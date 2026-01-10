Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Sao Tottenham bị đuổi, Senegal loại Mali khỏi cúp châu Phi

Vĩnh Xuân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tiền vệ đang khoác áo Tottenham ở giải Ngoại hạng Anh, Yves Bissouma nhận thẻ đỏ rời sân sớm trong trận đấu Mali để thua trước Senegal ở tứ kết cúp châu Phi 2025.

anh-chup-man-hinh-2026-01-10-luc-061742.png
Mali chia tay cúp châu Phi trong ngày Bissouma nhận thẻ đỏ rời sân

Bissouma rời sân sau khi nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 45+3, đẩy Mali vào thế chơi thiếu người trước Senegal. Trước đó ở phút 27, Senegal đã vươn lên dẫn bàn nhờ pha lập công của Ndiaye.

Hàng hậu vệ và thủ môn Mali đã mắc sai lầm ở tình huống này, tạo cơ hội để Ndiaye dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. Trước và sau bàn thắng trên, 2 đội chơi đôi công một cách khá cởi mở.

Tình thế chỉ thực sự trở nên khó khăn cho Mali sau chiếc thẻ đỏ của Bissouma. Senegal đã không lỡ cơ hội gia tăng sức ép, liên tục tấn công gây áp lực lên khung thành đối phương. Thủ môn Djigui Diarra đã có một ngày làm việc vất vả khi phải hoạt động mạnh để cứu thua cho đội nhà.

May mắn cho Mali khi Senegal không ghi thêm được bàn thắng nào. Tuy nhiên, kết quả 1-0 là đủ để Senegal hài lòng với suất đầu tiên vào bán kết cúp châu Phi 2025.

Vĩnh Xuân
#Cúp châu Phi 2025 #Mali #Tottenham #Ngoại hạng Anh #Bissouma #Senegal

Xem thêm

Cùng chuyên mục