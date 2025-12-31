Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Indonesia đề xuất tổ chức 'SEA Games Plus' với sự tham gia của Australia và nhiều quốc gia ngoài Đông Nam Á

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ủy ban Olympic Indonesia vừa đưa ra đề xuất mở rộng Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) với tên gọi "SEA Games Plus" và mời gọi sự tham gia của nhiều quốc gia bên ngoài khối ASEAN.

693835f85d5c1-megawati-hangestri.jpg

Mới đây tại hội nghị ở trụ sở Ủy ban Olympic Indonesia, ông Raja Sapta Oktohari - Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia đã giới thiệu kế hoạch về Đại hội Thể thao Đông Nam Á mở rộng mang tên SEA Games Plus, và nếu được thông qua, mô hình mới sẽ được tổ chức tại Philippines vào năm 2028, ngay sau kỳ đại hội lần thứ 34 diễn ra ở Malaysia vào năm 2027.

“Chúng tôi đã liên hệ với một số quốc gia về ý tưởng mở rộng Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Ngoài 11 quốc gia Đông Nam Á, Bhutan và các quốc gia ở châu Đại Dương như New Zealand, Australia và Fiji cũng có thể tham gia", ông Oktohari cho biết.

Úc và New Zealand được đánh giá rộng rãi là những quốc gia hàng đầu về thể thao. Tại Thế vận hội Paris 2024, Úc đứng thứ 4 với 18 huy chương vàng, 19 huy chương bạc và 16 huy chương đồng, chỉ xếp sau Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản. New Zealand đứng thứ 11 với 10 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 3 huy chương đồng.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia tin rằng việc mở rộng quy mô đại hội sẽ giúp các vận động viên cải thiện trình độ, thu hẹp khoảng cách từ cấp độ khu vực lên cấp độ quốc tế, và SEA Games Plus sẽ nâng cao tiêu chuẩn bằng cách hướng đến Thế vận hội Olympic.

6946ccbc89a90.jpg
Đoàn thể thao Indonesia tại SEA Games 33.

Tại SEA Games 33 vừa kết thúc, đoàn thể thao Indonesia đứng thứ hai toàn đoàn với 91 huy chương Vàng, sau nước chủ nhà Thái Lan, quốc gia giành được 233 huy chương Vàng. Ông Oktohari nói rằng với mô hình hiện tại, các nước chủ nhà, từ Thái Lan, Campuchia hay Việt Nam và cả Indonesia, đều cố gắng giành nhiều huy chương nhất có thể. Điều này cần được thay đổi.

"Trong tương lai, Indonesia sẽ coi trọng Thế vận hội hơn nữa", Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia nhấn mạnh, và SEA Games Plus với quy mô mở rộng sẽ bao gồm nhiều môn Olympic hơn, loại bỏ các môn mang tính địa phương.

Ông cũng tin tưởng, sự tham gia của những quốc gia như Australia (giành 18 huy chương Vàng, đứng thứ 4 tại Olympic Paris 2024) và New Zealand (đứng thứ 11 với 10 huy chương Vàng), hiện là những quốc gia hàng đầu về thể thao, sẽ thúc đẩy thể thao Đông Nam Á tiến bộ, thay vì hài lòng với số lượng huy chương Vàng lên tới hàng trăm như hiện tại.

Thanh Hải
