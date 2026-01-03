Nhận định Mali vs Tunisia, 02h00 ngày 4/1: Sức mạnh của kỷ luật

TPO - Nhận định bóng đá Mali vs Tunisia, vòng 1/8 CAN Cup 2025 lúc 02h00 ngày 4/1 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Mali đang cho thấy họ là một tập thể rất khó bị đánh bại, và với một chiến lược được lên kỹ lưỡng, Yves Bissouma cùng đồng đội đủ khả năng vượt qua Tunisia.

Nhận định trước trận đấu Mali vs Tunisia

Mali không cần giành bất cứ chiến thắng nào vẫn có thể góp mặt ở vòng 1/8, khi hòa cả 3 trận vòng bảng và đứng thứ hai bảng A. Họ không thể đánh bại Zambia và Comoros nhưng cũng không thua trước chủ nhà Morocco, ghi được 2 bàn và thủng lưới 2. Điều này phản ánh một kế hoạch được xây dựng chi tiết, dựa trên tính tổ chức chặt chẽ và kỷ luật phòng ngự.

Trong lịch sử, Mali được biết đến là một đội bóng có thành tích ổn định tại CAN Cup. Tuy chưa từng vô địch châu Phi (thành tích tốt nhất là á quân năm 1972) nhưng họ thường xuyên lọt vào vòng knock-out. Tất cả nhờ vào lối chơi kỷ luật, ưu tiên không thủng lưới và coi trọng kết quả hơn trình diễn.

Ngược lại, Tunisia có phong cách cởi mở hơn. Họ ghi 6 bàn thắng nhưng cũng nhận 5 bàn thua ở vòng bảng, thể hiện một hàng công mạnh mẽ bên cạnh nhiều sai sót trong phòng ngự. Tunisia là một trong những đội thường xuyên tham dự CAN Cup và từng vô địch năm 2004 trên sân nhà. Kinh nghiệm của họ sẽ bị thử thách trước Mali, và nếu phải chọn một đội đi tiếp, nhiều khả năng không phải Tunisia.

Phong độ, lịch sử đối đầu Mali vs Tunisia

Mali và Tunisia đã gặp nhau 13 lần kể từ năm 1994, với 6 chiến thắng thuộc về Tunisia còn Mali thắng 4 trận (còn lại 3 trận hòa). Những lần chạm trán gần đây giữa hai đội đều diễn ra rất căng thẳng, bao gồm cả hai trận hòa gần nhất. Ngoài ra, 6 cuộc đối đầu trở lại đây đều kết thúc không quá 2 bàn mỗi trận.

4 trận mới đây của Mali đều có tỷ số hòa, với tối đa 2 bàn mỗi trận (hai trận hòa 0-0, hai trận hòa 1-1). Phong độ gần đây của Mali cho thấy họ là một đội bóng khó bị đánh bại, khi bất bại 6 trận đấu chính thức đã qua (thắng 2 hòa 4), ghi được 8 bàn thắng và thủng lưới 3 bàn.

Thông tin lực lượng Mali vs Tunisia

Mali sẽ thiếu vắng tiền vệ chủ chốt Amadou Haidara sau khi nhận thẻ đỏ trong phút cuối trận gặp Comoros. Liên đoàn bóng đá Mali đã kháng cáo và trọng tài Aliou Mahamat cũng thừa nhận quyết định sai lầm, nhưng tiền vệ của RB Leipzig vẫn phải ngồi ngoài. Tin tốt là Sikou Niakate đã trở lại tập luyện và Hamari Traore cũng bình phục chấn thương.

Bên phía Tunisia gần như có đầy đủ lực lượng bởi không có trường hợp nào bị treo giò hay chấn thương, ngoại trừ Mohamed Ali Ben Romdhane có vấn đề ở đầu gối ở trận gặp Nigeria. Tuy nhiên chấn thương không nghiêm trọng và anh có thể ra sân trước Mali.

Đội hình dự kiến Mali vs Tunisia Mali: Diarra; W. Coulibaly, Diaby, O. Camara, Gassama; Dieng, Doumbia, L. Coulibaly, Sangare, Bissouma; Sinayoko Tunisia: Dahmen; Abdi, Talbi, Bronn, Valery; Skhiri, Gharbi, Mejbri; Achouri, Tounekti, Mastouri

Dự đoán tỷ số Mali 1-1 Tunisia (Mali thắng hiệp phụ)