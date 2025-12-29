Nhận định Zimbabwe vs Nam Phi, 23h00 ngày 29/12: Cửa hẹp cho chiến binh Zimbabwe

TPO - Nhận định bóng đá Zimbabwe vs Nam Phi, lượt 3 bảng B giải AFCON 2025, lúc 23h00 ngày 29/12. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Nếu giành chiến thắng trận này, Zimbabwe sẽ lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng knock-out AFCON. Trong khi đó, Nam Phi chỉ cần tối thiểu một trận hòa để đi tiếp, sau khi đã có 3 điểm ở hai lượt trận đầu.

Nhận định trước trận đấu

Sau khi lỡ hẹn với vòng chung kết AFCON 2023, hành trình trở lại sân chơi lớn nhất của bóng đá châu Phi tiếp tục là thử thách đầy chông gai với Zimbabwe. Tại AFCON 2025, đội bóng Nam Phi này đang đứng trước nguy cơ sớm dừng bước thêm một lần nữa, khi phải đối đầu Nam Phi ở lượt trận quyết định bảng B.

Zimbabwe bước vào giải trong bối cảnh phong độ đáng lo ngại. Chiến dịch vòng loại World Cup 2026 khép lại trong thất vọng khi họ không thắng nổi trận nào sau 10 lượt đấu, xếp bét bảng C. Lá thăm đưa họ chạm trán Ai Cập, đội tuyển giàu thành tích nhất châu lục, ngay trận ra quân, càng khiến con đường đi tiếp trở nên gập ghềnh.

Tại Stade de Marrakech ngày 22/12, Zimbabwe đã tạo nên bất ngờ khi Prince Dube mở tỷ số trước giờ nghỉ. Tuy nhiên, bản lĩnh của ông lớn đã lên tiếng: Omar Marmoush gỡ hòa ở phút 64, trước khi Mohamed Salah ghi bàn quyết định trong phút bù giờ đầu tiên, hoàn tất màn ngược dòng cho Ai Cập.

Bị đẩy vào thế chân tường, Zimbabwe cho thấy tinh thần quật khởi ở lượt trận thứ hai gặp Angola. Knowledge Musona ghi bàn đúng vào cuối hiệp một, giúp đội nhà giành lại 1 điểm sau khi Gelson Dala mở tỷ số sớm cho Angola. Sau hai lượt trận, đoàn quân của HLV Mario Marinica, hiện xếp hạng 129 FIFA, đứng thứ ba bảng B với 1 điểm, bằng Angola và kém Nam Phi 2 điểm.

Ở chiều ngược lại, Nam Phi khởi đầu AFCON 2025 đầy hứng khởi. Chiến thắng 2-1 trước Angola ở trận mở màn, với các pha lập công của Oswin Appollis và tiền đạo Lyle Foster (Burnley), giúp Bafana Bafana sớm chiếm lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Dù vậy, đội bóng của HLV Hugo Broos chưa thể sớm “đóng dấu” vào vòng knock-out khi để thua Ai Cập 0-1 ở lượt trận thứ hai trong trận đấu gây nhiều tranh cãi. Ai Cập chỉ còn chơi với 10 người sau thẻ đỏ của Mohamed Hany, nhưng Salah vẫn lạnh lùng thực hiện thành công quả phạt đền trước giờ nghỉ. Nam Phi sau đó bị từ chối một quả penalty ở cuối trận sau khi VAR can thiệp, khiến thất bại càng thêm cay đắng.

Bất chấp cú sảy chân đó, Nam Phi vẫn bước vào lượt trận cuối với lợi thế rõ rệt. Họ chỉ cần 1 điểm để giành vé vào vòng knock-out AFCON lần thứ hai liên tiếp. Sự tự tin của Bafana Bafana càng được củng cố khi họ không thua Zimbabwe trong 5 lần đối đầu gần nhất (3 thắng, 2 hòa) kể từ trận giao hữu thua 1-2 vào tháng 9/2013.

Với tương quan lực lượng, phong độ và lịch sử đối đầu, Zimbabwe sẽ phải chơi trận đấu vượt ngưỡng khả năng nếu muốn níu kéo hy vọng đi tiếp. Trong khi đó, Nam Phi nắm quyền tự quyết và đứng trước cơ hội khép lại vòng bảng theo cách an toàn nhất.

Thông tin lực lượng

Zimbabwe chịu tổn thất đáng kể ở hàng phòng ngự khi trung vệ trụ cột Teenage Hadebe (FC Cincinnati) dính chấn thương và buộc phải rời sân sớm trong trận hòa Angola. Trong bối cảnh đó, Brendan Galloway nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội đá chính, sát cánh cùng Divine Lunga, Gerald Takwara và Emmanuel Jalai ở hàng thủ của “The Warriors”.

Trên mặt trận tấn công, bàn thắng vào lưới Angola giúp Knowledge Musona nâng tổng số pha lập công cho ĐTQG lên con số 26, qua đó san bằng thành tích của huyền thoại Adam Ndlovu, đồng hạng nhì trong danh sách ghi bàn nhiều nhất lịch sử Zimbabwe. Ở tuổi 35, Musona vẫn là điểm tựa lớn nhất, niềm hy vọng số một của Zimbabwe trong trận cầu sinh tử này.

Phía bên kia chiến tuyến, Nam Phi nhiều khả năng sẽ trở lại với bộ khung quen thuộc. HLV Hugo Broos đã xoay tua đội hình ở trận gặp Ai Cập, nhưng hậu vệ Mohau Nkotaba cùng tiền vệ Sipho Mbule (Orlando Pirates) được dự đoán sẽ tái xuất trong đội hình xuất phát.

Trên hàng công, Lyle Foster dù không để lại nhiều dấu ấn trước Ai Cập vẫn được tin tưởng giao vai trò mũi nhọn. Ở tuyến dưới, bộ tứ Khuliso Mudau, Siyabonga Ngezana, Mbekezeli Mbokazi và Aubrey Modiba nhiều khả năng tiếp tục được giữ nguyên nhằm đảm bảo sự ổn định cho hàng phòng ngự Nam Phi.