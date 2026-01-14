Dàn sao hàng đầu tranh tài tại Giải Pickleball Bắc Nam - Glory Cup 2026

TPO - Giải Pickleball Bắc Nam - Glory Cup 2026 chính thức khởi tranh ngày 14/1 tại Glory Resort, quy tụ những tay vợt hàng đầu hai miền Bắc - Nam, mở màn cho loạt trận được chờ đợi với tính cạnh tranh cao và nhiều dấu ấn chuyên môn.

Ngày 14/1, tại Glory Resort, Giải Pickleball Bắc Nam - Glory Cup 2026 đã chính thức khởi tranh, mở màn cho ngày thi đấu đầu tiên sôi động, giàu cảm xúc của cộng đồng pickleball Việt Nam.

Lễ khai mạc diễn ra trong không khí trang trọng nhưng không kém phần hào hứng, với sự hiện diện của Ban tổ chức, đại diện nhà tài trợ, các vận động viên tiêu biểu đến từ hai miền Bắc - Nam cùng gần 100 khách mời và người hâm mộ.

Glory Cup không chỉ đơn thuần là một giải đấu, mà còn được kỳ vọng trở thành điểm hẹn giao lưu, kết nối và lan tỏa tinh thần thể thao hiện đại, năng động của pickleball tại Việt Nam.

Bà Nguyễn Khánh Hoa, Trưởng ban tổ chức, phát biểu tại Lễ khai mạc giải đấu

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Khánh Hoa, Trưởng ban tổ chức, khẳng định: “Giải Pickleball Bắc Nam - Glory Cup hướng tới xây dựng một sân chơi chuyên nghiệp nhưng gần gũi, nơi các vận động viên được cống hiến hết mình, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào pickleball phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn tại Việt Nam".

Theo kết quả bốc thăm, hai đội tuyển miền Bắc và miền Nam sẽ đối đầu ngay từ loạt trận mở màn với nhiều cặp đấu được đánh giá cân tài cân sức. Các trận đấu hứa hẹn mang đến những pha bóng tốc độ cao, giàu chiến thuật và cảm xúc.

Ông Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch sáng lập Giải Pickleball Bắc Nam - Glory Cup

Đội miền Bắc do tay vợt Đinh Quang Linh (Linh “Muối”) giữ vai trò đội trưởng, trong khi đại diện miền Nam là tay vợt kỳ cựu Đỗ Minh Quân. Đáng chú ý, Đỗ Minh Quân cùng đồng đội Trương Vinh Hiển vừa tạo dấu mốc lịch sử cho pickleball Việt Nam khi giành chức vô địch đôi nam tại PPA Tour Asia Hàng Châu 2025, sau khi vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh và gây tiếng vang lớn trên đấu trường quốc tế.

Sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc trong cộng đồng pickleball hai miền giúp ngày thi đấu đầu tiên diễn ra sôi nổi, cạnh tranh quyết liệt nhưng vẫn giữ tinh thần giao lưu, fair-play.

Giải đấu áp dụng Luật thi đấu USA Pickleball 2025. Về cơ cấu giải thưởng, đội vô địch sẽ nhận Cúp, huy chương Vàng cùng 200 triệu đồng tiền mặt; đội hạng nhì nhận 100 triệu đồng, Cúp và huy chương Bạc.

Một số hình ảnh tại Lễ khai mạc Giải Pickleball Bắc Nam - Glory Cup:

Toàn cảnh Lễ khai mạc

Tổ trọng tài quốc gia tham gia điều hành giải đấu.

Bà Hoàng Thái Bình, trọng tài Quốc gia, trưởng Ban trọng tài pickleball Hà Nội phát biểu tuyên thệ.

VĐV Đinh Quang Linh, đội trưởng đội miền Bắc.