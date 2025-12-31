Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

HLV Kim Sang-sik bổ sung gấp nhân sự từ Việt Nam, đau đầu với chấn thương của Thanh Nhàn

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngay trước thềm VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam đã gặp rắc rối với hai chấn thương. Trong đó, đáng lo ngại nhất là trường hợp của Thanh Nhàn.

1000042549.jpg

Tối 30/12 tại Qatar, U23 Việt Nam có trận giao hữu kín với U23 Syria nhằm rà soát lực lượng và thử nghiệm đội hình. Trong trận đấu, HLV Kim Sang-sik đã tận dụng tối đa quyền thay người để mang tới cơ hội ra sân cho mọi cầu thủ, bao gồm Nguyễn Lê Phát, người trẻ nhất đội đã ghi bàn duy nhất.

Tuy nhiên, có hai cái tên phải vắng mặt. Đó là thủ môn Nguyễn Tân bị chấn thương vai và tiền đạo Thanh Nhàn rách bắp. Đây là thông tin không ai muốn đón nhận bởi ngày 1/1, toàn đội sẽ di chuyển sang Saudi Arabia và chuẩn bị chơi trận mở màn với U23 Jordan ngày 6/1.

Với trường hợp của thủ môn số 3 Nguyễn Tân, HLV Kim Sang-sik quyết định nói lời chia tay và bổ sung gấp thủ môn sinh năm 2006 Phạm Đình Hải. Thủ thành 19 tuổi cao 1m85 đang khoác áo Hà Nội FC sẽ bay từ Việt Nam sang Saudi Arabia hội quân cùng U23 Việt Nam, sau khi đội bóng áo đỏ kết thúc chuyến tập huấn tại Qatar.

1000042548.jpg
U23 Việt Nam trong trận giao hữu với U23 Syria.

Về Thanh Nhàn, HLV Kim Sang-sik cùng Ban huấn luyện cần thêm thời gian cân nhắc. Như đã biết, tiền đạo thuộc biên chế PVF-CAND đóng vai trò quan trọng trong cách vận hành chiến thuật của U23 Việt Nam. Với sự năng động, giỏi không chiến và dứt điểm bằng chân cũng rất tốt, Thanh Nhàn mang lại nhiều giải pháp cho hàng công. Chưa hết, anh còn thường xuyên tỏa sáng ở những thời điểm quan trọng, như bàn thắng ở trận bán kết SEA Games 33 gặp Philippines hay pha lập công ấn định chiến thắng 3-2 trước U22 Thái Lan ở chung kết.

Hiện Ban huấn huấn luyện đang đánh giá tình trạng chấn thương và chưa vội đưa ra quyết định với Thanh Nhàn. Trong khả năng xấu tiền đạo 22 tuổi lỡ hẹn với VCK U23 châu Á, đây sẽ là tổn thất lớn của U23 Việt Nam và đáng tiếc với cá nhân Thanh Nhàn, người từng vắng mặt tại giải U23 Đông Nam Á cũng vì chấn thương.

Thanh Hải
#U23 Việt Nam 1-2 U23 Syria #HLV Kim Sang sik U23 Việt Nam #U23 Việt Nam vs #Thách thức và mục tiêu của U23 Việt Nam #lịch thi đấu VCK U23 Châu Á 2026 #VCK U23 châu Á 2026 #Thanh Nhàn U23 Việt Nam #Thanh Nhàn chấn thương

Xem thêm

Cùng chuyên mục