World Cup Pickleball 2026 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng

TPO - Đây là cơ hội quý báu để thành phố có thể quảng bá điểm đến, thúc đẩy mạnh mẽ môn pickleball tại Đà Nẵng và Việt Nam nói chung.

Chia sẻ với Tiền Phong ngày 24/3, ông Nguyễn Trọng Thao, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) thành phố Đà Nẵng cho hay, Đà Nẵng được chọn là điểm đến của World Cup Pickleball 2026.

Một giải đấu Pickleball được tổ chức tại Cung Thể thao Tiên Sơn, thu hút đông đảo khán giả. Ảnh: Liên đoàn.

Giải đấu diễn ra từ ngày 30/8 đến 6/9, với sự tham gia của các tay vợt hàng đầu thế giới.

Lãnh đạo Sở VHTT&DL cho hay các đơn vị liên quan hiện đang triển khai các công tác xúc tiến, chuẩn bị. Địa điểm thi đấu chủ yếu của giải đấu mang tầm quốc tế này tập trung tại các cụm sân của Cung Thể thao Tiên Sơn và Làng Thể thao Tuyên Sơn.

“World Cup Pickleball đến với Đà Nẵng là cơ hội để quảng bá hình ảnh thành phố, góp phần phát triển kinh tế, du lịch. Đây cũng là dịp để thúc đẩy mạnh mẽ môn pickleball tại Đà Nẵng và Việt Nam nói chung”, ông nhìn nhận.

Năm nay là năm thứ 4 diễn ra World Cup Pickleball. Giải đấu từng diễn ra ở Peru 2 lần và Mỹ. Năm 2025, World Cup Pickleball có 68 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự với hơn 3.000 người thi đấu.

Trước đó, cuối tháng 9/2025, tại Đà Nẵng đã diễn ra giải pickleball quốc tế PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025, với sự góp mặt của các tay vợt hàng đầu thế giới, điển hình là tay vợt huyền thoại Ben Johns với hơn 150 danh hiệu PPA Tour tại Mỹ. Đây là giải pickleball lớn nhất châu Á về quy mô giải thưởng (150.000 USD), và số vận động viên tham dự (600 tay vợt).