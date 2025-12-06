Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HLV Kim Sang-sik trầm ngâm 'soi' trận đấu của U22 Lào và U22 Malaysia

Vĩnh Xuân
TPO - Đội tuyển U22 Việt Nam chuyển sang tập sớm để HLV Kim Sang-sik và BHL dành thời gian theo dõi trận đấu giữa U22 Lào và U22 Malaysia.

anh-chup-man-hinh-2025-12-06-luc-161626.png
HLV Kim Sang-sik chăm chú theo dõi trận đấu giữa U22 Lào và U22 Malaysia trên sân Rajamangala (ảnh Hữu Phạm)

Trận đấu này diễn ra lúc 16h chiều nay 6/12 trên sân vận động Rajamangala. Ở trận ra quân, U22 Lào đã thua U22 Việt Nam 1-2. U22 Malaysia được xác định sẽ là đối thủ chính của U22 Việt Nam cạnh tranh suất vào bán kết.

Trận đấu với giữa U22 Lào và U22 Malaysia vì vậy là dịp để HLV Kim Sang-sik cùng BHL và các cầu thủ đánh giá đối thủ kỹ hơn, qua đó có phương án chiến thuật hợp lý. Để chuẩn bị, nhà cầm quân Hàn Quốc quyết định đẩy buổi tập của đội tuyển U22 Việt Nam lên buổi sáng.

anh-chup-man-hinh-2025-12-06-luc-161723.png
U22 Việt Nam chuyển sang tập sáng để dành thời gian buổi chiều theo dõi trận đấu của U22 Malaysia (ảnh Hữu Phạm)

Chiều cùng ngày, ông Kim Sang-sik đã cùng các trợ lý và cầu thủ tới sân Rajamangala. Trên khán đài, ông Kim Sang-sik chăm chú theo dõi trận đấu và đôi lúc quay sang trao đổi với trợ lý.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia sẽ diễn ra ngày 11/12 tới. Thầy trò ông Kim Sang-sik vẫn còn 5 ngày để chuẩn bị về lực lượng và phương án chiến thuật để đánh bại đối thủ.

Vĩnh Xuân
