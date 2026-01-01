Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nguyễn Thị Oanh, Hoàng Nguyên Thanh đoạt danh hiệu đầu tiên trong năm 2026

Vĩnh Xuân
TPO - Nhà vô địch SEA Games 33 Nguyễn Thị Oanh và tuyển thủ Hoàng Nguyên Thanh vừa đoạt danh hiệu đầu tiên trong năm 2026 khi về nhất giải bán marathon quốc tế Việt Nam 2026, diễn ra tại thủ đô Hà Nội sáng 1/1.

anh-chup-man-hinh-2026-01-01-luc-114222.png
Nguyễn Thị Oanh lần thứ 4 về nhất giải bán marathon quốc tế Hà Nội, sự kiện đón năm mới 2026 (ảnh Hiển Trần)

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi chào mừng năm mới 2026 của thành phố Hà Nội ((VIHM powered by Herbalife). Bước qua năm thứ 4, giải thu hút khoảng 7.000 VĐV dự tranh gồm nhiều chân chạy quốc tế và các tuyển thủ điền kinh Việt Nam.

Không có gì bất ngờ khi Nguyễn Thị Oanh về nhất cự ly bán marathon với thời gian 1 giờ 16 phút 38 giây. Đây là lần thứ 4 Nguyễn Thị Oanh vô địch giải đấu, tiếp tục khẳng định vị thế vô đối trong nước.

anh-chup-man-hinh-2026-01-01-luc-114201.png
Bùi Thu Hà về đích cự ly 5km nữ

Ở nội dung 21km nam hệ nâng cao, một tuyển thủ khác là Hoàng Nguyên Thanh về nhất với thành tích 1 giờ 7 phút 43 giây (kỷ lục là 1 giờ 6 phút 39 giây). Xếp sau anh là tuyển thủ quốc gia Nguyễn Trung Cường với thành tích 1 giờ 11 phút 6 giây. Trung Cường thắng VĐV người Kenya Edwin Kiptoo ở những mét cuối chỉ trong vài tích tắc.

Ở cự ly 10km, tuyển thủ Đoàn Thu Hằng về nhất với thời gian 37 phút 15 giây nội dung nữ, Tòng Văn Hoàn về nhất nội dung nam sau 32 phút 59 giây. Ở cự ly 5km nam - nữ, 2 tuyển thủ Lương Đức Phước và Bùi Thị Thu Hà về nhất với thời gian 15 phút 19 giây và 17 phút 42 giây.

Vĩnh Xuân
