Nhận định Crystal Palace vs Fulham, 00h30 ngày 2/1: Cân tài cân sức

TPO - Nhận định bóng đá Crystal Palace vs Fulham, Premier League - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Crystal Palace bước vào cuộc tiếp đón Fulham trong tâm thế nặng nề khi phong độ sa sút. Trái ngược hoàn toàn, Fulham hành quân tới Selhurst Park với sự tự tin cao độ sau chuỗi thắng ấn tượng, hứa hẹn tạo thử thách cho “Đại bàng” trong ngày đầu năm mới.

Fulham có phong độ tốt hơn Palace trong thời gian gần đây.

Nhận định Crystal Palace vs Fulham

Crystal Palace đang trải qua quãng thời gian đầy u ám. Đội bóng thành London khép lại năm dương lịch bằng chuỗi 5 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng trên mọi đấu trường, trong đó có ba thất bại liên tiếp tại Premier League. Nỗi thất vọng càng chồng chất khi Palace vừa bị loại khỏi EFL Cup sau loạt luân lưu với Arsenal. Chưa kịp lấy lại tinh thần, thầy trò Oliver Glasner tiếp tục nhận thất bại trước Tottenham.

Chuỗi phong độ sa sút khiến “Đại bàng” tụt xuống vị trí thứ 9, bị nhóm dự Champions League bỏ xa 6 điểm. Dù vậy, Palace vẫn có cơ sở để hy vọng khi tiếp đón Fulham, bởi họ vừa đánh bại chính đối thủ này trên sân khách cách đây ba tuần. Chiến thắng đó giúp Palace nối dài chuỗi đối đầu ấn tượng, khi thắng cả ba lần chạm trán Fulham gần nhất.

Tuy nhiên, Selhurst Park lại không phải điểm tựa vững chắc cho Palace trong cặp đấu này. Đội bóng áo đỏ - xanh đã không thắng Fulham trong bốn lần gần nhất tiếp đón đối thủ trên sân nhà, thậm chí không ghi nổi một bàn thắng nào ở những trận đấu đó.

Phong độ sân nhà hiện tại của Palace đang ở mức báo động, khi họ trải qua năm trận liên tiếp không thắng, bao gồm bốn trận tại Premier League. Đáng chú ý, Palace “tịt ngòi” ở ba trong số năm trận này và để thua cả ba trận sân nhà gần nhất. Không chỉ vậy, lịch sử cũng không đứng về phía đội chủ sân Selhurst Park khi bước vào ngày đầu năm mới, khi Crystal Palace đã không thể giành chiến thắng trong sáu trận gần nhất tại Premier League diễn ra vào dịp này.

Ở chiều ngược lại, Fulham hành quân đến Selhurst Park với sự hưng phấn. Chiến thắng 1-0 trước West Ham cuối tuần qua đã tiếp thêm sự tự tin cho thầy trò Marco Silva. Fulham đang thể hiện bộ mặt rất tích cực tại Premier League, khi toàn thắng cả ba vòng đấu gần nhất.

Hiện đứng thứ 10 với 26 điểm - ngang bằng Crystal Palace, Fulham hiểu rằng một chiến thắng nữa sẽ giúp họ vượt qua chính đối thủ trực tiếp và vươn lên vị trí thứ 7. Đáng chú ý, nếu tiếp tục ca khúc khải hoàn, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Fulham giành bốn chiến thắng liên tiếp tại Premier League.

Niềm tin của đội khách càng được củng cố bởi phong độ sân khách ấn tượng. Fulham đã thắng liền ba trận xa nhà gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh, trong đó có hai chiến thắng trước các đối thủ cùng thành phố London.

Phong độ, lịch sử đối đầu Crystal Palace vs Fulham

Trong 6 vòng gần nhất, Crystal Palace chỉ thắng 2 trận và nhận 4 thất bại.

Fulham đạt thành tích thắng 4, thua 2 trong 6 trận đấu gần đây tại Premier League.

Crystal Palace chiếm ưu thế ở các lần đọ sức trong vài mùa giải gần đây. Họ đánh bại Fulham 3/5 trận gần nhất và chỉ thua 1 lần.

Đội hình dự kiến Crystal Palace vs Fulham

Crystal Palace không có sự phục vụ của của Ismaila Sarr, Chadi Riad, Cardines, Cheick Doucoure, Kamada, Daniel Munoz. Khả năng ra sân của Chris Richards và Caleb Kporha vẫn bỏ ngỏ.

Fulham thiếu Iwobi, Bassey, Ryan Sessegnon, Rodrigo Muniz.

Đội hình dự kiến Crystal Palace vs Fulham

Crystal Palace: Henderson; Lerma, Lacroix, Guehi; Clyne, Wharton, Hughes, Mitchell; Devenny; Pino, Mateta.

Fulham: Leno; Tete, Andersen, Cuenca, Robinson; Lukic, Berge; Wilson, Smith Rowe, Kevin; Jimenez.

Dự đoán tỷ số Crystal Palace 1-1 Fulham