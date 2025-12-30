Đình Bắc so kè Thu Vinh, Nguyễn Thị Oanh ở cuộc đua VĐV tiêu biểu toàn quốc 2025

TPO - Thành công của U22 Việt Nam giúp Nguyễn Đình Bắc ghi dấu ấn mạnh mẽ, nhưng cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc 2025 vẫn là sân chơi nơi những con số, kỷ lục và chuẩn mực đỉnh cao của các môn Olympic giữ vai trò quyết định.

Trịnh Thu Vinh giành 4 HCV SEA Games 33.

Ngày 30/12, cuộc bầu chọn Vận động viên, Huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc năm 2025 do Cục Thể dục Thể thao tổ chức chính thức diễn ra đồng thời tại Hà Nội và TP.HCM. Đây là năm thứ 47 giải thưởng uy tín bậc nhất của thể thao Việt Nam được tổ chức, nhằm tôn vinh những cá nhân và tập thể xuất sắc nhất trong năm.

Trước đó một ngày, Ban Tổ chức đã gửi danh sách đề cử đến các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, mời các nhà báo chuyên trách thể thao tham gia bỏ phiếu, bên cạnh đề xuất từ các bộ môn, liên đoàn và hiệp hội thể thao quốc gia.

Ở hạng mục Vận động viên tiêu biểu, bóng đá có nhiều đại diện góp mặt như Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Huỳnh Như, Thùy Trang, Bích Thùy và Hải Yến. Trong đó, Đình Bắc được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất.

Đình Bắc trải qua một năm thành công.

Tiền đạo trẻ của U22 Việt Nam trải qua một năm thăng hoa khi cùng đội tuyển giành HCV SEA Games 33, vô địch U23 Đông Nam Á 2025, đồng thời là thành viên của đội tuyển Việt Nam đăng quang ASEAN Cup 2024. Cá nhân Đình Bắc cũng để lại dấu ấn mạnh mẽ với danh hiệu Quả bóng bạc Việt Nam 2025, khẳng định vị thế ngôi sao mới của bóng đá nước nhà.

Dù vậy, sân chơi VĐV tiêu biểu toàn quốc luôn là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các môn thể thao. Nổi bật nhất là xạ thủ Trịnh Thu Vinh, người có một năm thi đấu gần như hoàn hảo: giành HCV nội dung 10m súng ngắn hỗn hợp nam - nữ tại Cúp châu Á 2025, cùng 4 HCV tại SEA Games 33 và thiết lập tới 3 kỷ lục Đại hội.

Bên cạnh đó, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục khẳng định vị thế “nữ hoàng điền kinh” Đông Nam Á với cú hat-trick HCV SEA Games 33 ở các cự ly 5.000m, 10.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật.

Nguyễn Thị Oanh là tượng đài của điền kinh Việt Nam

Ở môn bơi, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng cũng có thành tích ấn tượng với 2 HCV, 1 HCB tại Giải vô địch châu Á 2025, cùng 3 HCV, 1 HCĐ ở SEA Games 33, trở thành đối trọng nặng ký trong cuộc đua Top 10.

Bên cạnh hạng mục vận động viên, bóng đá và futsal áp đảo ở cuộc bầu chọn Huấn luyện viên tiêu biểu. Các HLV Kim Sang-sik, Mai Đức Chung, Đoàn Thị Kim Chi và Nguyễn Đình Hoàng đều có tên trong danh sách đề cử.

Ở hạng mục Đội thể thao tiêu biểu, hai đại diện của bóng đá tiếp tục được xướng tên: U22 Việt Nam (vô địch U23 Đông Nam Á 2025, HCV SEA Games 33) và đội tuyển futsal nữ Việt Nam lần đầu tiên giành HCV SEA Games sau nhiều năm lỡ hẹn.