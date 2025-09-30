Anh Minh, Chúc An dự giải Vô địch golf Nghiệp dư Đồng đội Thế giới

TPO - Với lực lượng gồm những gương mặt triển vọng, đội tuyển golf Việt Nam được kỳ vọng sẽ mang đến màn trình diễn ấn tượng tại World Amateur Team Championships (WATC) 2025, diễn ra tại Singapore từ ngày 1 đến 11/10.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự World Amateur Team Championships 2025 (WATC 2025), giải Vô địch golf Nghiệp dư Đồng đội Thế giới, do Liên đoàn Golf Quốc tế (IGF) tổ chức hai năm một lần.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam có đội tuyển tham dự giải đấu này, ghi nhận sự tiến bộ của các golfer trẻ và định hướng giao lưu quốc tế của Hiệp hội golf Việt Nam.

Đội hình golf Việt Nam tham dự WATC 2025 gồm: Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Đức Sơn, Hồ Anh Huy và Lê Chúc An, Anna Lê, Arena Tran.

Hai VĐV khác gồm Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Viết Gia Hân rất đáng tiếc đã gặp phải những chấn thương khác nhau vào tuần trước và phải rút lui ở WATC 2025.

WATC 2025 diễn ra tại Singapore, trên sân Tanah Merah Country Club, gồm hai nội dung: Eisenhower Trophy dành cho nam và Espirito Santo Trophy dành cho nữ. Nội dung nữ sẽ khởi tranh từ ngày 1 - 4/10, trong khi nội dung nam diễn ra từ ngày 8 - 11/10.

Mỗi đội gồm 3 thành viên, và ở mỗi vòng đấu, điểm số của hai golfer có thành tích tốt nhất sẽ được tính cho đội. Sau bốn vòng đấu, tổng điểm sẽ quyết định thứ hạng chung cuộc của đội.

Đây là lần đầu tiên Singapore đăng cai WATC, và cũng là cơ hội đặc biệt để các tuyển thủ nước nhà thi đấu, cọ xát và khẳng định vị thế của golf Việt Nam trên đấu trường thế giới.

Giải Vô địch Đồng đội Nghiệp dư Thế giới lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1958 tại Old Course thuộc St Andrews và năm 2025 sẽ là lần thứ 34 của giải này.