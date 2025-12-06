Đội tuyển nữ Việt Nam khiến Malaysia thua trận nặng nề nhất lịch sử SEA Games

TPO - Malaysia vừa thua tan nát 0-7 trước Việt Nam. Đội tuyển này phải chịu thất bại nặng nề nhất từ trước đến nay ở môn bóng đá nữ SEA Games.

Ở trận ra quân SEA Games 33, đội tuyển nữ Việt Nam đã thể hiện sức mạnh áp đảo. Đội tuyển xếp thứ 37 thế giới gần như chơi bóng nửa sân, với hàng loạt tình huống hãm thành nguy hiểm khi đối thủ chỉ là cái tên đứng thứ 92 thế giới. Chỉ trong vòng hơn 30 phút đầu, Việt Nam đã ghi tới 4 bàn vào lưới Malaysia, gồm cú đúp của Hải Yến.

Sang hiệp 2, Thái Thị Thảo lập hat-trick trong vòng 30 phút, từ 48 đến 78 để ấn định chiến thắng 7-0 cho Việt Nam. Dù tỷ số này có thể chưa phản ánh đúng số cơ hội mà Việt Nam tạo ra, đặc biệt các pha bỏ lỡ của Thanh Nhã, Thu Hằng nhưng nó vẫn khiến đối thủ hứng chịu trận thua nặng nề nhất lịch sử SEA Games.

Trước đó, Malaysia chỉ chịu trận thua đậm nhất là 0-6. Và đó cũng là trận thua trước Việt Nam (SEA Games năm 2017). Họ từng đại bại 1-6 trước Thái Lan năm 2013, 2 trận thua 0-5 trước Myanmar năm 2017 và 2019.

Với cột mốc đáng quên này, tuyển nữ Malaysia càng cho thấy sự thua kém so với nhóm tinh hoa của khu vực. Nên nhớ là họ cũng rất đẩy mạnh đầu tư cho bóng đá nữ bằng việc nhập tịch một số cầu thủ đang thi đấu cho các đội đại học ở Mỹ. Nhưng nhìn chung, kế hoạch này gần như không thay đổi điều gì.

Các cô gái Malaysia vẫn tụt lại rất xa so với các đối thủ hàng đầu ASEAN và so với chính họ. Trong quá khứ, tuyển nữ Malaysia từng giành HCB SEA Games năm 1995.

Sau trận đấu này, đoàn quân của HLV Cornelli sẽ gặp Myanmar vào ngày 8/12. Trong khi đó, Việt Nam đấu Philippines, đội đã thua Myanmar 1-2 trong ngày mở màn chiến dịch SEA Games 33.