bị đeo thông minh, Huawei đã xây dựng hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, đồng thời liên tục đầu tư vào các công nghệ phục vụ theo dõi sức khỏe và luyện tập.

Riêng trong lĩnh vực chạy bộ, hãng cho biết đã hợp tác thử nghiệm với hơn 100 vận động viên để hoàn thiện thuật toán và hệ thống cảm biến, đạt độ chính xác cao trong việc dự đoán thành tích thi đấu. Bên cạnh đó, các mô hình học máy cũng được phát triển nhằm đánh giá thể trạng và mức độ hồi phục, hỗ trợ người dùng xây dựng lộ trình tập luyện phù hợp.

Đầu năm nay, Huawei công bố hợp tác cùng dsm-firmenich Running Team (trước đây là NN Running Team) - câu lạc bộ của “huyền thoại marathon” Eliud Kipchoge, vận động viên từng hai lần vô địch Olympic. Việc thu thập dữ liệu thực tế từ quá trình tập luyện và thi đấu của các vận động viên chuyên nghiệp được kỳ vọng giúp hãng tối ưu thuật toán và cải thiện độ chính xác của các chỉ số luyện tập.

Những tích lũy về công nghệ và dữ liệu này trở thành nền tảng cho thế hệ sản phẩm mới. Sau 5 năm kể từ phiên bản đầu tiên, sự xuất hiện của HUAWEI Watch GT Runner 2 đánh dấu bước tiến ở các yếu tố như định vị, phân tích dữ liệu và khả năng cá nhân hóa trải nghiệm luyện tập. Phản hồi tích cực từ thị trường quốc tế phần nào cho thấy sức hút của một sản phẩm được phát triển dựa trên những gì người yêu chạy bộ thực sự quan tâm.

Chiếc đồng hồ được cộng đồng runner mong đợi

HUAWEI Watch GT Runner 2 thu hút sự chú ý nhờ loạt công nghệ được thiết kế riêng cho chạy bộ. Nổi bật là hệ thống ăng-ten nổi 3D kết hợp GPS băng tần kép L1 + L5, giúp cải thiện đáng kể độ chính xác định vị khi chạy ngoài trời, đặc biệt trong môi trường đô thị có nhiều vật cản tín hiệu. Điều này mang lại dữ liệu quãng đường và pace ổn định hơn - yếu tố quan trọng với những người luyện tập chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, thiết bị cũng tích hợp chế độ tập luyện Marathon chuyên biệt, hỗ trợ người dùng xây dựng chiến lược thi đấu và theo dõi các chỉ số theo thời gian thực. Các chỉ số nâng cao như ngưỡng lactate, công suất chạy, cường độ tập luyện hay Running Ability Index mang đến góc nhìn toàn diện hơn về hiệu suất.

Trong quá trình chạy, đồng hồ hiển thị biểu đồ pace theo thời gian thực, tích hợp pacer kỹ thuật số và nhắc nhở tiếp năng lượng - những yếu tố then chốt với các cự ly dài như bán marathon hay marathon. Sau buổi tập, ứng dụng HUAWEI Health cung cấp phân tích chi tiết về hiệu suất, kỹ thuật chạy và gợi ý hồi phục, hỗ trợ người dùng cải thiện thành tích một cách bền vững.

Thiết kế cũng được tối ưu cho vận động với khung hợp kim titan siêu nhẹ, chỉ khoảng 34,5 g, mang lại cảm giác đeo thoải mái khi chạy đường dài. Đồng thời, thiết bị vẫn tích hợp các tính năng theo dõi sức khỏe như

Huawei WATCH GT Runner 2 gọn nhẹ, phù hợp cho cả nữ giới hay những người có cổ tay nhỏ

Ngoài ra, Huawei cũng triển khai nhiều hoạt động đồng hành nhân dịp ra mắt HUAWEI WATCH GT Runner 2. Trong đó, chương trình masterclass cùng vận động viên Eliud Kipchoge mang đến cơ hội để người dùng tiếp cận phương pháp tập luyện bài bản từ vận động viên hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó, thử thách chạy bộ “Now is Your Run” trên ứng dụng Huawei Health, diễn ra từ ngày 25/3, cho phép người dùng tích lũy quãng đường chạy để nhận ưu đãi khi mua sản phẩm.

HUAWEI Watch GT Runner 2 dự kiến mở bán tại Việt Nam từ ngày 2/4, hướng đến cả người mới bắt đầu và nhóm người dùng có nhu cầu luyện tập chuyên sâu. Sản phẩm được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm lựa chọn trong phân khúc thiết bị hỗ trợ chạy bộ đang phát triển tại thị trường trong nước.