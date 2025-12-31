Nhận định Sudan vs Burkina Faso, 23h00 ngày 31/12: Đánh chiếm vị trí thứ nhì

TPO - Nhận định bóng đá Sudan vs Burkina Faso, Cúp châu Phi - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Với tất cả nỗ lực, Sudan và Burkina Faso sẽ phải giành điểm của nhau để chiếm lợi thế ở cuộc đua đoạt vé vào vòng 1/8.

Nhận định trước trận đấu Sudan vs Burkina Faso

Sudan và Burkina Faso cùng có 3 điểm sau hai trận đấu đầu tiên. Vậy nên cả hai đội đều bước vào vòng loại trực tiếp mà không cần quan tâm tới trận đấu cuối cùng. Theo thể thức Cúp châu Phi, 4 trong 6 đội xếp thứ 3 ở 6 bảng cũng sẽ đi tiếp mà cả Sudan và Burkina Faso đều đã chắc chắn nằm trong nhóm này.

Nguy cơ bị loại sớm không còn khiến họ phải đau đầu. Nhưng không có nghĩa trận đấu này sẽ mất đi tính hấp dẫn. Cả Sudan lẫn Burkina Faso đều muốn bước vào vòng trong với 1 trong 2 vị trí dẫn đầu thay vì xếp thứ 3. Vì nếu như đứng ở vị trí bất lợi, họ sẽ phải sớm giáp mặt những ông lớn như Nigeria, Tunisia, Cameroon… khiến cả Sudan lẫn Burkina Faso dễ xách va ly về nước.

Đó là lý do 2 đội tuyển sẽ phải chiến đấu hết mình. Hiện tại, Burkina Faso đứng cao hơn Sudan nhờ hơn về hiệu số. Do vậy, họ chỉ cần một trận hòa trong khi Sudan nhất quyết phải thắng. Nhưng thắng được đối thủ mạnh hơn là mục tiêu thực sự quá khó với Sudan.

Phong độ, lịch sử đối đầu Sudan vs Burkina Faso

Sudan khởi đầu chiến dịch của mình bằng trận thua đậm 0-3 trước Algeria. Đó là trận đấu mà cựu ngôi sao của Manchester City, Riyad Mahrez, đã tỏa sáng khi anh lập cú đúp. Bàn còn lại được ghi bởi Ibrahim Diaz, ngôi sao đương đại của Real Madrid. Đứng thứ 117 thế giới, do vậy Sudan không thể đòi hỏi nhiều hơn từ trận đấu này.

Bertrand Traore đang thi đấu cho CLB Sunderland và Burkina Faso

Họ đã trở lại mạnh mẽ bằng chiến thắng trước Guinea Xích Đạo ở lượt trận thứ 2, qua đó sớm đặt vé vào vòng trong. Sudan nhìn chung là một đội tuyển khiêm tốn. Vị trí của họ còn thấp hơn đội tuyển Việt Nam. Giá trị của đội tuyển này cũng chỉ dưới 3 triệu euro, một con số phản ánh đúng thực lực của họ.

14 lần ra sân vừa qua, Sudan thắng 2, thua tới 9. Con số này thực sự rất khiêm tốn so với các ông lớn châu Phi. Thậm chí so với đối thủ của Sudan vào đêm nay là Burkina Faso thì họ cũng nhỏ bé hơn.

Đội hình của Burkina Faso có một số cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu, trong đó tiền vệ cánh Bertrand Traore của Sunderland. Cầu thủ này được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trên hàng công. Dango Ouattara đã gây ấn tượng kể từ khi chuyển đến Brentford và nhiều khả năng sẽ thi đấu ở cánh trái, trong khi Edmond Tapsoba của Bayer Leverkusen chỉ huy hàng phòng ngự. Giá trị đội hình của Burkina Faso lên tới 52 triệu euro, bỏ rất xa Sudan.

Burkina Faso đang sở hữu chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trước thềm Cúp bóng đá châu Phi. Quãng thời gian này, họ ghi trung bình 2 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 0,6 bàn mỗi trận. Nhìn xa ra, Burkina Faso đã thắng tới 9 trong 15 trận gần nhất. Gần như mọi yếu tố từ giá trị, phong độ đến thực lực, Burkina Faso đều vượt xa Sudan.

Dù biết những thông số luôn có tính chất tham khảo, nhưng phải thừa nhận rằng với quá nhiều chênh lệch ở cặp đấu này, Sudan khó có thể mơ mộng. Một thất bại là điều dễ nhận thấy với đội bóng nhỏ bé hơn.