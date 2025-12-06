Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Đội tuyển nữ Việt Nam khiến Malaysia thua trận nặng nề nhất lịch sử SEA Games

Đặng Lai

TPO - Malaysia vừa thua tan nát 0-7 trước Việt Nam. Đội tuyển này phải chịu thất bại nặng nề nhất từ trước đến nay ở môn bóng đá nữ SEA Games.

img-7450.jpg

Ở trận ra quân SEA Games 33, đội tuyển nữ Việt Nam đã thể hiện sức mạnh áp đảo. Đội tuyển xếp thứ 37 thế giới gần như chơi bóng nửa sân, với hàng loạt tình huống hãm thành nguy hiểm khi đối thủ chỉ là cái tên đứng thứ 92 thế giới. Chỉ trong vòng hơn 30 phút đầu, Việt Nam đã ghi tới 4 bàn vào lưới Malaysia, gồm cú đúp của Hải Yến.

Sang hiệp 2, Thái Thị Thảo lập hat-trick trong vòng 30 phút, từ 48 đến 78 để ấn định chiến thắng 7-0 cho Việt Nam. Dù tỷ số này có thể chưa phản ánh đúng số cơ hội mà Việt Nam tạo ra, đặc biệt các pha bỏ lỡ của Thanh Nhã, Thu Hằng nhưng nó vẫn khiến đối thủ hứng chịu trận thua nặng nề nhất lịch sử SEA Games.

Trước đó, Malaysia chỉ chịu trận thua đậm nhất là 0-6. Và đó cũng là trận thua trước Việt Nam (SEA Games năm 2017). Họ từng đại bại 1-6 trước Thái Lan năm 2013, 2 trận thua 0-5 trước Myanmar năm 2017 và 2019.

img-7456.jpg

Với cột mốc đáng quên này, tuyển nữ Malaysia càng cho thấy sự thua kém so với nhóm tinh hoa của khu vực. Nên nhớ là họ cũng rất đẩy mạnh đầu tư cho bóng đá nữ bằng việc nhập tịch một số cầu thủ đang thi đấu cho các đội đại học ở Mỹ. Nhưng nhìn chung, kế hoạch này gần như không thay đổi điều gì.

Các cô gái Malaysia vẫn tụt lại rất xa so với các đối thủ hàng đầu ASEAN và so với chính họ. Trong quá khứ, tuyển nữ Malaysia từng giành HCB SEA Games năm 1995.

Sau trận đấu này, đoàn quân của HLV Cornelli sẽ gặp Myanmar vào ngày 8/12. Trong khi đó, Việt Nam đấu Philippines, đội đã thua Myanmar 1-2 trong ngày mở màn chiến dịch SEA Games 33.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Đặng Lai
#SEA Games 33 #bóng đá SEA Games 33 #U22 Việt Nam #nữ Việt Nam #U22 Malaysia #nữ Thái Lan #Malaysia #Thái Lan

Xem thêm

Cùng chuyên mục