Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Anh Minh, Chúc An dự giải Vô địch golf Nghiệp dư Đồng đội Thế giới

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Với lực lượng gồm những gương mặt triển vọng, đội tuyển golf Việt Nam được kỳ vọng sẽ mang đến màn trình diễn ấn tượng tại World Amateur Team Championships (WATC) 2025, diễn ra tại Singapore từ ngày 1 đến 11/10.

screen-shot-2025-09-30-at-142003.png

Đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự World Amateur Team Championships 2025 (WATC 2025), giải Vô địch golf Nghiệp dư Đồng đội Thế giới, do Liên đoàn Golf Quốc tế (IGF) tổ chức hai năm một lần.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam có đội tuyển tham dự giải đấu này, ghi nhận sự tiến bộ của các golfer trẻ và định hướng giao lưu quốc tế của Hiệp hội golf Việt Nam.

Đội hình golf Việt Nam tham dự WATC 2025 gồm: Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Đức Sơn, Hồ Anh Huy và Lê Chúc An, Anna Lê, Arena Tran.

Hai VĐV khác gồm Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Viết Gia Hân rất đáng tiếc đã gặp phải những chấn thương khác nhau vào tuần trước và phải rút lui ở WATC 2025.

WATC 2025 diễn ra tại Singapore, trên sân Tanah Merah Country Club, gồm hai nội dung: Eisenhower Trophy dành cho nam và Espirito Santo Trophy dành cho nữ. Nội dung nữ sẽ khởi tranh từ ngày 1 - 4/10, trong khi nội dung nam diễn ra từ ngày 8 - 11/10.

Mỗi đội gồm 3 thành viên, và ở mỗi vòng đấu, điểm số của hai golfer có thành tích tốt nhất sẽ được tính cho đội. Sau bốn vòng đấu, tổng điểm sẽ quyết định thứ hạng chung cuộc của đội.

Đây là lần đầu tiên Singapore đăng cai WATC, và cũng là cơ hội đặc biệt để các tuyển thủ nước nhà thi đấu, cọ xát và khẳng định vị thế của golf Việt Nam trên đấu trường thế giới.

Giải Vô địch Đồng đội Nghiệp dư Thế giới lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1958 tại Old Course thuộc St Andrews và năm 2025 sẽ là lần thứ 34 của giải này.

Trọng Đạt
#golf Việt Nam #WATC 2025 #giải golf nghiệp dư #đội tuyển golf Việt Nam #Singapore #giải đấu quốc tế

Xem thêm

Cùng chuyên mục