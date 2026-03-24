HLV Tuchel vẫn nói không với Trent Arnold: Cánh cửa World Cup đã đóng sập với hậu vệ Real?

TPO - Hậu vệ Jarell Quansah không thể hội quân cùng tuyển Anh đợt này vì chấn thương. Truyền thông Anh kỳ vọng HLV Tuchel sẽ trao cơ hội cho Trent Alexander-Arnold. Nhưng không, Ben White mới là người được chọn.

HLV Thomas Tuchel đã bỏ qua cái tên Trent Alexander-Arnold ở đợt tập trung mới nhất của tuyển Anh. Khi Reece James chấn thương, HLV Tuchel gọi tên Livramento, bên cạnh Dan Burn và Quansah, 2 người lên tuyển thường xuyên và được quy hoạch cho vị trí hậu vệ biên ở "Tam sư".

Khi đó, Telegraph thẳng thắn nhận định: "Cánh cửa World Cup 2026 có thể đã đóng sập với Trent Arnold". Trang báo Anh phân tích rằng, đây là đợt triệu tập đội hình mang tính bản lề của "Tam sư". Hậu vệ Real đã trở lại sau chấn thương và ra sân ổn định nhưng chưa được HLV Tuchel để mắt tới, đó chính là vấn đề. Mặt khác, cuộc cạnh tranh cho vị trí hậu vệ phải của tuyển Anh vốn rất khốc liệt vì trong tay HLV Tuchel có ít nhất 5 lựa chọn mà ông phải "nâng lên đặt xuống" để quyết loại bỏ ai.

James chấn thương, Arnold chưa có cơ hội. Khi Quansah bỏ lỡ đợt hội quân, cựu hậu vệ Liverpool vẫn không có cơ hội. Thay vào đó, HLV Tuchel triệu tập White, người vừa trải qua 90 phút đáng quên trước Man City ở chung kết Cúp Liên đoàn Anh. Vậy thì cục diện ở vị trí hậu vệ phải của tuyển Anh đã rõ: Arnold đang bị HLV Tuchel xếp sau White, Quansah, Livramento, Burn và James.

Chỉ James chắc suất được triệu tập dự World Cup 2026 nếu không chấn thương. Và hậu vệ Chelsea hiển nhiên có suất đá chính.

Ở cánh đối diện, Lewis Hall của Newcastle gần như được "đóng đinh" cho vai trò hậu vệ trái. HLV Tuchel sẽ mang thêm từ 2-3 cầu thủ dự bị cho vị trí hậu vệ cánh. Nhìn vào xu hướng tuyển quân của thuyền trưởng "Tam sư" trong thời gian gần đây, ông đang khá ưa thích các mẫu hậu vệ có thể chơi ở nhiều vai trò.

Livramento và Burn chơi tốt cả 2 biên. Quansah và White có thể đá trung vệ hoặc hậu vệ phải. Nhìn lại Arnold, hậu vệ Real tiếp tục bất lợi khi sẽ chỉ cố định ở một vai trò là hậu vệ phải. Trent có thể đảm nhận nhiệm vụ của một tiền vệ box-to-box chơi kiến thiết lùi sâu; song hệ thống của Tuchel không có chỗ để Arnold thử sức với vai trò mới như ở EURO 2024.

Truyền thông Anh đã mổ xẻ nhiều lần về việc phẩm chất của Arnold đang trái ngược triết lý HLV Tuchel. Sao Real vẫn là hậu vệ hàng đầu ở khả năng kiến tạo, đặc biệt là thực hiện các đường tạt sớm. Nhưng sau chừng ấy năm thi đấu đỉnh cao, Trent chưa cải thiện nhiều khả năng phòng ngự.

Con đường lên tuyển của Arnold sẽ lại chật vật như khi "Tam sư" còn được dẫn dắt bởi HLV Tuchel. Tài năng của hậu vệ sinh năm 1998 là điều không phải bàn cãi. Nhưng làm sao để sử dụng hiệu quả Arnold, vừa phát huy khả năng hỗ trợ tấn công và vừa hạn chế lỗ hổng phòng ngự từ hậu vệ này, đó là bài toán cực khó.