TV360 nắm trọn bản quyền AFC 2026–2029, khán giả Việt được chiêu đãi những món gì?

Gói bản quyền các giải đấu của AFC từ năm 2026 đến năm 2029 đồng nghĩa TV360 cam kết gắn bó dài hạn với 9 đội tuyển Việt Nam trên hành trình chinh phục đấu trường châu Á.

Một năm rưỡi về trước, việc sở hữu bản quyền phát sóng EURO 2024 đã mang tới thành công rực rỡ cho TV360 (thuộc Viettel Telecom) trong lĩnh vực truyền thông số. Sau EURO, ứng dụng truyền hình trả tiền này đã cán mốc 12 triệu người dùng, tức là tăng khoảng 2 triệu người dùng trong một tháng diễn ra giải vô địch châu Âu.

Thành công của TV360 không chỉ nằm ở số lượng người dùng mà còn nằm ở việc họ đã tiếp tục thay đổi đáng kể thói quen của người dùng ở Việt Nam, từ xem bóng đá trên các nền tảng “lậu” chuyển sang những kênh chính thống, có trả phí và tận hưởng dịch vụ với trải nghiệm cùng chất lượng tốt hơn.

Trên nền tảng thành công ấy, TV360 đã “chốt hạ” gói bản quyền các giải đấu của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) giai đoạn 2026-2029, cả cấp đội tuyển lẫn CLB, với dự kiến 1.222 trận đấu, bắt đầu phát sóng từ tháng 1/2026.

Điều đó đồng nghĩa cam kết gắn bó sâu sắc với bóng đá Việt Nam trong dài hạn, cụ thể là cùng 9 đội tuyển quốc gia trên 9 giải đấu lớn, bao gồm: Đội tuyển Quốc gia nam (vòng loại và vòng chung kết Asian Cup 2027), Đội tuyển U23 (U23 Asian Cup), Đội tuyển U20 nam và nữ (U20 Asian Cup và U20 Asian Cup nữ), Đội tuyển U17 nam và nữ (U17 Asian Cup và U17 Asian Cup nữ), Đội tuyển Quốc gia nữ (Asian Cup nữ 2026, 2029), đội tuyển futsal nam và nữ (Futsal Asian Cup và Futsal Asian Cup nữ).

Bên cạnh đó là 3 giải đấu lớn cấp CLB AFC Champions League Elite (ACL Elite), AFC Champions League Two (ACL Two), AFC Women’s Champions League (AWFC). Có tới 3 CLB Việt Nam, cả nam lẫn nữ, đang chơi ở hệ thống giải này và đều gây ấn tượng mạnh mẽ.

Tại AFC Champions League Two, Công an Hà Nội của Quang Hải, Nguyễn Filip đã vượt qua vòng bảng, vào top 16 đội mạnh nhất châu Á, đứng ngang hàng với những tên tuổi lớn của Nhật Bản, Hàn Quốc hay Australia. CLB Nam Định tuy bị loại từ vòng bảng vẫn để lại ấn tượng mạnh mẽ, có 9 điểm ngang bằng với Ratchaburi của Thái Lan. Đặc biệt, hành trình của CLB nữ TP.HCM ấn tượng hơn cả khi họ đã vào tới tứ kết Champions League nữ châu Á, là một trong hai đội Đông Nam Á làm được điều đó.

Sức hấp dẫn của 3 giải đấu cấp CLB này còn tới từ các ngôi sao quốc tế, trong đó đương nhiên phải kể đến Cristiano Ronaldo, người đang cùng với Al-Nassr hướng tới chức vô địch AFC Champions League Two đầu tiên trong sự nghiệp. Anh đã được giữ sức ở vòng bảng và dự kiến sẽ ra sân liên tục tại vòng loại trực tiếp. Đó là chưa kể tới những nhà vô địch World Cup như Karim Benzema, N’Golo Kante hay các ngôi sao Jesse Lingard, Riyad Mahrez cũng góp mặt ở 3 giải AFC cấp CLB ở trên.

Trở lại với các giải đấu cấp đội tuyển, U23 Asian Cup 2026 sẽ là giải đấu lớn đầu tiên phát sóng trên TV360 sau khi ứng dụng này công bố gói bản quyền các giải đấu AFC giai đoạn 2026-2029. Diễn ra chỉ ít ngày sau SEA Games 33, khi hiệu ứng từ tấm HCV của U22 Việt Nam còn rất mạnh mẽ, HLV Kim Sang-sik và các học trò sẽ tới Saudi Arabia với hy vọng tái lập kỳ tích của “Thế hệ Thường Châu” năm 2018.

U23 Asian Cup 2026 khởi tranh từ ngày 6/1 tới, là giải đấu mà U23 Việt Nam của những Đình Bắc, Văn Khang hoàn toàn có cơ hội. Ngoài chủ nhà U23 Saudi Arabia, những đối thủ khác như U23 Jordan hay Kyrgyzstan đều là đối thủ “đồng cân đồng lạng”.

Đó là còn chưa kể tới AFC Nations League đang được dự kiến tổ chức trong tương lai gần. Giải đấu này sẽ có thể thức tương tự EURO Nations League, được kỳ vọng làm thay đổi hoàn toàn hệ thống thi đấu cấp đội tuyển quốc gia tại châu Á, mang tới thêm hàng loạt trận cầu hấp dẫn cho người hâm mộ. Đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng được xếp ở nhóm hạt giống số của AFC Nations League, đồng nghĩa những trận cầu hấp dẫn với nhiều đội mạnh của châu lục.

Thực tế cũng cho thấy bóng đá Việt Nam luôn là “mỏ vàng” trong cuộc chiến gia tăng chỉ số truyền thông, cả với truyền hình truyền thống lẫn truyền hình số ngày nay. Các giải đấu, trận đấu có sự hiện diện của đội tuyển quốc gia nam và đội U23 đều đã nhiều lần ghi nhận hoặc phá kỷ lục tổng lượng truy cập, số người xem cùng lúc, nhiều lần giúp các đài truyền hình truyền thống hoặc các OTT gia tăng mạnh về lượt xem hoặc đăng ký.

Báo cáo chính thức của Liên đoàn Bóng đá Châu Á năm 2024 cho thấy Việt Nam thuộc nhóm thị trường nhiều người xem bóng đá nhất châu Á. Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 hồi đầu năm nay ghi nhận lượng tìm kiếm kỷ lục gần 1 triệu chỉ tính riêng trên nền tảng Cốc Cốc.

Hướng tới đấu trường châu Á cũng là mục tiêu chiến lược của bóng đá Việt Nam, được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đặt làm phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2026. Năm 2025 này cũng ghi nhận lần đầu tiên trong lịch sử, toàn bộ 7 đội tuyển ở các cấp độ khác nhau của bóng đá Việt Nam giành quyền tham dự vòng chung kết châu Á 2026, trải rộng ở bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal và các đội tuyển trẻ.

Giữa bối cảnh đó, quyết định đồng hành cùng 9 đội tuyển quốc gia và các CLB Việt Nam ở các giải đấu châu Á cũng khẳng định định vị TV360 – nền tảng số sở hữu bản quyền nhiều giải đấu thể thao uy tín hàng đầu - cho thấy cam kết mạnh mẽ với sự phát triển thể thao nước nhà.