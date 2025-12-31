HLV Kim Sang-sik bổ sung gấp nhân sự từ Việt Nam, đau đầu với chấn thương của Thanh Nhàn

TPO - Ngay trước thềm VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam đã gặp rắc rối với hai chấn thương. Trong đó, đáng lo ngại nhất là trường hợp của Thanh Nhàn.

Tối 30/12 tại Qatar, U23 Việt Nam có trận giao hữu kín với U23 Syria nhằm rà soát lực lượng và thử nghiệm đội hình. Trong trận đấu, HLV Kim Sang-sik đã tận dụng tối đa quyền thay người để mang tới cơ hội ra sân cho mọi cầu thủ, bao gồm Nguyễn Lê Phát, người trẻ nhất đội đã ghi bàn duy nhất.

Tuy nhiên, có hai cái tên phải vắng mặt. Đó là thủ môn Nguyễn Tân bị chấn thương vai và tiền đạo Thanh Nhàn rách bắp. Đây là thông tin không ai muốn đón nhận bởi ngày 1/1, toàn đội sẽ di chuyển sang Saudi Arabia và chuẩn bị chơi trận mở màn với U23 Jordan ngày 6/1.

Với trường hợp của thủ môn số 3 Nguyễn Tân, HLV Kim Sang-sik quyết định nói lời chia tay và bổ sung gấp thủ môn sinh năm 2006 Phạm Đình Hải. Thủ thành 19 tuổi cao 1m85 đang khoác áo Hà Nội FC sẽ bay từ Việt Nam sang Saudi Arabia hội quân cùng U23 Việt Nam, sau khi đội bóng áo đỏ kết thúc chuyến tập huấn tại Qatar.

U23 Việt Nam trong trận giao hữu với U23 Syria.

Về Thanh Nhàn, HLV Kim Sang-sik cùng Ban huấn luyện cần thêm thời gian cân nhắc. Như đã biết, tiền đạo thuộc biên chế PVF-CAND đóng vai trò quan trọng trong cách vận hành chiến thuật của U23 Việt Nam. Với sự năng động, giỏi không chiến và dứt điểm bằng chân cũng rất tốt, Thanh Nhàn mang lại nhiều giải pháp cho hàng công. Chưa hết, anh còn thường xuyên tỏa sáng ở những thời điểm quan trọng, như bàn thắng ở trận bán kết SEA Games 33 gặp Philippines hay pha lập công ấn định chiến thắng 3-2 trước U22 Thái Lan ở chung kết.

Hiện Ban huấn huấn luyện đang đánh giá tình trạng chấn thương và chưa vội đưa ra quyết định với Thanh Nhàn. Trong khả năng xấu tiền đạo 22 tuổi lỡ hẹn với VCK U23 châu Á, đây sẽ là tổn thất lớn của U23 Việt Nam và đáng tiếc với cá nhân Thanh Nhàn, người từng vắng mặt tại giải U23 Đông Nam Á cũng vì chấn thương.