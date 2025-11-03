Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Thái Lan triệu tập đội hình dự SEA Games 33, nói không với nhập tịch

Đặng Lai

TPO - U22 Thái Lan vừa lên danh sách sơ bộ chuẩn bị cho SEA Games 33. Đáng chú ý, không cầu thủ nhập tịch nào nằm trong danh sách này.

erawan-garnier.jpg
Erawan Garnier không được gọi dự SEA Games 33

2 cầu thủ được kỳ vọng nhất là Erawan Garnier và Jude Soonsup-Bell đã không được gọi. Họ được đào tạo ở châu Âu, có trình độ nổi bật. Thậm chí Soonsup-Bell đã ra sân và ghi bàn cho U19 Anh. Tiền đạo này mới chỉ đồng ý về phục vụ các đội tuyển Thái Lan sau khi được chủ tịch LĐBĐ xứ chùa vàng, Madam Pang thuyết phục.

Trong thời gian SEA Games 33 diễn ra, Erawan Garnier và Jude Soonsup-Bell vẫn phải làm nhiệm vụ cho các CLB chủ quản tại châu Âu. Mà SEA Games 33 không phải sự kiện FIFA nên các đội bóng sở hữu 2 cầu thủ này không có nghĩa vụ phải nhả quân cho đội tuyển.

Thailand-v-Singapore-AFF-U23-Championship-2022.jpg
100% cầu thủ trong danh sách triệu tập dự SEA Games của Thái Lan đang chơi bóng ở trong nước

Thay vào đó, Thái Lan đặt niềm tin vào 100% lực lượng đang thi đấu ở giải quốc nội, gồm các đội ở giải Thai League 1 và Thai League 2. Trong số này, Nathan James là một cái tên đáng chú ý. Cầu thủ Thái kiều này sinh ra và lớn lên tại Anh, nhưng anh mang 100% dòng máu Thái Lan do cha mẹ đều xuất thân từ xứ chùa vàng. Nathan James đã hồi hương và khoác áo BG Pathum. Anh từng là thành viên của U20 và hiện tại là U22 Thái Lan.

Theo kế hoạch, Thái Lan sẽ hội quân với 50 cầu thủ trong danh sách sơ bộ. Sau đó, họ sẽ rút gọn xuống còn 23 cái tên tham dự SEA Games 33. Họ chung bảng với Timor Leste và Campuchia. Chủ nhà nhìn chung đặt quyết tâm giành HCV rất cao sau 3 kỳ SEA Games liên tiếp thất bại.

DANH SÁCH SƠ BỘ DỰ SEA GAMES CỦA THÁI LAN

Thủ môn

1. Narongsak Nuengwongsa, CLB chủ quản: Ayutthaya United FC

2. Chompat Boonlert, Pattaya United FC

3. Siraseth Ekpratumchai, Chainat Hornbill FC

4. Sarawat Phosaman, Songkhla FC

5. Siraswut Wongruankham, Chiang Rai United FC

Hậu vệ

6. Vision Inaram, True Bangkok United FC

7. Atthaphon Saengthong, Nakhon Pathom United FC

8. Bukkhori Lemdee, Nakhon Ratchasima Mazda FC

9. Thanachai Natthanakul, Nakhon Si United FC

10. Jonas Yotsaran Schwabe, Bangkok FC

11. Chanaphat Buaphan, BG Pathum United FC

12. Waris Chuthong, BG Pathum United FC United

13. Nathan James, BG Pathum United

14. Chanon Thamma, BG Pathum United

15. Singha Marasa, Buriram United

16. Phichitchai Siakratok, Police Tero FC

17. Saphon Noiwong, Police Tero FC

18. Pol. Maneekorn, PT Prachuap FC

19. Theerakawin Chansri, Muangthong United

20. Kittipat Kulpa, Rayong FC

21. Thawatchai Inprakhon, Chiang Rai United

22. Phatthaphon Suksakit, Sukhothai FC

23. Chaiyaphon Athon, Sukhothai FC

Tiền vệ

24. Patiphanchai Phothep, Chainat FC

25. Sittha Boonla, Port FC

26. Yotsakorn Nathasit, Khon Kaen United

27. Worarit Mungkhun, Khon Kaen United

28. Sirapop Wandee, Chonburi FC

29. Natthaphong Chueakamut, Nakhon Pathom United

30. Ratthasat Bangsungnoen, Nakhon Ratchasima Mazda FC

31. Thanakrit Chotimueangpak, Buriram United

32. Songkram Samut Nampueng, FC Police Tero

33. Jittipat Wasungnoen, PT Prachuap FC

34. Kokana Khamyok, Muangthong United

35. Seksan Ratri, Rayong FC

36. Nantipat Chaiman, Singha Chiang Rai United

​Tiền đạo

37. Natthakit Phosri, Port FC

38. Tontawan Puntamuni, Chonburi FC

39. Nopparat Prom-iam, True Bangkok United

40. Phuwanet Thongkui, Thongloung United

41. Thitipat Ekaranyapong, Nakhon Pathom United

42. Teerapat Pruehong, BG Pathum United

43. Chawalwit Saelao, Pram Bangkok

44. Jehanafi Mama, PT Prachuap FC

45. Eklas Sanhon, PT Prachuap FC

46. ​​Phanmit Praphan, PT Prachuap FC

47. Chinngen Phutanyong, Singha Chiang Rai United

48. Shinawatra Prachuapmon, Singha Chiang Rai United

49. Thanawut Phochai, Nong Bua Pitchaya FC

50. Yotsakorn Burapha, Hougang United FC

Đặng Lai
#U22 Thái Lan #SEA Games 33 #đội tuyển Thái Lan #cầu thủ nội #bóng đá Thái Lan #đội tuyển U22 #SEA Games #cầu thủ nhập tịch

