Việt Nam lần đầu đăng cai giải đấu thuộc Hiệp hội Golf trẻ Mỹ

Giải Trang An - AJGA International Pathway Series 2026 được tổ chức từ ngày 22 - 25/1/2026 tại Trang An Golf & Resort, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam đăng cai một sự kiện chính thức trong hệ thống Hiệp hội Golf trẻ Mỹ (AJGA).

Ngày 17/12, Ban tổ chức Trang An - AJGA International Pathway Series 2026 đã tổ chức họp báo công bố giải tại Trang An Golf & Resort. Giải đấu thuộc chuỗi giải đấu quốc tế do Hiệp hội Golf Trẻ Mỹ (AJGA) sáng lập, hướng tới mục tiêu phát hiện, đào tạo và phát triển các tài năng golf trẻ. Giải sẽ được tổ chức từ ngày 22 - 25/1/2026, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam đăng cai một sự kiện chính thức trong hệ thống AJGA.

Bệ phóng chuyên nghiệp cho tài năng trẻ Việt Nam

Dành cho các golfer nghiệp dư từ 12 đến 19 tuổi, Giải đấu Trang An - AJGA International Pathway Series 2026 không chỉ là một giải đấu quốc tế uy tín mà còn là bước đệm quan trọng cho hành trình vươn ra thế giới của các golfer trẻ Việt Nam. Thông qua giải đấu, các golfer có cơ hội được tiếp cận trực tiếp với các huấn luyện viên NCAA, từ đó mở ra khả năng nhận được các suất học bổng golf với tổng giá trị lên tới 1,2 tỷ USD mỗi năm trên phạm vi toàn cầu.

Bên cạnh đó, kết quả tại giải đấu được tính điểm trên BXH Golf Nghiệp dư Thế giới - WAGR và AJGA Rankings. Điều này cho phép các golfer trẻ tích lũy điểm số quốc tế ngay tại quê nhà, thay vì phải tham dự các giải đấu ở nước ngoài với chi phí lớn. Đặc biệt, hai nhà vô địch nam - nữ được miễn phí tham dự giải đấu tiếp theo liền kề trong chuỗi Vietnam - AJGA International Pathway Series 2026.

Lần đầu tiên một sự kiện AJGA được livestream toàn thời gian

Giải đấu sẽ được VG Corp thực hiện truyền hình trực tiếp toàn bộ 3 ngày thi đấu chính thức. Đây là lần đầu tiên một sự kiện AJGA được tổ chức và phát sóng trực tiếp tại Việt Nam, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp và đưa hình ảnh golf trẻ Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng golf khu vực và quốc tế.

Song song với đó, giải đấu được tổ chức theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của AJGA, trong đó không cho phép sử dụng caddie và xe điện trong suốt thời gian thi đấu, nhằm đảm bảo tính công bằng, đồng thời đề cao sức bền và khả năng tự ra quyết định, nâng cao bản lĩnh thi đấu của các golfer trẻ.

Hành trang toàn diện cho tương lai

Không chỉ dừng lại ở thi đấu chuyên môn, giải đấu tại Tràng An còn tích hợp các hoạt động mang tính giáo dục và định hướng nghề nghiệp dài hạn. Nổi bật trong đó là hội thảo học bổng golf NCAA, với sự tham gia của các huấn luyện viên đại học đến từ Mỹ, nhằm cung cấp kiến thức và kinh nghiệm về cách tích lũy điểm trên hệ thống AJGA, xây dựng hồ sơ xin học bổng, quản lý áp lực thi đấu cũng như định hướng chiến lược phát triển sự nghiệp golf chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, tiệc chào mừng diễn ra vào ngày 22/1/2026 sẽ tạo không gian kết nối, giao lưu quốc tế giữa các golfer, gia đình, huấn luyện viên và các đơn vị tổ chức.

Trang An Golf & Resort là địa điểm đăng cai giải đấu đầu tiên của Hiệp hội Golf trẻ Mỹ (AJGA) tại Việt Nam

Tràng An: Điểm hẹn của thử thách và giá trị văn hóa

Trang An Golf & Resort - sân golf 36 hố được đánh giá là một trong những sân golf đẹp nhất Đông Nam Á, sở hữu địa hình uốn lượn đầy thách thức và tọa lạc trong Quần thể Di sản Thiên nhiên Thế giới Tràng An - không chỉ khẳng định chất lượng chuyên môn của giải đấu mà còn mang đến trải nghiệm giao thoa đặc biệt giữa thể thao và văn hóa cho các vận động viên, huấn luyện viên quốc tế.

Với chất lượng sân golf đạt tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp để tổ chức các giải đấu lớn và cảnh quan độc đáo, Trang An - AJGA International Pathway Series 2026 không chỉ là một giải đấu đơn thuần, mà còn là minh chứng rõ nét cho vị thế ngày càng được khẳng định của Việt Nam trên bản đồ golf trẻ quốc tế.