Ngôi sao gốc Việt bừng sáng, vươn lên sánh ngang Mahrez tại CAN 2025

TPO - Đêm qua ở trận khép lại vòng bảng CAN 2025, Ibrahim Maza đã cùng đội tuyển Algeria ra sân gặp Guinea Xích Đạo. Và tiền vệ này nhanh chóng đặt dấu ấn với 1 bàn thắng cùng 1 kiến tạo.

Maza, tiền vệ tấn công có mẹ là người Việt Nam và bố người Algeria, đang tỏa sáng tại CAN 2025. Khi gặp Guinea Xích Đạo vào đêm 31/12/2025, đội tuyển Algeria cất Ryiad Mahrez trên ghế dự bị. Cách bố trí này càng tạo điều kiện cho Maza có nhiều bóng để kiến thiết nên các pha tấn công của đội nhà.

Và cầu thủ 20 tuổi này nhanh chóng đền đáp niềm tin của HLV với 1 bàn thắng cùng 1 kiến tạo. Phút 25, anh tung đường chọc khe vừa tầm để Chaibi nâng tỷ số lên 2-0. Phút 32, cầu thủ gốc Việt này đã ghi bàn từ một tư thế khó.

Nhận bóng từ Moussa, Maza dù bị kèm chặt vẫn có thể lắc đầu đưa bóng vào góc cao, đưa tỷ số lên 3-0. Đây là bàn thắng thứ 2 của anh từ đầu chiến dịch. Với 1 kiến tạo, 2 bàn, anh đã in dấu giày vào 3 pha lập công của đội tuyển Algeria tại Cúp châu Phi 2025. Maza vươn lên dẫn đầu đội tuyển về đóng góp vào bàn thắng cùng Mahrez (3 bàn, 0 kiến tạo).

Maza mới 20 tuổi nhưng đã có giá 20 triệu euro

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-1 nghiêng về Algeria. Đội tuyển Bắc Phi đi tiếp với thành tích thắng cả 3 trận, cho thấy triển vọng rất cao để vô địch giải đấu.

Với riêng Maza, có thể nói anh đang là một trong những ngôi sao rực sáng nhất CAN 2025. Bên cạnh anh còn có Mahrez, Lookman hay Ibrahim Diaz, chân sút đang khoác áo Real Madrid. Thậm chí show diễn của Maza còn ấn tượng hơn những cầu thủ được kỳ vọng như Mane, Mbeumo hay Amad Diallo…

Màn thể hiện vừa qua cho thấy tiềm năng của cầu thủ gốc Việt này. Thực tế thì Barcelona đã cử tuyển trạch viên theo dõi anh ở giải đấu châu Phi. Tờ Sport cho hay không loại trừ khả năng Barcelona sẽ chi đậm để sở hữu Maza, tiền vệ công hiện thuộc biên chế Leverkusen.