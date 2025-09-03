Nguyễn Anh Minh thi đấu quốc tế: 'Tôi thường được hỏi đến từ đâu'

TPO - Golfer trẻ Nguyễn Anh Minh, niềm tự hào của golf Việt Nam, vừa có cuộc trả lời phỏng vấn với Liên đoàn Golf châu Á - Thái Bình Dương (APGC). Chàng trai 18 tuổi chia sẻ hành trình đến với golf, những cột mốc đáng nhớ trên đất Mỹ và khát vọng khẳng định bản thân ở môi trường NCAA Division I.

Khởi đầu bất ngờ

Trên trang chủ của Liên đoàn Golf châu Á - Thái Bình Dương (APGC), Anh Minhkể lại cơ duyên đến với golf từ năm 7 tuổi: “Thật ra, chuyện khá bất ngờ khi bác của tôi đưa tôi ra sân golf trong kỳ nghỉ hè. Khi ấy, bác là một single handicap. Ông chỉ tôi những điều cơ bản, còn mua cho tôi vài cây gậy sắt khá xịn.

Suốt cả mùa hè, ngày nào tôi cũng ra sân với bác. Có lúc bóng chẳng bay nổi, có lúc tôi chỉ ngồi xem. Nhưng với tôi, đó là trải nghiệm tuyệt vời. Golf không đến trong chớp mắt, tôi đã phải nỗ lực rất nhiều để tập luyện".

Ba năm sau, cậu bé 10 tuổi lần đầu bước vào giải trẻ tại Hà Nội. Dù không giành nổi phần thưởng nào, ký ức ấy lại trở thành bước ngoặt. “Khi vòng đấu kết thúc, tôi nhớ mình là người duy nhất không được xướng tên. Tôi tự hỏi, tại sao mình không thể đứng cùng họ? Sau giải đó, tôi nói với bố rằng tôi sẽ tập trung vào golf nhiều hơn".

Dấu ấn lịch sử trên đất Mỹ

Cuối tháng 7 vừa qua, Nguyễn Anh Minh khiến làng golf quốc tế chú ý khi giành ngôi Á quân US Junior Amateur 2025, trở thành golfer Việt Nam đầu tiên lọt tới chung kết giải trẻ danh giá do Hiệp hội Golf Mỹ (USGA) tổ chức.

“Bước vào tuần thi đấu đó, tôi cảm thấy khá tốt. Tôi vừa chơi xong một sự kiện thuộc Asian Tour ở quê nhà và mang đến sự tự tin lớn. Tôi hạnh phúc vì cách mình thực hiện các cú đánh, giữ được sự tập trung. Quan trọng hơn, tôi có thể chứng minh rằng, chỉ vì đất nước chúng tôi nhỏ bé không có nghĩa là chúng tôi không có những golfer giỏi. Đó là cú hích lớn giúp tôi thêm tự tin bước ra thế giới".

Cũng giải đấu này một năm trước, Anh Minh đã vào tới tứ kết. “Tôi đã tự nhủ phải tìm lại sự khẳng định. Nhưng thật sự không ngờ có thể tiến tới chung kết năm nay, sau ngày mở màn không suôn sẻ. Đó là một tuần tuyệt vời, và tôi tự hào vì mình đã vượt qua được".

Ngay sau US Junior Amateur 2025, Anh Minh tiếp tục thử sức tại Western Amateur Championship 2025, giải đấu có truyền thống hơn 120 năm. Anh vượt qua loạt play-off khốc liệt với 6 golfer bằng điểm để giành suất vào vòng đối kháng trực tiếp, trước khi dừng bước ở vòng 1/8 trước Garrett Endicott (Mỹ).

“Tôi thường được hỏi đến từ đâu. Nhiều người ngạc nhiên khi biết Việt Nam cũng chơi golf. Việc tôi dự giải Western Amateur và trở thành golfer Việt Nam đầu tiên góp mặt khiến tôi vô cùng tự hào. Dù dừng lại đáng tiếc, đó vẫn là cuối tuần tuyệt vời. Tôi hạnh phúc khi được đại diện cho đất nước mình”.

Anh Minh (hàng trên, thứ 4 từ trái sang) nằm trong top 16 golfer xuất sắc nhất Western Amateur Championship 2025.

Chuẩn bị hành trang tại NCAA

Ít ngày nữa, Nguyễn Anh Minh sẽ chính thức khoác áo đội tuyển golf Đại học Oregon State, bước vào thi đấu tại hệ thống NCAA Division I - cấp độ cao nhất của thể thao đại học Mỹ. Đây được coi là nơi sản sinh những tài năng hàng đầu cho PGA Tour.

“Về việc học, tôi lựa chọn ngành Quản trị Kinh doanh. Là sinh viên năm nhất, tôi sẽ phải cố gắng cân bằng giữa việc học và golf. Ban đầu chắc chắn sẽ nhiều thử thách, nhưng tôi tin khi quen dần, biết cách sắp xếp thời gian, tôi sẽ ổn cả trong học tập lẫn thi đấu".

Từ cậu bé không có giải thưởng nào ở Hà Nội đến Á quân US Junior Amateur, hành trình của Nguyễn Anh Minh là minh chứng sống động cho khát vọng và nghị lực. Với Anh Minh, mỗi lần bước ra sân không chỉ là để chinh phục bản thân, mà còn để giương cao ngọn cờ của golf Việt Nam trên bản đồ quốc tế.