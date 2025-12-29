Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam có bảng đấu tới... 35 đội

TPO - Ngày 29/12, lễ công bố và bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng loại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 đã diễn ra tại TPHCM. Bảng C, khu vực TPHCM có tới 35 đội tham dự, tranh tài từ 9 - 27/1/2026, tại sân bóng đá Trường ĐH Tôn Đức Thắng và sân Tao Đàn. 35 đội được chia vào 9 nhóm (8 nhóm 4 đội, 1 nhóm 3 đội), thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng.

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng ban Tổ chức giải, chia sẻ: "Bóng đá Việt Nam vừa có một năm 2025 rực rỡ, vươn lên thành thế lực dẫn đầu khu vực Đông Nam Á với chiến thắng ở mọi cấp độ đội tuyển. Đặc biệt, sự thành công vượt bậc của các tuyến trẻ từ U.17 đến U.22 cả nam lẫn nữ cho thấy tầm nhìn của lãnh đạo ngành thể dục thể thao - nhất là vai trò của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Hòa trong niềm hân hoan của người hâm mộ cả nước, những người làm Báo Thanh Niên nhận được sự khích lệ to lớn khi đã góp phần trong việc duy trì sân chơi, lan tỏa tình yêu bóng đá cho sinh viên cả nước. Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức của những ngày đầu, hôm nay giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam vững vàng bước vào mùa giải thứ tư, sẽ diễn ra vào những ngày đầu năm 2026".

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho biết TNSV THACO cup 2026 thu hút 60 trường đại học, cao đẳng và học viện trên toàn quốc đăng ký tham gia. Số lượng đội bóng tham dự luôn duy trì ở mức cao qua các mùa giải cho thấy uy tín, sức hấp dẫn và tính chuyên nghiệp của sân chơi này.

Mùa giải năm nay nằm trong chuỗi sự kiện có quy mô lớn chào mừng 40 năm ngày Báo Thanh Niên phát hành số báo đầu tiên, vì vậy ban tổ chức quyết định chọn đúng ngày 9/1/2026 - Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam - để tiến hành lễ khai mạc, sẽ diễn ra tại TPHCM.

Như mọi năm, vòng loại diễn ra trên khắp các khu vực của cả nước tại: Trường ĐH Thủy Lợi ở Hà Nội, sân vận động Quân khu 5 ở TP Đà Nẵng, Trường ĐH Đồng Tháp, Trường ĐH Tôn Đức Thắng và sân vận động Tao Đàn ở TPHCM. Ngay sau khi kết thúc vòng loại vào cuối tháng 1, vòng chung kết sẽ lần đầu tiên tổ chức tại Trường ĐH Nha Trang vào đầu tháng 3/2026.

HLV Nguyễn Hồng Phẩm (trái) và nhà báo lão thành Dư Hải đại diện bốc thăm chia bảng.

TNSV THACO cup 2026 có 60 trường đại học, cao đẳng và học viện trên toàn quốc đăng ký tham gia. Ngoại trừ đội chủ nhà của vòng chung kết (Trường ĐH Nha Trang), 59 đội sẽ thi đấu vòng loại ở 4 khu vực, tranh 11 suất dự vòng chung kết. Vòng loại tranh tài từ ngày 9 - 27/1/2026. Các khu vực vòng loại gồm: phía bắc (bảng A), Duyên hải miền Trung (Huế - Đà Nẵng; bảng B), TP.HCM (bảng C), Tây Nam bộ (bảng D).

Bảng A - khu vực phía bắc có 12 đội, thi đấu từ 12 - 20.1.2026 tại sân Trường ĐH Thủy lợi. 12 đội được chia đều vào 3 nhóm, đá vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. 3 đội xếp nhất mỗi nhóm sẽ giành 3 suất tham dự vòng chung kết.

Bảng B - khu vực Duyên hải miền Trung có 4 đội tham dự, thi đấu từ 18 - 22/1/2026, tại sân vận động Quân khu 5 - Đà Nẵng. 4 đội thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. Đội đứng nhất sẽ giành suất tham dự vòng chung kết.

9 đội nhất nhóm và 2 đội xếp nhì có thành tích tốt nhất tại khu vực TPHCM sẽ cùng với đội xếp nhì khu vực Tây Nam bộ thi đấu trận play-off để chọn ra 6 đội góp mặt ở vòng chung kết.

Bảng D - khu vực Tây Nam bộ có 8 đội tham dự, thi đấu từ 15 - 22/1/2026, tại sân bóng đá Trường ĐH Đồng Tháp. 8 đội chia đều vào 2 nhóm, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm và xếp hạng. 2 đội nhất nhóm sẽ thi đấu trận chung kết khu vực, đội thắng giành vé trực tiếp tham dự vòng chung kết.

Trong khi đó, đội thua trận chung kết khu vực (đội xếp nhì khu vực Tây Nam bộ) sẽ thi đấu play-off với 1 trong 11 đội của khu vực TPHCM trên sân bóng đá Trường ĐH Tôn Đức Thắng vào ngày 27.1.2026 để giành suất vào vòng chung kết.