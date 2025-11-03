Thái Lan triệu tập đội hình dự SEA Games 33, nói không với nhập tịch

2 cầu thủ được kỳ vọng nhất là Erawan Garnier và Jude Soonsup-Bell đã không được gọi. Họ được đào tạo ở châu Âu, có trình độ nổi bật. Thậm chí Soonsup-Bell đã ra sân và ghi bàn cho U19 Anh. Tiền đạo này mới chỉ đồng ý về phục vụ các đội tuyển Thái Lan sau khi được chủ tịch LĐBĐ xứ chùa vàng, Madam Pang thuyết phục.
Trong thời gian SEA Games 33 diễn ra, Erawan Garnier và Jude Soonsup-Bell vẫn phải làm nhiệm vụ cho các CLB chủ quản tại châu Âu. Mà SEA Games 33 không phải sự kiện FIFA nên các đội bóng sở hữu 2 cầu thủ này không có nghĩa vụ phải nhả quân cho đội tuyển.
Thay vào đó, Thái Lan đặt niềm tin vào 100% lực lượng đang thi đấu ở giải quốc nội, gồm các đội ở giải Thai League 1 và Thai League 2. Trong số này, Nathan James là một cái tên đáng chú ý. Cầu thủ Thái kiều này sinh ra và lớn lên tại Anh, nhưng anh mang 100% dòng máu Thái Lan do cha mẹ đều xuất thân từ xứ chùa vàng. Nathan James đã hồi hương và khoác áo BG Pathum. Anh từng là thành viên của U20 và hiện tại là U22 Thái Lan.
Theo kế hoạch, Thái Lan sẽ hội quân với 50 cầu thủ trong danh sách sơ bộ. Sau đó, họ sẽ rút gọn xuống còn 23 cái tên tham dự SEA Games 33. Họ chung bảng với Timor Leste và Campuchia. Chủ nhà nhìn chung đặt quyết tâm giành HCV rất cao sau 3 kỳ SEA Games liên tiếp thất bại.
DANH SÁCH SƠ BỘ DỰ SEA GAMES CỦA THÁI LAN
Thủ môn
1. Narongsak Nuengwongsa, CLB chủ quản: Ayutthaya United FC
2. Chompat Boonlert, Pattaya United FC
3. Siraseth Ekpratumchai, Chainat Hornbill FC
4. Sarawat Phosaman, Songkhla FC
5. Siraswut Wongruankham, Chiang Rai United FC
Hậu vệ
6. Vision Inaram, True Bangkok United FC
7. Atthaphon Saengthong, Nakhon Pathom United FC
8. Bukkhori Lemdee, Nakhon Ratchasima Mazda FC
9. Thanachai Natthanakul, Nakhon Si United FC
10. Jonas Yotsaran Schwabe, Bangkok FC
11. Chanaphat Buaphan, BG Pathum United FC
12. Waris Chuthong, BG Pathum United FC United
13. Nathan James, BG Pathum United
14. Chanon Thamma, BG Pathum United
15. Singha Marasa, Buriram United
16. Phichitchai Siakratok, Police Tero FC
17. Saphon Noiwong, Police Tero FC
18. Pol. Maneekorn, PT Prachuap FC
19. Theerakawin Chansri, Muangthong United
20. Kittipat Kulpa, Rayong FC
21. Thawatchai Inprakhon, Chiang Rai United
22. Phatthaphon Suksakit, Sukhothai FC
23. Chaiyaphon Athon, Sukhothai FC
Tiền vệ
24. Patiphanchai Phothep, Chainat FC
25. Sittha Boonla, Port FC
26. Yotsakorn Nathasit, Khon Kaen United
27. Worarit Mungkhun, Khon Kaen United
28. Sirapop Wandee, Chonburi FC
29. Natthaphong Chueakamut, Nakhon Pathom United
30. Ratthasat Bangsungnoen, Nakhon Ratchasima Mazda FC
31. Thanakrit Chotimueangpak, Buriram United
32. Songkram Samut Nampueng, FC Police Tero
33. Jittipat Wasungnoen, PT Prachuap FC
34. Kokana Khamyok, Muangthong United
35. Seksan Ratri, Rayong FC
36. Nantipat Chaiman, Singha Chiang Rai United
Tiền đạo
37. Natthakit Phosri, Port FC
38. Tontawan Puntamuni, Chonburi FC
39. Nopparat Prom-iam, True Bangkok United
40. Phuwanet Thongkui, Thongloung United
41. Thitipat Ekaranyapong, Nakhon Pathom United
42. Teerapat Pruehong, BG Pathum United
43. Chawalwit Saelao, Pram Bangkok
44. Jehanafi Mama, PT Prachuap FC
45. Eklas Sanhon, PT Prachuap FC
46. Phanmit Praphan, PT Prachuap FC
47. Chinngen Phutanyong, Singha Chiang Rai United
48. Shinawatra Prachuapmon, Singha Chiang Rai United
49. Thanawut Phochai, Nong Bua Pitchaya FC
50. Yotsakorn Burapha, Hougang United FC