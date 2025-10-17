Golf Việt Nam trên hành trình chinh phục NCAA: Hệ thống đào tạo đỉnh cao và học bổng triệu đô

TPO - Ngày càng nhiều golfer trẻ Việt Nam đang hiện thực hóa giấc mơ chinh phục NCAA - hệ thống thể thao đại học danh giá của Mỹ, nơi sản sinh ra hàng loạt huyền thoại golf thế giới. Với mô hình đào tạo toàn diện, kết hợp giữa học thuật và thể thao cùng giá trị học bổng lên tới hàng triệu USD mỗi năm, NCAA đang trở thành “đích đến vàng” cho thế hệ golfer Việt đầy khát vọng vươn tầm quốc tế.

Số 1 thế giới Scottie Scheffler thi đấu cho University of Texas tại NCAA.

Nhắc đến giấc mơ trở thành golfer chuyên nghiệp, người ta thường nói về PGA Tour, LPGA Tour hay Masters. Nhưng ít ai biết rằng, phần lớn những ngôi sao đứng trên bục vinh quang hôm nay đều từng khởi đầu từ các sân đấu của hệ thống NCAA - nơi được ví như “đại học của golf thế giới”.

NCAA Golf (National Collegiate Athletic Association Golf) không chỉ là giải đấu thể thao học đường, mà là một hệ thống đào tạo toàn diện, kết hợp giữa thể thao, giáo dục và phát triển cá nhân.

Hiện có gần 1.000 trường đại học trên khắp nước Mỹ tham gia NCAA Golf, chia thành 3 cấp độ: Division I, II, III, cùng với hàng chục trường thuộc hệ thống NAIA và NJCAA. Tổng giá trị học bổng golf cấp mỗi năm ước tính lên tới hơn 1,2 tỷ USD, bao gồm học phí, sinh hoạt phí và hỗ trợ thi đấu quốc tế.

Cụ thể, theo thống kê năm 2022, các đội golf nam NCAA Division I có tối đa 4,5 suất học bổng toàn phần cho mỗi đội, trong khi đội golf nữ có tối đa 6 suất. Các trường lớn như Stanford University, University of Georgia, Oklahoma State University, Arizona State University… đều sở hữu đội hình golf mạnh, là “lò luyện” cho các tài năng thế giới.

Từ đây, hàng loạt huyền thoại đã trưởng thành: Tiger Woods, Phil Mickelson, Jack Nicklaus, Brooks Koepka, Scottie Scheffler, Rose Zhang, hay Lilia Vu- nhà vô địch LPGA Tour gốc Việt.

Golfer số 1 Việt Nam Nguyễn Anh Minh sẽ thi đấu cho Oregon State University tại NCAA.

Một điểm đặc biệt khiến NCAA Golf trở nên danh giá là mô hình phát triển song hành giữa học thuật và thể thao. Vận động viên không chỉ được huấn luyện chuyên sâu về kỹ thuật golf mà còn được trang bị kỹ năng lãnh đạo, tư duy chiến thuật, dinh dưỡng và tâm lý thi đấu.

Chính vì thế, nhiều golfer sau khi tốt nghiệp dù không trở thành vận động viên chuyên nghiệp vẫn có thể tham gia vào các mảng nghề khác trong ngành công nghiệp golf, từ huấn luyện, thiết kế sân golf, cho đến quản lý sự kiện thể thao quốc tế.

Với các HLV đại học Mỹ, việc tuyển chọn VĐV không chỉ dựa vào năng khiếu mà còn chú trọng thành tích ở các giải trẻ quốc tế, đặc biệt là AJGA Rolex Ranking hoặc WAGR (World Amateur Golf Ranking).

Do đó, việc các golfer trẻ Việt Nam được tiếp cận hệ thống AJGA International Pathway Series (IPS) ngay tại quê nhà sẽ mở ra cánh cửa rộng lớn hơn bao giờ hết để bước vào NCAA. Thay vì phải sang Mỹ thi đấu tốn kém, các VĐV có thể ghi điểm trực tiếp trong bảng xếp hạng được NCAA công nhận, tạo cơ hội nhận học bổng và thi đấu cho các đội đại học hàng đầu.

Hiện tại, Việt Nam đã có những đại diện xuất sắc từng đi theo con đường này: Trương Chí Quân (University of Oregon), Nguyễn Thảo My (University of North Carolina), Đoàn Xuân Khuê Minh, và thế hệ kế cận như Nguyễn Anh Minh (Oregon State University), Đoàn Uy (UTA Tech University) hay Lê Chúc An (University of Tennessee).

Mỗi cái tên không chỉ là niềm tự hào của golf Việt Nam, mà còn là minh chứng rõ rệt rằng, nếu có chiến lược và lộ trình đúng đắn, “giấc mơ NCAA” hoàn toàn nằm trong tầm tay.