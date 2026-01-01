Nhận định Liverpool vs Leeds, 00h30 ngày 2/1: Kéo dài ngày vui

TPO - Nhận định bóng đá Liverpool vs Leeds, vòng 19 Ngoại hạng Anh lúc 00h30 ngày 2/1 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa Liverpool và Leeds. Liverpool hướng đến trận thắng thứ 5 liên tiếp trên mọi đấu trường khi tiếp đón Leeds United.

Nhận định Liverpool vs Leeds

Liverpool đã vượt qua khủng hoảng một cách ngoạn mục ở giai đoạn cuối năm 2025. Sau khi “quả bom” Mo Salah phát nổ, The Kop dường như trở nên đoàn kết hơn. Thực vậy, từ thời điểm Salah công khai chỉ trích Liverpool và HLV Arne Slot, đội bóng áo đỏ đã thắng 4 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có 3 trận đấu ở Ngoại hạng Anh vừa qua.

Cho dù đội hình vẫn sứt mẻ và hàng công chưa thực sự trơn tru, nhưng Liverpool đã biết cách bảo vệ chiến thắng. Sự vắng mặt của Salah vì CAN Cup 2025 không trở thành vấn đề với Liverpool như lo ngại hồi đầu mùa mà ngược lại, giúp không khí trong phòng thay đồ đội bóng này thoải mái hơn. Bản thân HLV Arne Slot cũng dễ dàng hơn trong việc quyết định đội hình xuất phát. Đây có thể xem là chìa khóa giúp Liverpool trở lại mạnh mẽ.

Đáng chú ý, Salah vắng mặt cùng thời điểm “bom tấn” Florian Wirtz tỏa sáng. Wirtz hiện đã ghi bàn (1) hoặc kiến tạo (1) trong hai trận đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh, sau khi không ghi được bàn nào trong 15 trận đấu đầu tiên ở giải đấu này.

Phong độ cải thiện của Wirtz sẽ giúp HLV Arne Slot có nhiều lựa chọn hơn trong bối cảnh Dominik Szoboszlai trở lại sau án treo giò và Cody Gakpo bình phục chấn thương. HLV người Hà Lan có lẽ sẽ không cố gắng “gò” Wirtz vào vị trí số 10 truyền thống, mà sử dụng sơ đồ 4-3-3 quen thuộc của Liverpool với Szoboszlai, Gravenberch và Mac Allister ở giữa sân. Wirtz sẽ tiếp tục đá lệch cánh phải hoặc cánh trái, tùy theo việc HLV Slot sử dụng Federico Chiesa hay Gakpo từ đầu.

Wirtz tỏa sáng đúng lúc. Ảnh: AP

Tiếp đón Leeds trong ngày đầu năm mới 2026, Liverpool hướng đến chiến thắng thứ 5 liên tiếp. Đây là nhiệm vụ trong tầm với của họ, ngay cả khi Leeds đang có phong độ rất cao. Đội khách đang sở hữu chuỗi 5 trận liên tiếp bất bại (thắng 2, hòa 3), trong đó bao gồm trận hòa 3-3 nghẹt thở ở trận lượt đi cách đây 3 tuần.

Loại bỏ Salah, vấn đề lớn nhất của Liverpool lúc này là hàng phòng thủ. Không đội nào để thủng lưới nhiều bàn thắng từ các tình huống cố định (không tính phạt đền) hơn Liverpool ở Ngoại hạng Anh mùa này (12). Van Dijk có dấu hiệu sa sút vì tuổi tác, trong khi Konate vẫn chưa tìm lại sự tập trung sau loạt tin đồn chuyển nhượng với Real Madrid. Cặp đôi trung vệ này sẽ phải đối đầu với Calvert-Lewin đang có phong độ đỉnh cao.

Những tưởng Calvert-Lewin đã hết thời sau khi phải rời Everton trong im lặng, nhưng anh đang tỏa sáng trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Ở trận đấu vừa qua, Calvert-Lewin ghi bàn giúp Leeds cầm hòa Sunderland tại sân vận động Ánh Sáng. Đây là trận thứ 6 liên tiếp tiền đạo này lập công ở Ngoại hạng Anh, giúp anh cân bằng thành tích với ngôi sao đắt giá của Liverpool Ekitike (8 bàn).

Không khó dự đoán Leeds sẽ chơi phòng ngự chặt tại Anfield và chờ đợi các pha không chiến của Calvert-Lewin để tạo ra khác biệt. Muốn chiến thắng, Liverpool phải tìm cách “phủ đầu” khiến Leeds phải dâng cao. The Kop đã ghi được 19 bàn thắng trong 5 trận đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh gặp Leeds (thắng 3, hòa 1, thua 1). Cộng thêm sự tỏa sáng đúng lúc của Wirtz, The Kop hứa hẹn sẽ có trận đấu bùng nổ chào mừng năm mới.

