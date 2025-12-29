Golfer người Hàn Quốc viết lịch sử tại hệ thống giải trẻ VGA Junior Tour

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Chung kết chặng cuối VGA Junior Tour 2025 tại Vinpearl Golf Hải Phòng chứng kiến màn đăng quang thuyết phục của Kim Min Jun. Golfer trẻ người Hàn Quốc giành chiến thắng từ vòng đầu đến cuối giải, phá kỷ lục điểm số và để lại dấu ấn đậm nét cho một mùa giải được đánh giá là giàu cạnh tranh bậc nhất của golf trẻ Việt Nam.

Thi đấu ổn định xuyên suốt ba ngày, Kim Min Jun đăng quang với tổng điểm -14 sau các vòng 69-65-68 gậy, hoàn tất chặng cuối VGA Junior Tour 2025 theo cách hoàn hảo. Bước vào vòng chung kết với lợi thế dẫn trước tới 10 gậy, golfer 13 tuổi vẫn duy trì sự tập trung và bản lĩnh đáng nể.

Min Jun mở màn ngày thi đấu cuối bằng chuỗi 3 birdie liên tiếp, kịch bản từng xuất hiện ở vòng 2, nhanh chóng nâng tổng điểm lên -13. Trong phần còn lại của vòng đấu, golfer người Hàn Quốc ghi thêm 1 eagle và 3 birdie, xen kẽ 4 bogey, khép lại vòng chung kết với 68 gậy để giữ vững ngôi đầu từ đầu đến cuối giải.

Với tổng điểm -14, Kim Min Jun chính thức phá kỷ lục điểm số tốt nhất trong lịch sử VGA Junior Tour. Kỷ lục cũ thuộc về Lê Chúc An, golfer nữ số 1 Việt Nam, người từng vô địch chặng 3 mùa giải 2024 tại chính Vinpearl Golf Hải Phòng với điểm -12.

Chiến thắng của Kim Min Jun cũng là điểm nhấn khép lại một mùa giải giàu sức cạnh tranh. VGA Junior Tour 2025 ghi nhận tới 8 nhà vô địch khác nhau sau 8 chặng đấu, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ, đồng đều và ngày càng quyết liệt của phong trào golf trẻ.

Ở các bảng đấu còn lại, vòng chung kết chứng kiến nhiều màn bứt phá đáng chú ý. Vũ Lân vươn lên giành chức vô địch bảng U15 nam sau vòng đấu 70 gậy. Trần Thế Bảo đăng quang bảng U18 nam, Nguyễn Khánh Linh chiến thắng bảng U18 nữ, Nguyễn Phương Dương Anh lên ngôi ở bảng U13 nữ, trong khi golfer người Malaysia Zhang Aoran giành ngôi vô địch bảng U13 nam.

