Báo Malaysia: Không có chỗ cho sự lừa dối trong bóng đá

"Bóng đá Malaysia bị giáng một đòn nặng sau khi FIFA bác bỏ kháng cáo từ FAM và 7 cầu thủ nhập tịch vì vụ bê bối làm giả giấy tờ. Từ phán quyết của FIFA, thông điệp đã rõ - không có chỗ cho sự lừa dối trong bóng đá. Cơ quan quản lý của bóng đá Malaysia giờ phải xây dựng lại hình ảnh từ đống đổ nát", NST viết.

Trang tin hàng đầu Malaysia nhận định FIFA đã giữ nguyên lệnh trừng phạt rất nghiêm khắc với FAM và 7 cầu thủ nhập tịch. FAM và 7 cầu thủ giờ chỉ còn trông đợi vào phép màu nếu tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Còn nếu tình hình không thay đổi, bóng đá Malaysia sẽ mất uy tín trầm trọng sau bê bối.

Tối 3/11, FIFA thông báo bác bỏ kháng cáo từ FAM và 7 cầu thủ trong vụ việc làm giả giấy tờ. Như vậy, án phạt của FIFA cho FAM và 7 cầu thủ được giữ nguyên. FAM phải nộp phạt 350.000 franc Thụy Sĩ cho FIFA. 7 cầu thủ nộp phạt 2.000 franc Thụy Sĩ mỗi người và bị cấm thi đấu 12 tháng.

Bóng đá Malaysia đã chìm sâu vào tranh cãi và khủng hoảng kể từ khi FIFA ra lệnh trừng phạt. FAM đã quay cuồng trong mớ hỗn độn để tìm cách kháng cáo. 7 cầu thủ nhập tịch đứng ngồi không yên, phải tạm gác lại lịch trình ở CLB để về Malaysia và tìm cách giải quyết. Trong khi đó, truyền thông, cổ động viên Malaysia liên tục chỉ trích FAM.

Ông Firduas Mohamed, Cựu phó chủ tịch FAM, đã nhận định bóng đá Malaysia sẽ tổn hại cả hệ sinh thái vì bê bối này. Ông Mohamed nói FAM phải rút ra bài học, quan sát kỹ và tỷ mỉ cho từng hoạt động về sau.

Sau quyết định từ FIFA, bóng đá Malaysia đối mặt thêm một nguy cơ là tuyển Malaysia có thể bị trừ điểm ở trận thắng Nepal và Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027. Nếu kịch bản trừ điểm Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 được tính đến, Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) sẽ ra quyết định.