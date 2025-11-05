AFC chưa thể xử thua Malaysia, trong khi LĐBĐ nước này được khuyên nên ngừng kiện cáo

TPO - Trong khi LĐBĐ Malaysia (FAM) vẫn nuôi hy vọng đảo ngược phán quyết của FIFA thông qua Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), AFC cho biết đây chưa phải thời điểm xử phạt ĐT Malaysia.

Sau khi FIFA bác đơn kháng cáo và giữ nguyên án phạt với FAM cũng như 7 cầu thủ nhập tịch gian lận, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), ông Datuk Seri Windsor Paul John cho biết tổ chức này chưa thể xử thua ĐT Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

“Hiện tại, AFC không thể can thiệp vào vụ FIFA bác đơn kháng cáo của FAM. Mọi hành động tiếp theo chỉ có thể được thực hiện sau khi FAM đưa vụ việc lên CAS, và quá trình này có thể kéo dài vài tháng”, ông Windsor nói.

Tổng thư ký AFC chia sẻ, riêng việc nộp hồ sơ lên CAS đã mất hơn một tháng, chưa kể toàn bộ quá trình xét xử mất nhiều thời gian. Do đó, AFC sẽ theo dõi sát vụ việc, nhưng không thể can thiệp hay đưa ra đánh giá cho đến khi CAS thụ lý và ra phán quyết cho đến ngày 31/3/2026, thời điểm lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết Asian Cup 2027 sẽ diễn ra.

Trong khi đó tại Malaysia, cựu tiền đạo Safee Sali, người từng vô địch cùng ĐT Malaysia và giành giải Vua phá lưới AFF Suzuki Cup 2010, nói rằng đây là một bài học cay đắng, bắt buộc phải được xem xét nghiêm túc.

ĐT Malaysia trong chiến thắng 3-0 trước ĐT Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.

“FIFA đã rất rõ ràng và chúng ta phải chấp nhận. Thật đau đớn cho người hâm mộ và những người yêu bóng đá Malaysia. Chúng ta nên chấp nhận sai lầm và rút kinh nghiệm từ đó. Ai cũng muốn thành công nhanh chóng, nhưng trước mỗi hành động nên tự hỏi liệu đây có phải quyết định đúng đắn hay không", tờ The Star trích lời Safee.

Cũng theo huyền thoại bóng đá của xứ sở dầu cọ cũng cho biết thêm, "những người đứng đầu FAM phải chịu trách nhiệm cho vụ việc này", đồng thời nên ngừng theo đuổi kiện cáo, bởi "tranh đấu với FIFA tại CAS có thể không mang lại kết quả gì". "Trong tương lai, chúng ta phải nuôi dưỡng bóng đá bằng tình yêu, đam mê và sự quan tâm để hy vọng vào tương lai tốt đẹp", ông nói, "Bây giờ, ĐT Malaysia phải tự cải thiện và tập trung cho các trận đấu tiếp theo”.

Chuyên gia bình luận bóng đá Datuk Pekan Ramli cũng chung quan điểm. "Chúng ta phải chấp nhận thực tế. FAM đã thua FIFA 0-2 trong vụ này. Họ có bằng chứng rõ ràng. Điều khiến tôi ngạc nhiên là FAM lại không thừa nhận, bất chấp sự thật họ đã vi phạm quy định của FIFA", Pekan nói trên New Straits Times.

"Không cần phải làm quá vụ việc lên nữa và tìm cách đổ lỗi. FAM muốn kéo dài vụ án này đến bao giờ?", ông gay gắt, "Cơ hội chiến thắng của FAM tại CAS là rất mong manh. Nếu có một cuộc thăm dò ý kiến, tôi nghĩ hầu hết mọi người đều cho rằng kiện lên CAS là một sự lãng phí thời gian và tiền bạc".

Pekan cũng cho rằng việc kháng cáo lên CAS thực chất chỉ là cách để FAM thể hiện sự ủng hộ với các cầu thủ nhập tịch, cho họ biết sẽ không bị bỏ rơi. "Tuy nhiên sự thật vẫn là sự thật, mục đích không thể biện minh cho phương tiện. FAM phải chấp nhận phán quyết của FIFA và những người liên quan phải thừa nhận sai lầm và chịu trách nhiệm", ông cho biết.