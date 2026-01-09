Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lan tỏa yêu thương ở Giải Pickleball Paralympic Việt Nam 2026

Duy Anh

Giải Pickleball Paralympic Việt Nam 2026 là sân chơi thể thao cho người khuyết tật, lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về sự hòa nhập, nghị lực sống và tinh thần "Gắn kết yêu thương".

Theo kế hoạch, giải đấu sẽ diễn ra trong hai ngày 7 và 8-2 tại sân Kaly Arena Sport, địa chỉ 179 Đình Phong Phú, phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM. Đây là hoạt động mang ý nghĩa chào mừng 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thể thao Việt Nam. Vượt ra khỏi khuôn khổ một giải đấu chuyên môn, sự kiện còn mang theo mong muốn tạo nên bầu không khí mùa xuân ấm áp, nơi niềm vui, sự sẻ chia và tinh thần tích cực được lan tỏa tới cộng đồng người khuyết tật thông qua thể thao.

screen-shot-2026-01-09-at-202910.png
Chủ tịch Ủy ban Paralympic Việt Nam Huỳnh Vĩnh Ái đánh giá cao ý nghĩa nhân văn của giải đấu. Ảnh: BTC

Phát biểu tại sự kiện, ông Huỳnh Vĩnh Ái – Chủ tịch Ủy ban Paralympic Việt Nam nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn sâu sắc của các hoạt động thể thao dành cho người khuyết tật.

Ông cho biết, những giải đấu như Pickleball Paralympic Việt Nam không chỉ là nơi thi đấu, tranh tài mà còn là dịp để xã hội nhìn nhận rõ hơn nghị lực, ý chí và khát vọng vươn lên của các vận động viên khuyết tật.

Điểm nhấn đặc biệt của Giải Pickleball Paralympic Việt Nam 2026 là thông điệp nhân văn được lan tỏa mạnh mẽ từ những người trong cuộc. Tại buổi họp báo, Á hậu Vầng trăng khuyết 2025 Nguyễn Thị Hải đã có những chia sẻ đầy xúc động. Với một người khuyết tật giàu nghị lực như cô, giải đấu không đơn thuần là một sự kiện thể thao, mà là khoảnh khắc người khuyết tật được nhìn nhận bằng sự tôn trọng, niềm tin và cơ hội bình đẳng.

Theo Ban tổ chức, giải dự kiến thu hút khoảng 100 vận động viên khuyết tật đến từ nhiều nhóm đối tượng như xe lăn (WH), đứng thấp (SL), bại não (CP) và khuyết tật trí tuệ (ID). Các vận động viên sẽ tranh tài ở nhiều nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ xe lăn, cùng nội dung dành riêng cho vận động viên khuyết tật trí tuệ - bại não.

Duy Anh
