Sao Tottenham bị đuổi, Senegal loại Mali khỏi cúp châu Phi

TPO - Tiền vệ đang khoác áo Tottenham ở giải Ngoại hạng Anh, Yves Bissouma nhận thẻ đỏ rời sân sớm trong trận đấu Mali để thua trước Senegal ở tứ kết cúp châu Phi 2025.

Mali chia tay cúp châu Phi trong ngày Bissouma nhận thẻ đỏ rời sân

Bissouma rời sân sau khi nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 45+3, đẩy Mali vào thế chơi thiếu người trước Senegal. Trước đó ở phút 27, Senegal đã vươn lên dẫn bàn nhờ pha lập công của Ndiaye.

Hàng hậu vệ và thủ môn Mali đã mắc sai lầm ở tình huống này, tạo cơ hội để Ndiaye dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. Trước và sau bàn thắng trên, 2 đội chơi đôi công một cách khá cởi mở.

Tình thế chỉ thực sự trở nên khó khăn cho Mali sau chiếc thẻ đỏ của Bissouma. Senegal đã không lỡ cơ hội gia tăng sức ép, liên tục tấn công gây áp lực lên khung thành đối phương. Thủ môn Djigui Diarra đã có một ngày làm việc vất vả khi phải hoạt động mạnh để cứu thua cho đội nhà.

May mắn cho Mali khi Senegal không ghi thêm được bàn thắng nào. Tuy nhiên, kết quả 1-0 là đủ để Senegal hài lòng với suất đầu tiên vào bán kết cúp châu Phi 2025.