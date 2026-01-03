VCK U23 châu Á 2026: Phép thử ngàn cân với ông Kim Sang-sik

TPO - Không thua kém đồng hương Park Hang-seo ở đấu trường Đông Nam Á nhưng HLV Kim Sang-sik chưa có nhiều cơ hội khẳng định tài năng ở cấp châu lục. VCK U23 châu Á 2026 sẽ là một phép thử mới với nhà cầm quân Hàn Quốc.

HLV Kim Sang-sik đứng trước cơ hội cùng U23 Việt Nam tiếp tục gặt hái thành công mới ở VCK U23 châu Á 2026

Tấm HCV SEA Games 33 tại Thái Lan cùng U22 Việt Nam đã đưa HLV Kim Sang-sik trở thành một trong những nhà cầm quân thành công bậc nhất bóng đá Việt Nam. Chỉ trong 1 năm, ông Kim Sang-sik đã giành đủ các danh hiệu danh giá nhất khu vực, từ ASEAN Cup 2024 đến giải Vô địch U23 Đông Nam Á 2026 và HCV SEA Games 33.

Ông Kim Sang-sik đồng thời cũng đưa U22 Việt Nam giành vé tham dự VCK U23 châu Á 2026. Giải đấu duy nhất nhà cầm quân Hàn Quốc còn gặp khó khăn là Vòng loại cuối Asian Cup 2027. Đội tuyển Việt Nam đã thua đậm Malaysia 0-4 hồi mùa hè qua. Tuy nhiên, bê bối sử dụng cầu thủ nhập tịch ở trận đấu này đang khiến Malaysia có nguy cơ bị xử thua 0-3.

VFF đang có bản hợp đồng thành công cùng HLV Kim Sang-sik với 3 danh hiệu chỉ trong 1 năm

Thành tích tốt nhưng các đội bóng do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt thường khởi đầu chậm, chơi kém mượt mà và giàu tính cống hiến. Tại ASEAN Cup 2024, đội tuyển Việt Nam chỉ chơi tốt từ bán kết, đặc biệt sau khi có sự góp mặt của tiền đạo Nguyễn Xuân Son.

Điều này đặt ra dấu hỏi về khả năng vượt ngưỡng về chuyên môn của các ĐTQG, trong bối cảnh bóng đá Việt Nam muốn hướng tới tấm vé dự một kỳ World Cup. VCK U23 châu Á 2026 sẽ là phép thử nặng cân với tài cầm quân của ông Kim Sang-sik khi Nguyễn Đình Bắc và các đồng đội phải đối đầu với những đối thủ lớn tầm châu lục.