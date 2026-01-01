Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Saudi Arabia gọi hàng loạt đàn em của Ronaldo và Nunez đấu Việt Nam tại U23 châu Á

Đặng Lai

TPO - U23 Saudi Arabia vừa công bố danh sách tham dự VCK U23 châu Á 2026, sự kiện mà họ là chủ nhà. Giải đấu sắp tới không nằm trong hệ thống của FIFA nhưng U23 Saudi Arabia vẫn thuyết phục được các CLB nhả quân cho đội tuyển, cho phép họ mang theo đội hình tối ưu.

saudi-arabia.jpg

Gần như tất cả 23 cầu thủ của U23 Saudi Arabia đều thi đấu trong nước. Nhưng đây đều là những cầu thủ có chất lượng cao vì họ đã nhiều năm được sát cánh cùng các ngôi sao đẳng cấp thế giới. Trong đội hình U23 Saudi Arabia có 2 thành viên Al Nassr gồm hậu vệ cánh trái Salem Al Najdi, tiền vệ Rakan Al Ghamdi.

Việc được cọ sát với những đàn anh như Ronaldo, Mane hay Martinez giúp số cầu thủ này nâng cao kinh nghiệm cũng như trình độ. Salem Al Najdi đã ra sân 30 trận ở giải VĐQG Saudi Arabia trong 2 năm qua, con số cho thấy vai trò nhất định của anh.

Ngoài ra, tiền đạo Abdulaziz Al Aliwa cũng từng có 2 năm sát cánh cùng Ronaldo. Anh ra sân 10 trận cho Al Nassr và ghi 2 bàn. Tháng 8 vừa qua, anh sang Al Kholood và tiếp tục thể hiện vai trò với 2 bàn sau 4 trận tại giải VĐQG.

130112326-6787c159-bf40-4500-8bef-7b110d49232e-2734.jpg
Salem Al Najdi khi sát cánh cùng Ronaldo

Chưa dừng lại ở đó, U23 Saudi Arabia còn sở hữu 2 sao trẻ Al Hilal gồm Musab Al Juwayr và Abdullah Radif. Những năm tháng thi đấu cùng Al Dawsari, Darwin Nunez hay Malcom chắc chắn sẽ rất hữu ích cho số cầu thủ này ở VCK sắp tới.

Dẫn dắt đội chủ nhà cũng là một gương mặt nổi bật: Cựu tiền vệ trung tâm của đội tuyển Italia và CLB Juventus: Luigi Di Biagio.

So với U23 Việt Nam thiếu một vài vị trí quan trọng trước VCK, U23 Jordan thì không có 4 trụ cột do CLB không nhượng bộ, U23 Saudi Arabia thực sự vượt trội các đối thủ tại bảng A. Họ nắm binh hùng tướng mạnh lại có lợi thế sân nhà. Nhiều khả năng U23 Saudi Arabia sẽ không khó khăn giành vị trí nhất bảng A cùng tấm vé đi tiếp, suất còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa U23 Việt Nam, U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển trẻ của Việt Nam sẽ gặp Jordan vào ngày 6/1, sau đó đối mặt với Kyrgyzstan vào ngày 9 và 3 ngày sau sẽ là thử thách cực đại với Saudi Arabia.

Đặng Lai
#U23 châu Á #VCK U23 châu Á #SEA Games 33 #U23 Việt Nam #HLV Kim Sang Sik #Thái Lan #Malaysia #Đình Bắc #Văn Khang #Văn Thuận #Trung Kiên #Saudi Arabia

