Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Dàn sao hàng đầu tranh tài tại Giải Pickleball Bắc Nam - Glory Cup 2026

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Giải Pickleball Bắc Nam - Glory Cup 2026 chính thức khởi tranh ngày 14/1 tại Glory Resort, quy tụ những tay vợt hàng đầu hai miền Bắc - Nam, mở màn cho loạt trận được chờ đợi với tính cạnh tranh cao và nhiều dấu ấn chuyên môn.

8.jpg

Ngày 14/1, tại Glory Resort, Giải Pickleball Bắc Nam - Glory Cup 2026 đã chính thức khởi tranh, mở màn cho ngày thi đấu đầu tiên sôi động, giàu cảm xúc của cộng đồng pickleball Việt Nam.

Lễ khai mạc diễn ra trong không khí trang trọng nhưng không kém phần hào hứng, với sự hiện diện của Ban tổ chức, đại diện nhà tài trợ, các vận động viên tiêu biểu đến từ hai miền Bắc - Nam cùng gần 100 khách mời và người hâm mộ.

Glory Cup không chỉ đơn thuần là một giải đấu, mà còn được kỳ vọng trở thành điểm hẹn giao lưu, kết nối và lan tỏa tinh thần thể thao hiện đại, năng động của pickleball tại Việt Nam.

9.jpg
Bà Nguyễn Khánh Hoa, Trưởng ban tổ chức, phát biểu tại Lễ khai mạc giải đấu

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Khánh Hoa, Trưởng ban tổ chức, khẳng định: “Giải Pickleball Bắc Nam - Glory Cup hướng tới xây dựng một sân chơi chuyên nghiệp nhưng gần gũi, nơi các vận động viên được cống hiến hết mình, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào pickleball phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn tại Việt Nam".

Theo kết quả bốc thăm, hai đội tuyển miền Bắc và miền Nam sẽ đối đầu ngay từ loạt trận mở màn với nhiều cặp đấu được đánh giá cân tài cân sức. Các trận đấu hứa hẹn mang đến những pha bóng tốc độ cao, giàu chiến thuật và cảm xúc.

10.jpg
Ông Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch sáng lập Giải Pickleball Bắc Nam - Glory Cup

Đội miền Bắc do tay vợt Đinh Quang Linh (Linh “Muối”) giữ vai trò đội trưởng, trong khi đại diện miền Nam là tay vợt kỳ cựu Đỗ Minh Quân. Đáng chú ý, Đỗ Minh Quân cùng đồng đội Trương Vinh Hiển vừa tạo dấu mốc lịch sử cho pickleball Việt Nam khi giành chức vô địch đôi nam tại PPA Tour Asia Hàng Châu 2025, sau khi vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh và gây tiếng vang lớn trên đấu trường quốc tế.

Sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc trong cộng đồng pickleball hai miền giúp ngày thi đấu đầu tiên diễn ra sôi nổi, cạnh tranh quyết liệt nhưng vẫn giữ tinh thần giao lưu, fair-play.

Giải đấu áp dụng Luật thi đấu USA Pickleball 2025. Về cơ cấu giải thưởng, đội vô địch sẽ nhận Cúp, huy chương Vàng cùng 200 triệu đồng tiền mặt; đội hạng nhì nhận 100 triệu đồng, Cúp và huy chương Bạc.

Một số hình ảnh tại Lễ khai mạc Giải Pickleball Bắc Nam - Glory Cup:

5.jpg
6.jpg
Toàn cảnh Lễ khai mạc
1-6993.jpg
Tổ trọng tài quốc gia tham gia điều hành giải đấu.
11.jpg
Bà Hoàng Thái Bình, trọng tài Quốc gia, trưởng Ban trọng tài pickleball Hà Nội phát biểu tuyên thệ.
1-7959.jpg
VĐV Đinh Quang Linh, đội trưởng đội miền Bắc.
2.jpg
VĐV Đỗ Minh Quân, đội trưởng đội miền Nam.
3.jpg
4.jpg
Trọng Đạt
#Giải Pickleball Bắc Nam 2026 #Thể thao Việt Nam #Phong trào pickleball #Đấu trường quốc tế #Tinh thần fair-play #Giao lưu thể thao #Đội tuyển miền Bắc và Nam #Nền tảng phát triển pickleball Việt Nam #Cơ cấu giải thưởng #Luật thi đấu USA Pickleball

Xem thêm

Cùng chuyên mục