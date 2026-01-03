Nhận định Aston Villa vs Nottingham, 19h30 ngày 3/1: Trở lại mạch thắng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Đặng Lai
TPO - Nhận định bóng đá Aston Villa vs Nottingham, Giải Ngoại hạng Anh - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Tại vòng đấu thứ 20, Aston Villa sẽ tiếp đón Nottingham Forest tại Villa Park. Liệu đội khách có chấm dứt chuỗi phong độ tệ hại, hay chủ nhà sẽ thắp lại ngọn lửa đam mê vô địch?

aston-villa-vs-notti.jpg

Nhận định trước trận đấu Aston Villa vs Nottingham

Thật khó tin khi Aston Villa từng nằm trong khu vực xuống hạng sau 4 vòng đấu đầu tiên của Premier League. Kể từ đó, 15 trận đấu đã trôi qua và Aston Villa đã trải qua hành trình phi thường. CLB này đã leo từ vị trí thứ 19 lên vị trí thứ 3 hiện tại.

Sự thăng tiến này được thúc đẩy bởi chuỗi 8 trận thắng liên tiếp ở Ngoại hạng Anh. Trên mọi mặt trận, Aston Villa thắng tới 12 trận liên tiếp. Đội bóng thành Birmingham đã vững chắc chiếm giữ các vị trí dự Champions League, hơn đội xếp thứ 5 chín điểm.

Tuy nhiên, mọi chuỗi trận thắng đều có lúc kết thúc. Ở vòng 19, đội bóng của Unai Emery hành quân đến London để đối đầu với Arsenal. Một trận đấu suôn sẻ đã không thể diễn ra như dự kiến. Aston Villa để đối thủ ép sân toàn diện. Pháo thủ tung ra số cú sút về phía khung thành của Aston Villa nhiều gấp đôi (22 so với 11). Do vậy mà việc Arsenal thắng 4-1 là điều không bất ngờ.

Dù thua nhưng Aston Villa không có gì phải buồn. Vì họ vẫn đang đứng ở vị trí cao và hoàn toàn có thể mơ vô địch. 1 trận thua không phải là điều gì quá to tát nếu như họ đứng dậy kịp thời.

cdnvox-cdncom-thumbor-gmxnmkpvg38sqscg2l7gkikwpty-0x0-3635x2458-1200x800-filters-focal-1818x184-2398x764-cdnvox-cdncom-uploads-chorus-image-image-56827005-8461657900.jpg

Phong độ, lịch sử đối đầu Aston Villa vs Nottingham

Cách đây 7 vòng đấu ở Ngoại hạng Anh, Nottingham Forest từng nằm trong khu vực xuống hạng. Đội bóng vùng Forest thực tế đã leo lên khỏi đáy bảng xếp hạng, nhưng tham vọng tiến xa hơn hiện tại vẫn còn hạn chế.

CLB này chỉ giành được 1 chiến thắng trong 5 trận đấu gần nhất. Do vậy, họ vẫn giữ vị trí thứ 17. Nottingham hiện hơn đội xếp thứ 18 khoảng cách 4 điểm. Cách biệt là đủ lớn để Nottingham không phải lo lắng về cuộc chiến trụ hạng, nhưng với tiềm lực của mình, với khoản tiền hơn 100 triệu bảng đã chi ra trong hè vừa qua thì những gì Nottingham làm được rõ ràng vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng.

Trong trận đấu mới nhất tại Ngoại hạng Anh, đội bóng của Sean Dyche đã tiếp đón Everton. Trận đấu diễn ra dưới sự kiểm soát của Nottingham với tỷ lệ kiểm soát bóng áp đảo 70% so với 30% của đối thủ. Về cơ hội và khả năng tấn công, Nottingham Forest gần như gấp đôi đối thủ, với 21 cú sút và chỉ số xG là 2,26 so với 11 cú sút và xG là 0,96 của Everton.

Mặc dù chiếm ưu thế như vậy, Nottingham vẫn phải nhận thất bại 2-0. Khả năng ghi bàn hạn chế đang là điểm yếu của Nottingham. Ví dụ nữa là trận thua Man City 1-2. Họ tạo ra nhiều pha bắn phá, với không ít là cơ hội mười mươi nhưng Nottingham vẫn trắng tay.

Thông tin lực lượng Aston Villa vs Nottingham

Danh sách chấn thương của Aston Villa vẫn bao gồm Ross Barkley và Pau Torres. Tyrone Mings đang tiến gần đến ngày trở lại nhưng việc anh có tham gia trận đấu sắp tới hay không vẫn chưa chắc chắn. Thêm vào đó, Evann Guessan đã rời đội để tham dự Cúp châu Phi.

Nottingham sẽ thiếu vắng ít nhất 5 cầu thủ trong trận đấu sắp tới tại Ngoại hạng Anh. Willy Boly và Ibrahim Sangaré đã lên đường tham dự Cúp châu Phi. Chris Wood, Dan Ndoye và Ryan Yates đang phải ngồi ngoài vì chấn thương. Ngoài ra còn có những lo ngại về Ola Aina, người đang gặp vấn đề về thể trạng.

Đội hình dự kiến Aston Villa vs Nottingham

Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Lindelof, Digne; Kamara, Tielemans; McGinn, Buendia, Rogers; Watkins.

Nottingham (4-2-3-1): Victor; Zinchenko, Milenkovic, Murillo, Williams; Anderson, Dominguez; Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus.

Dự đoán tỷ số: Aston Villa 2-0 Nottingham

Đặng Lai
