Sôi động Giải bóng đá SJC Open Cup 2025

P.V

Ngày 28/12, tại Cụm sân bóng AKKA (68 đại lộ Chu Văn An, Hà Nội), lễ khai mạc Giải bóng đá Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông mở rộng – SJC Open Cup 2025 đã được tổ chức.

Tham dự lễ khai mạc có TS Phan Văn Kiền – Viện trưởng Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông; đại diện các nhà tài trợ, đơn vị bảo trợ truyền thông; đại diện 10 đội bóng tham dự giải cùng đông đảo cổ động viên.

a01.jpg
Viện trưởng Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông Phan Văn Kiền chụp hình lưu niệm cùng đại diện các nhà tài trợ, bảo trợ truyền thông.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Phan Văn Kiền cho biết, SJC Open Cup là hoạt động thể thao thường niên có ý nghĩa, góp phần tăng cường giao lưu, kết nối giữa sinh viên các cơ sở đào tạo báo chí – truyền thông và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực truyền thông trên địa bàn Hà Nội. Thông qua giải đấu, sinh viên có thêm cơ hội rèn luyện thể chất, tinh thần đoàn kết và kỹ năng làm việc nhóm, qua đó hỗ trợ hiệu quả cho quá trình học tập và thực hành nghề nghiệp.

a02.jpg
TS. Phan Văn Kiền phát biểu tại lễ khai mạc
a03.jpg
Chị Nguyễn Thị Linh Giang chia sẻ cảm xúc tại lễ khai mạc

Đại diện Ban Tổ chức, bà Nguyễn Thị Linh Giang – Trưởng Ban tổ chức SJC Open Cup 2025 – cho biết, mùa giải năm nay nhận được sự quan tâm, đồng hành của các nhà tài trợ, đơn vị bảo trợ truyền thông và sự tham gia tích cực của các đội bóng, tạo tiền đề cho một mùa giải diễn ra an toàn, đúng kế hoạch.

a04.jpg
TS.Phan Văn Kiền trao hoa cho đại diện 10 đội bóng

SJC Open Cup là giải đấu đã có 14 năm tổ chức. Mùa giải 2025 diễn ra trong dịp kỷ niệm 80 năm truyền thống Đại học Văn Khoa, 30 năm thành lập Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội và 35 năm thành lập Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông. Nhân dịp này, giải đấu có một số điều chỉnh về thể thức thi đấu, trong đó vòng bảng được rút gọn từ 4 bảng xuống còn 2 bảng.

Mùa giải năm nay quy tụ 10 đội bóng, chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 4 đội có thành tích tốt nhất vào vòng trong.

a05.jpg
Khoảnh khắc chào cờ tại lễ khai mạc

Bảng A gồm: Báo Xây Dựng, SJC 2, SJC K70, Khoa Truyền thông – Đại học Đại Nam và Khoa Du lịch học.

Bảng B gồm: 28 Sport, Trang thông tin điện tử tổng hợp 24h, Media 21, SJC 1 và Khoa Truyền thông Đa phương tiện – Đại học Thăng Long.

Theo Ban Tổ chức, Giải bóng đá SJC Open Cup 2025 sẽ diễn ra từ ngày 28/12/2025 đến ngày 31/1/2026 tại Cụm sân bóng AKKA, phường Thanh Liệt, Hà Nội.

P.V
#bóng đá #SJC Open Cup #Hà Nội #thể thao #sinh viên #truyền thông #giải đấu

