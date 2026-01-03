Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định Mali vs Tunisia, 02h00 ngày 4/1: Sức mạnh của kỷ luật

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Mali vs Tunisia, vòng 1/8 CAN Cup 2025 lúc 02h00 ngày 4/1 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Mali đang cho thấy họ là một tập thể rất khó bị đánh bại, và với một chiến lược được lên kỹ lưỡng, Yves Bissouma cùng đồng đội đủ khả năng vượt qua Tunisia.

607494935-1532129008340967-26501.jpg

Nhận định trước trận đấu Mali vs Tunisia

Mali không cần giành bất cứ chiến thắng nào vẫn có thể góp mặt ở vòng 1/8, khi hòa cả 3 trận vòng bảng và đứng thứ hai bảng A. Họ không thể đánh bại Zambia và Comoros nhưng cũng không thua trước chủ nhà Morocco, ghi được 2 bàn và thủng lưới 2. Điều này phản ánh một kế hoạch được xây dựng chi tiết, dựa trên tính tổ chức chặt chẽ và kỷ luật phòng ngự.

Trong lịch sử, Mali được biết đến là một đội bóng có thành tích ổn định tại CAN Cup. Tuy chưa từng vô địch châu Phi (thành tích tốt nhất là á quân năm 1972) nhưng họ thường xuyên lọt vào vòng knock-out. Tất cả nhờ vào lối chơi kỷ luật, ưu tiên không thủng lưới và coi trọng kết quả hơn trình diễn.

Ngược lại, Tunisia có phong cách cởi mở hơn. Họ ghi 6 bàn thắng nhưng cũng nhận 5 bàn thua ở vòng bảng, thể hiện một hàng công mạnh mẽ bên cạnh nhiều sai sót trong phòng ngự. Tunisia là một trong những đội thường xuyên tham dự CAN Cup và từng vô địch năm 2004 trên sân nhà. Kinh nghiệm của họ sẽ bị thử thách trước Mali, và nếu phải chọn một đội đi tiếp, nhiều khả năng không phải Tunisia.

Phong độ, lịch sử đối đầu Mali vs Tunisia

Mali và Tunisia đã gặp nhau 13 lần kể từ năm 1994, với 6 chiến thắng thuộc về Tunisia còn Mali thắng 4 trận (còn lại 3 trận hòa). Những lần chạm trán gần đây giữa hai đội đều diễn ra rất căng thẳng, bao gồm cả hai trận hòa gần nhất. Ngoài ra, 6 cuộc đối đầu trở lại đây đều kết thúc không quá 2 bàn mỗi trận.

4 trận mới đây của Mali đều có tỷ số hòa, với tối đa 2 bàn mỗi trận (hai trận hòa 0-0, hai trận hòa 1-1). Phong độ gần đây của Mali cho thấy họ là một đội bóng khó bị đánh bại, khi bất bại 6 trận đấu chính thức đã qua (thắng 2 hòa 4), ghi được 8 bàn thắng và thủng lưới 3 bàn.

Thông tin lực lượng Mali vs Tunisia

Mali sẽ thiếu vắng tiền vệ chủ chốt Amadou Haidara sau khi nhận thẻ đỏ trong phút cuối trận gặp Comoros. Liên đoàn bóng đá Mali đã kháng cáo và trọng tài Aliou Mahamat cũng thừa nhận quyết định sai lầm, nhưng tiền vệ của RB Leipzig vẫn phải ngồi ngoài. Tin tốt là Sikou Niakate đã trở lại tập luyện và Hamari Traore cũng bình phục chấn thương.

Bên phía Tunisia gần như có đầy đủ lực lượng bởi không có trường hợp nào bị treo giò hay chấn thương, ngoại trừ Mohamed Ali Ben Romdhane có vấn đề ở đầu gối ở trận gặp Nigeria. Tuy nhiên chấn thương không nghiêm trọng và anh có thể ra sân trước Mali.

Đội hình dự kiến Mali vs Tunisia

Mali: Diarra; W. Coulibaly, Diaby, O. Camara, Gassama; Dieng, Doumbia, L. Coulibaly, Sangare, Bissouma; Sinayoko

Tunisia: Dahmen; Abdi, Talbi, Bronn, Valery; Skhiri, Gharbi, Mejbri; Achouri, Tounekti, Mastouri

Dự đoán tỷ số Mali 1-1 Tunisia (Mali thắng hiệp phụ)

Thanh Hải
#Mali vs Tunisia #nhận định Mali vs Tunisia #dự đoán Mali vs Tunisia #soi kèo Mali vs Tunisia #tỷ lệ Mali vs Tunisia #trực tiếp Mali vs Tunisia

Xem thêm

Cùng chuyên mục