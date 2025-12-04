Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Malaysia gặp bất lợi lớn, U22 Việt Nam nhận tin cực vui trước ngày đại chiến tại SEA Games 33

Đặng Lai

TPO - U22 Malaysia vừa nhận hung tin trước khi bước vào tranh tài môn bóng đá nam SEA Game 33. Không chỉ mất quân cho trận đấu với U22 Lào, họ cũng không thể có được lực lượng tối ưu khi gặp U22 Việt Nam, đặc biệt là Fergus Tierney - cầu thủ tấn công số 1 của đội tuyển này.

img-7421.jpg
Tierney (15) là cầu thủ cực kỳ quan trọng với U22 Malaysia

Tierney đã ra sân 17 trận, ghi 6 bàn cho U22/U23 Malaysia. Anh là cầu thủ ghi bàn tốt nhất cho U22 Malaysia có mặt ở SEA Games 33. Tiền vệ gốc Scotland này cũng là gương mặt thường xuyên xuất hiện ở đội tuyển quốc gia, ra sân 6 trận và ghi 1 bàn.

Trong bối cảnh mang theo đội hình không mạnh tới Thái Lan, Malaysia chắc chắn đặt rất nhiều kỳ vọng vào Tierney, 1 trong 6 cầu thủ hiếm hoi của U22 Malaysia thuộc biên chế các đội Super League (giải VĐQG).

Ban đầu, Sabah cho biết họ sẽ để tiền vệ 22 tuổi này lên hội quân cùng đội tuyển U22. Trong giai đoạn hiện tại, giải vô địch quốc gia Malaysia không thi đấu nên các đội bóng được nghỉ ngơi. Qua đó họ có điều kiện nhả quân cho đội tuyển tham dự SEA Games 33.

img-7420.jpg

Tuy nhiên trong diễn biến bất ngờ mới đây, đội bóng chủ quản của Tierney đã thay đổi ý định. Sau khi bất ngờ thắng Selangor tại Cúp Quốc gia, Sabah tuyên bố sẽ giữ Fergus Tierney lại. Lý do vì ngày 14/12, họ sẽ đá trận chung kết Cúp Quốc gia. Sabah nói rằng lịch thi đấu đưa ra đột xuất nên họ buộc phải thay đổi quyết định.

“Kế hoạch này là bất ngờ nên sau khi bàn bạc với huấn luyện viên Jean-Paul, chúng tôi phải chọn giữ Fergus Tierney ở lại”, chủ tịch đội bóng, John Wid, nói.

Theo kế hoạch, U22 Malaysia sẽ gặp U22 Việt Nam vào 11/12. Đây có thể được coi là cuộc chiến định đoạt tấm vé đi tiếp ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33. Hai trận rất sát nhau nên cơ hội Tierney đá cho Sabah rồi quay về phục vụ đội tuyển là rất nhỏ.

Dù vậy, khó có khả năng Malaysia thuyết phục Sabah thay đổi quyết định vì SEA Games 33 không phải là sự kiện của FIFA nên các câu lạc bộ có lý do để không nhượng bộ.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Đặng Lai
#SEA Games 33 #bóng đá SEA Games 33 #Malaysia #u22 Malaysia #u22 Việt Nam #Malaysia vs Việt Nam #Tierney

Xem thêm

Cùng chuyên mục