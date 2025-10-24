Vòng đấu lịch sử của Lê Khánh Hưng tại Giải Vô địch Nghiệp dư châu Á - Thái Bình Dương

TPO - Bầu không khí sôi động của Asia-Pacific Amateur Championship (AAC) 2025 đã chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử khi Lê Khánh Hưng, nhà vô địch SEA Games 32, mở màn giải đấu bằng vòng bogey-free 66 gậy (-6), qua đó vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau ngày thi đấu đầu tiên.

Lần đầu tiên trong lịch sử, một golfer Việt Nam đứng trên đỉnh bảng tại giải đấu danh giá bậc nhất dành cho các tay golf nghiệp dư châu Á - Thái Bình Dương.

Trên sân Emirates Golf Club (Dubai), một hình ảnh quen thuộc và xúc động lại xuất hiện khi Lê Khánh Hưng có sự đồng hành của bố - ông Lê Văn Lân trong vai trò caddie.

Ra sân với phong độ cao và tinh thần tự tin, Lê Khánh Hưng trình diễn thứ golf đẳng cấp hiếm thấy ở tuổi 17. Anh ghi 6 birdie, không mắc bất kỳ lỗi bogey nào, khép lại vòng đấu với điểm -6 đầy ấn tượng.

Khánh Hưng xuất phát từ hố 10, giữ par ổn định trước khi tạo điểm nhấn với cú eagle ngoạn mục ở hố 13 par-5. Từ đó, anh thi đấu hưng phấn và thăng hoa, ghi thêm các birdie ở hố 18, 1, 8 và 9.

Mỗi cú đánh đều chính xác, mỗi quyết định đều dứt khoát - biểu hiện của một golfer trẻ đã vượt qua giới hạn tuổi tác để thể hiện bản lĩnh của một nhà vô địch thực thụ.

Sau vòng đấu được xem là xuất sắc nhất trong sự nghiệp, Khánh Hưng vẫn giữ sự khiêm nhường: “Đây là kết quả tuyệt vời từ việc bám sát chiến thuật đã định. Tôi không xem leaderboard, chỉ cố gắng tập trung vào từng cú đánh của mình. Tôi rất vui khi cả hai cú cứu bóng ở các hố cuối đều vào green và sau đó putt vào được cả".

Từ HCV SEA Games 32 đến dấu mốc AAC

Chỉ hơn một năm trước, cái tên Lê Khánh Hưng đã rực sáng với tấm Huy chương Vàng lịch sử của golf Việt Nam tại SEA Games 32, chiến thắng đánh dấu một cột mốc chưa từng có trong lịch sử thể thao nước nhà. Sau kỳ SEA Games đáng nhớ ấy, Khánh Hưng trở nên trầm lặng hơn khi sang Mỹ du học.

Nhưng đó không phải là khoảng lặng của sự dừng lại, mà là quãng thời gian Khánh Hưng rèn giũa bản thân, tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành trong môi trường golf quốc tế. Mới đây, chàng trai 17 tuổi tiếp tục khẳng định tài năng khi vô địch Giải trẻ Quốc gia Columbia, đồng thời thu hoạch thêm nhiều bài học quý giá qua từng giải đấu mà anh góp mặt.

Và hôm nay, với việc đồng dẫn đầu sau vòng 1, Lê Khánh Hưng đang viết tiếp một chương kỳ diệu, không chỉ cho riêng mình, mà còn cho nền golf Việt Nam. Dẫu chặng đường phía trước vẫn còn dài, vòng mở màn hoàn hảo này đã đủ để khơi dậy niềm tự hào lớn lao trong lòng người hâm mộ.

Giữa ánh nắng rực rỡ của Dubai, chàng trai 17 tuổi ấy đã chứng minh rằng golf Việt Nam không còn là một “ẩn số”, mà đang từng bước trở thành một phần trong câu chuyện lớn của golf châu Á.

Được đồng tổ chức bởi The Masters Tournament, The R&A và Asia-Pacific Golf Confederation (APGC), AAC là giải đấu danh giá nhất dành cho các golfer nghiệp dư khu vực. Nhà vô địch sẽ nhận vé mời tham dự hai major danh giá nhất thế giới - The Masters và The Open Championship.

Đây chính là nơi khởi đầu của những ngôi sao lớn, trong đó có Hideki Matsuyama, người từng vô địch AAC năm 2010 trước khi đăng quang tại The Masters 2021.

Năm nay, giải đấu diễn ra từ ngày 23 - 26/10 trên sân Emirates Golf Club (Dubai). Bên cạnh Lê Khánh Hưng, golf Việt Nam còn có thêm đại diện góp mặt là Nhà vô địch Golf Quốc gia 2024 Nguyễn Đức Sơn.