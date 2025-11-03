Thái Lan triệu tập đội hình dự SEA Games 33, nói không với nhập tịch

TPO - U22 Thái Lan vừa lên danh sách sơ bộ chuẩn bị cho SEA Games 33. Đáng chú ý, không cầu thủ nhập tịch nào nằm trong danh sách này.

Erawan Garnier không được gọi dự SEA Games 33

2 cầu thủ được kỳ vọng nhất là Erawan Garnier và Jude Soonsup-Bell đã không được gọi. Họ được đào tạo ở châu Âu, có trình độ nổi bật. Thậm chí Soonsup-Bell đã ra sân và ghi bàn cho U19 Anh. Tiền đạo này mới chỉ đồng ý về phục vụ các đội tuyển Thái Lan sau khi được chủ tịch LĐBĐ xứ chùa vàng, Madam Pang thuyết phục.

Trong thời gian SEA Games 33 diễn ra, Erawan Garnier và Jude Soonsup-Bell vẫn phải làm nhiệm vụ cho các CLB chủ quản tại châu Âu. Mà SEA Games 33 không phải sự kiện FIFA nên các đội bóng sở hữu 2 cầu thủ này không có nghĩa vụ phải nhả quân cho đội tuyển.

100% cầu thủ trong danh sách triệu tập dự SEA Games của Thái Lan đang chơi bóng ở trong nước

Thay vào đó, Thái Lan đặt niềm tin vào 100% lực lượng đang thi đấu ở giải quốc nội, gồm các đội ở giải Thai League 1 và Thai League 2. Trong số này, Nathan James là một cái tên đáng chú ý. Cầu thủ Thái kiều này sinh ra và lớn lên tại Anh, nhưng anh mang 100% dòng máu Thái Lan do cha mẹ đều xuất thân từ xứ chùa vàng. Nathan James đã hồi hương và khoác áo BG Pathum. Anh từng là thành viên của U20 và hiện tại là U22 Thái Lan.

Theo kế hoạch, Thái Lan sẽ hội quân với 50 cầu thủ trong danh sách sơ bộ. Sau đó, họ sẽ rút gọn xuống còn 23 cái tên tham dự SEA Games 33. Họ chung bảng với Timor Leste và Campuchia. Chủ nhà nhìn chung đặt quyết tâm giành HCV rất cao sau 3 kỳ SEA Games liên tiếp thất bại.