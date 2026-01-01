Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Ngôi sao gốc Việt bừng sáng, vươn lên sánh ngang Mahrez tại CAN 2025

Đặng Lai

TPO - Đêm qua ở trận khép lại vòng bảng CAN 2025, Ibrahim Maza đã cùng đội tuyển Algeria ra sân gặp Guinea Xích Đạo. Và tiền vệ này nhanh chóng đặt dấu ấn với 1 bàn thắng cùng 1 kiến tạo.

608031419-1321723139999236-8147370338784439105-n.jpg

Maza, tiền vệ tấn công có mẹ là người Việt Nam và bố người Algeria, đang tỏa sáng tại CAN 2025. Khi gặp Guinea Xích Đạo vào đêm 31/12/2025, đội tuyển Algeria cất Ryiad Mahrez trên ghế dự bị. Cách bố trí này càng tạo điều kiện cho Maza có nhiều bóng để kiến thiết nên các pha tấn công của đội nhà.

Và cầu thủ 20 tuổi này nhanh chóng đền đáp niềm tin của HLV với 1 bàn thắng cùng 1 kiến tạo. Phút 25, anh tung đường chọc khe vừa tầm để Chaibi nâng tỷ số lên 2-0. Phút 32, cầu thủ gốc Việt này đã ghi bàn từ một tư thế khó.

Nhận bóng từ Moussa, Maza dù bị kèm chặt vẫn có thể lắc đầu đưa bóng vào góc cao, đưa tỷ số lên 3-0. Đây là bàn thắng thứ 2 của anh từ đầu chiến dịch. Với 1 kiến tạo, 2 bàn, anh đã in dấu giày vào 3 pha lập công của đội tuyển Algeria tại Cúp châu Phi 2025. Maza vươn lên dẫn đầu đội tuyển về đóng góp vào bàn thắng cùng Mahrez (3 bàn, 0 kiến tạo).

605522331-1420946492730016-3946662247348397068-n.jpg
Maza mới 20 tuổi nhưng đã có giá 20 triệu euro

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-1 nghiêng về Algeria. Đội tuyển Bắc Phi đi tiếp với thành tích thắng cả 3 trận, cho thấy triển vọng rất cao để vô địch giải đấu.

Với riêng Maza, có thể nói anh đang là một trong những ngôi sao rực sáng nhất CAN 2025. Bên cạnh anh còn có Mahrez, Lookman hay Ibrahim Diaz, chân sút đang khoác áo Real Madrid. Thậm chí show diễn của Maza còn ấn tượng hơn những cầu thủ được kỳ vọng như Mane, Mbeumo hay Amad Diallo…

Màn thể hiện vừa qua cho thấy tiềm năng của cầu thủ gốc Việt này. Thực tế thì Barcelona đã cử tuyển trạch viên theo dõi anh ở giải đấu châu Phi. Tờ Sport cho hay không loại trừ khả năng Barcelona sẽ chi đậm để sở hữu Maza, tiền vệ công hiện thuộc biên chế Leverkusen.

Đặng Lai
#CAN 2025 #cúp châu Phi #bóng đá châu Phi #Maza #Việt kiều #cầu thủ gốc việt #Mahrez

Xem thêm

Cùng chuyên mục